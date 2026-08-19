O Barcelona está próximo de concretizar uma contratação importante com a qual o clube catalão planeja assegurar o futuro da posição de goleiro, após o término do contrato de Wojciech Szczęsny em junho de 2027.

De acordo com o que noticiou o jornal Sport, citando o site croata Index HR, o Barcelona e o Fenerbahçe chegaram a um acordo preliminar sobre a transferência do goleiro croata Dominik Livakovic por cerca de 3 milhões de euros, além de uma série de variáveis.

O jornal espanhol afirmou que as negociações entre os dois clubes estão bastante avançadas, mas ainda não chegaram à fase de fechamento definitivo.

O plano do Barcelona

O plano inicial do Barcelona consiste em concretizar a contratação do goleiro croata e depois emprestá-lo por uma temporada ao Dínamo Zagreb, com seu retorno ao clube catalão após o fim do empréstimo para ocupar a posição de segundo goleiro, atrás de Joan García, no qual o clube aposta para ser o goleiro titular.

Ao mesmo tempo, o Barcelona não descarta outras opções para o futuro de Livakovic, entre elas emprestá-lo a um clube diferente, ou até mesmo registrá-lo no elenco do time principal nesta temporada, caso as regras do teto salarial permitam ao clube concretizar seu registro.

O papel do agente do jogador

O agente de Livakovic, Andy Bara, desempenha um papel importante nas negociações, em virtude de sua boa relação com o Barcelona, tendo ajudado a chegar a uma fórmula que pode satisfazer todas as partes.

O nível apresentado pelo goleiro durante a Copa do Mundo de 2026 também contribuiu para convencer a direção esportiva do clube catalão da viabilidade de sua contratação, especialmente porque o Barcelona deseja resolver a negociação com antecedência, em vez de esperar até a saída de Szczęsny.

Experiência anterior na Espanha

Livakovic possui uma experiência anterior no Campeonato Espanhol, depois de ter se juntado ao Girona por empréstimo do Fenerbahçe, mas não disputou nenhuma partida pelo time, antes que seu empréstimo terminasse de forma antecipada.

Aquele período causou tensão entre o goleiro e o técnico do Girona, Míchel, depois que o treinador explicou que Livakovic o havia informado que não tinha vontade de continuar ou de atuar, por desejar manter suas opções em aberto antes da Copa do Mundo e buscar um novo clube. Após sua saída, Marc-André ter Stegen passou a ser seu substituto no Girona.