Reportagens espanholas afirmaram que uma disputa antecipada está sendo preparada entre Real Madrid e Barcelona por uma das contratações promissoras de La Liga.

Na temporada passada, foi revelado o interesse dos dois gigantes de La Liga em um dos astros da segunda divisão, ao lado do Villarreal e de diversos grandes clubes.

Trata-se do jovem jogador Sergio Martínez, que assinou uma estreia extraordinária em La Liga aos 19 anos, com o Racing Santander, tendo contribuído para o empate de sua equipe por 2 a 2 na abertura de sua trajetória na competição, no último domingo.

O jornal AS afirmou que o brilho de Martínez e o gol que ele marcou trouxeram de volta à tona o interesse de grandes clubes que já haviam se movimentado por ele durante a temporada passada.

O mais jovem artilheiro do século 21

Martínez, nascido na cidade de Laredo em 2007, foi titular pelo Racing diante do Villarreal, em sua primeira aparição no Campeonato Espanhol, e marcou um gol magnífico com um chute potente no ângulo superior do gol de Luiz Júnior.

A velocidade do chute chegou, segundo dados da liga do Campeonato Espanhol, a 126,7 quilômetros por hora.

Essa estreia veio apenas um ano após sua primeira participação com a equipe principal do Racing, quando jogou alguns minutos diante do Castellón em uma partida oficial em 2025.

Martínez tem atualmente 19 anos e 93 dias, tornando-se o jogador mais jovem a marcar pelo Racing em sua primeira aparição no Campeonato Espanhol durante o século 21.

Martínez, que foi promovido recentemente da equipe de base, atua na posição de meio-campista e é destro. Apesar de ainda carregar um número registrado com a equipe reserva, ele foi promovido ao elenco principal.

Real e Barcelona: 3 milhões acendem a nova disputa

Antes de seu brilho em La Liga, Real Madrid, Barcelona e Villarreal já haviam se movimentado durante a temporada passada para contratá-lo, na última janela de transferências de inverno.

Mas Martínez preferiu permanecer no Racing, apesar de isso significar que teria que jogar regularmente com a equipe reserva do clube, e recusou naquele período a transferência para o Mirandés, da segunda divisão.

Real, Barcelona e Villarreal continuam acompanhando a evolução do jogador, que renovou seu contrato com o Racing em novembro passado até 30 de junho de 2029.

O Racing sabe que o valor da cláusula de rescisão no contrato de Martínez, de 3 milhões de euros, pode se tornar extremamente atraente caso ele continue apresentando os mesmos níveis no Campeonato Espanhol, mas o clube trabalhará para proteger seu talento de todas as maneiras possíveis.