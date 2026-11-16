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José Mourinho estuda lidar com cautela com o retorno de Vinicius Júnior ao Real Madrid após a Data Fifa. O treinador português quer recuperar a melhor versão do ponta brasileiro sem correr o risco de afetar os resultados da equipe.

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Mourinho não descarta que o jogador comece algumas partidas no banco de reservas, com a chance de fazer a diferença no segundo tempo, como preparação para recuperar seu lugar entre os titulares.

Segundo o site espanhol "Defensa Central", Mourinho avalia que o período de Vinicius com a seleção brasileira é positivo para ele e espera que o atual ambiente o ajude a recuperar a confiança quando voltar a Madri.

A ideia estudada pelo treinador é colocar o ponta brasileiro em campo por 30 ou 35 minutos no segundo tempo, em vez de escalá-lo como titular desde o início, para que ele aproveite sua velocidade e sua capacidade de drible diante de defensores que já gastaram boa parte da energia em uma hora de jogo. Mourinho acredita que esses minutos podem dar a Vinicius a oportunidade de voltar a se sentir importante dentro da equipe, sobretudo se conseguir levar a melhor sobre o adversário nos duelos individuais, o que pode aumentar suas chances de retornar ao time titular nas partidas seguintes.

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A ideia não se limita a dar a ele menos tempo em campo. Ela também está ligada a oferecer ao jogador brasileiro espaço suficiente para repetir as investidas ofensivas sem perder a confiança caso falhe na primeira tentativa. Se perder um duelo para o lateral adversário, ele pode tentar de novo pela ponta, buscar a ajuda de um companheiro ou se movimentar para receber a bola mais perto da área, de acordo com a mesma reportagem.

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A reportagem avalia que o momento da entrada de Vinicius pode lhe dar uma vantagem tática. O lateral que passa uma hora inteira defendendo pode até manter um bom posicionamento, mas tende a ter mais dificuldade para receber a cobertura defensiva na velocidade necessária ao enfrentar o ponta brasileiro, especialmente quando ele recebe a bola em espaços amplos.

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O cenário da partida também pode ajudar o jogador a explorar suas qualidades. Se o adversário estiver atrás no placar e precisar se lançar ao ataque em busca do empate, Vinicius pode encontrar espaços nas costas do lateral para se movimentar. Já se o Real Madrid precisar marcar diante de uma equipe fechada na defesa, o ponta brasileiro pode obrigar defensores a se deslocarem para o seu lado, o que abre espaços extras para os companheiros pelo meio.

O retorno de Vinicius do Brasil e suas condições técnicas e físicas, além das características de cada partida, continuam sendo fatores decisivos para definir a forma como ele será utilizado. Mourinho estuda aproveitar as participações do jogador no segundo tempo para recuperar gradualmente seu impacto ofensivo, observando como ele lida com as primeiras bolas e como reage quando uma das jogadas não sai como ele deseja.

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A reportagem considera que, se Vinicius voltar a superar o lateral adversário e convencer os companheiros a confiar nele novamente, isso pode ser suficiente para mudar sua situação. Caso apresente atuações decisivas saindo do banco, Mourinho terá mais argumentos para devolvê-lo ao time titular, depois de ter optado por conduzir seu retorno de forma gradual.

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