Diomandé já não é apenas uma promessa cuja explosão o Real Madrid aguarda: o jogador marfinense começou a enviar sinais claros de que está pronto para ocupar seu lugar entre os astros do time. Durante a data Fifa, o dono da camisa 10 da seleção de seu país continuou a chamar atenção, antes de voltar ao Real Madrid com um novo valor de mercado que confirma o tamanho da expectativa em torno dele.

Apesar de não ter marcado nenhum gol, Diomandé foi um dos principais destaques da seleção da Costa do Marfim, após desempenhar um papel essencial e decisivo nas vitórias sobre Gana e Somália pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações. Em seguida, entrou como substituto diante de Camarões e fez um segundo tempo excepcional, apesar da derrota dos Elefantes por 1 a 0.

E, após sua atuação marcante com a camisa do Real Madrid, os contornos da contratação recordista começaram a ficar mais nítidos. O site Transfermarkt elevou seu valor de mercado de 90 para 120 milhões de euros, tornando-o o jogador com o maior salto de valor entre todos os atletas do Campeonato Espanhol.

Nesse aspecto, Diomandé superou seu companheiro de Real Madrid Espi, cujo valor subiu de 20 para 40 milhões de euros, e o jogador do Barcelona Espart, que saltou de 5 para 25 milhões. O marfinense também se tornou o sexto jogador mais valioso de LaLiga, logo atrás de Vinícius Júnior, depois que o valor do brasileiro recuou para 130 milhões de euros.

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E parece que Diomandé começou a descobrir uma nova região do campo. Depois de ter a ponta direita como sua posição preferida, ele atuou diante do Atlético de Madrid pela ponta esquerda, e ali ofereceu seus melhores minutos com a camisa do Real Madrid até agora.

Apesar de o Real Madrid ter saído da partida sem muitos aspectos positivos, Diomandé foi uma das principais fontes de perigo nos minutos finais. Completou 4 dribles bem-sucedidos de 6 tentativas, o mesmo número que Kylian Mbappé e Vinícius alcançaram juntos. Além disso, a precisão de seus passes chegou a 90% e ele venceu 9 de 12 duelos individuais.

O jogador pareceu mais à vontade e mais solto pela ponta esquerda, posição na qual brilha com a seleção da Costa do Marfim, revelando pela primeira vez os contornos de um atleta capaz de fazer a diferença também no Real Madrid.









A amostra ainda é limitada: Diomandé atuou apenas 292 minutos e só começou como titular nas partidas contra Rayo Vallecano e Elche. Mas o técnico José Mourinho o trata como um projeto de estrela, e não apenas como a contratação mais cara da história do clube.

Mourinho prefere dar ao jogador tempo e experiência em vez de sobrecarregá-lo com a pressão dos 125 milhões de euros que o Real Madrid pagou para contratá-lo. Com números modestos até agora, com destaque para uma assistência, Diomandé caminha dentro de um plano gradual e estudado, mas sem que isso signifique congelar sua evolução.

E os números do BeSoccer Pro revelam indicadores ainda mais empolgantes: a cada 90 minutos, o jogador registra 0,28 assistência, 4,84 dribles bem-sucedidos, 3,13 faltas sofridas, 1,42 cruzamento certo, 8,83 duelos ofensivos vencidos e 3,7 duelos defensivos vencidos.

Esses índices superam a média dos cinco melhores pontas do Campeonato Espanhol, numa indicação de que Diomandé começou gradualmente a mostrar o nível que o tornou o melhor jogador jovem do Campeonato Alemão na temporada passada.

E Todd Eason, que descobriu o jogador na Flórida, afirma que a personalidade de Diomandé o ajuda a ter sucesso, dizendo ao jornal "AS" que o jogador sempre preferiu envolver seus companheiros e ajudá-los a se destacar, além de elevar seu nível quanto maior fosse o nível do adversário.

E, agora, parece que Diomandé chegou ao momento que todos esperam: não há necessidade de apressar sua explosão, mas também não há espaço para recuar. Chegou a hora de o astro marfinense começar a escrever seu verdadeiro capítulo com o Real Madrid.



