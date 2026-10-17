O Barcelona recebeu notícias preocupantes após a ampla vitória sobre o Real Betis por 5 a 2, no estádio La Cartuja, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, depois que Eric García, Gerard Martín e Jules Koundé terminaram a partida com problemas físicos, apenas três dias antes do confronto com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

A rádio Cadena SER, citando o jornalista Santi Ovalle, informou que os indícios iniciais não apontam para lesões graves, mas a condição dos três jogadores será avaliada, com a expectativa dos resultados dos exames médicos marcados para este domingo, a fim de definir se terão condições de atuar no aguardado duelo europeu.

Eric García é a maior preocupação

Eric García aparece como o caso mais preocupante dentro da comissão técnica comandada por Hansi Flick, após ser obrigado a deixar o campo nos minutos finais da partida contra o Betis, ao sentir dores na coxa direita.

O defensor havia entrado no intervalo na vaga de Gerard Martín, antes de começar a levar a mão à coxa repetidamente com o decorrer do jogo. Ao perceber que a dor não melhorava, deitou-se no gramado e pediu substituição.

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As avaliações iniciais indicam que a lesão pode ser apenas uma contusão, mas o Barcelona aguarda os resultados dos exames médicos para definir sua natureza, em meio a dúvidas sobre a possibilidade de o jogador estar à disposição para o confronto com o Paris Saint-Germain, diante do curto prazo disponível para a recuperação.

Indícios mais otimistas

Gerard Martín, por sua vez, sofreu um problema físico durante o primeiro tempo e, apesar de tentar seguir em campo, não retornou após o intervalo, dando lugar a Eric García.

Já Jules Koundé encerrou a partida sentindo certo incômodo, mas os indícios iniciais sobre sua condição parecem mais tranquilizadores, e não se espera que tenha um problema grave.

Segundo a reportagem, Koundé e Gerard Martín podem conseguir viajar com a equipe para Paris, caso o processo de recuperação de ambos evolua como o esperado nas próximas horas.

Flick aguarda os exames

As três lesões colocam Hansi Flick diante de um desafio relacionado à montagem do sistema defensivo do Barcelona antes do duelo com o Paris Saint-Germain, sobretudo porque a equipe tem apenas poucos dias para recuperar seus jogadores lesionados.