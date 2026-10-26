A cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro, marcada para acontecer na capital britânica, Londres, na noite desta segunda-feira, foi adiada em 30 minutos por causa de problemas de trânsito na região.
Segundo diversos relatos da imprensa, o trio formado pelo inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, pelo francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, e pelo espanhol Lamine Yamal, ponta do Barcelona, são os principais favoritos a conquistar o prestigiado prêmio.
O jornal britânico "Independent" noticiou que, devido à grande aglomeração de fãs e à enorme multidão na área ao redor e em suas proximidades, os convidados enfrentaram atrasos para chegar ao tapete vermelho, o que provocou o atraso do início da cerimônia.
Diante disso, a cerimônia — que será apresentada por Kate Scott e Thierry Henry — foi adiada das 20h no horário de Greenwich (23h no horário de Meca) para as 20h30 no horário de Greenwich.
O jornal destacou que o vencedor do prêmio Bola de Ouro será anunciado por volta das 22h no horário de Greenwich (1h da manhã no horário de Meca).