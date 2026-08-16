O astro marfinense Yan Diomande entrou como substituto no amistoso de seu clube, o Real Madrid, contra o Schalke, que terminou com a vitória do Merengue por 3 a 0.

A rede Defensa Central relatou que a primeira aparição de Diomande veio da melhor forma possível, já que ele se tornou o jogador que realizou o maior número de dribles na partida, apesar de ter jogado apenas 30 minutos.

Diomande entrou em campo aos 61 minutos no lugar de Brahim Díaz e conseguiu executar 3 dribles, confirmando assim sua velocidade e capacidade de jogar de forma direta no campo do adversário.

Essa é uma das qualidades nas quais o Real Madrid apostou com força, depois de o clube concluir sua transferência do Leipzig por 125 milhões de euros fixos, além de 15 milhões de euros em variáveis.

A capacidade de drible e de criar perigo foi uma das principais armas que o ponta marfinense demonstrou na última temporada no Campeonato Alemão, o que é confirmado por sua liderança no ranking de eficácia nos dribles entre os jogadores das cinco grandes ligas na última temporada, dentre os que realizaram o maior número de tentativas de drible.

Yan registrou uma taxa de sucesso de 56,20% e, em apenas meia hora, comprovou essa capacidade mais uma vez, desta vez com a camisa da equipe merengue.

Com o Real Madrid se apresentando de forma extremamente forte e dominando a partida contra o Schalke, Diomande foi parte da linha ofensiva durante os minutos finais, período em que a equipe poderia ter marcado mais gols.

O jogador de 19 anos esteve presente em vários ataques da equipe durante o segundo tempo e demonstrou grande habilidade em suas movimentações com Carlos Espí, autor do segundo gol, além de ter formado um bom entrosamento com Vinícius Júnior, ao lado de Jude Bellingham, que se consolida cada vez mais em seu papel como líder dentro do vestiário da equipe.

Diomande viveu seus primeiros minutos com o Real Madrid com muita confiança e clara desenvoltura, e fez uma partida na qual deixou, apesar de não ter sido o jogador de maior destaque no confronto, uma impressão clara sobre seu papel como jogador capaz de fazer a diferença; um jogador veloz nos duelos individuais e que, claro, possui a capacidade de marcar gols.