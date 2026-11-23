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A LaLiga não escapou da onda de ataques cibernéticos que se tornou um fenômeno global nos últimos anos.

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De acordo com o jornal "AS", a LaLiga confirmou nesta segunda-feira que foi vítima desse crime entre os dias 14 e 16 de novembro deste mês e que o autor, que conseguiu obter acesso não autorizado aos seus dados, "extraiu dados pessoais de usuários cadastrados nos serviços digitais da LaLiga e de alguns clubes".

A LaLiga informou que sua equipe de segurança identificou a origem do ataque.

E acrescentou: "Em 16 de novembro, a equipe tomou todas as medidas necessárias para conter o ataque, interromper a extração de dados e bloquear o invasor. O incidente ficou restrito a essa plataforma e não afetou os demais sistemas da liga nem o andamento da competição".

A LaLiga ainda avalia os danos causados por esse ataque cibernético e trabalha para determinar seu alcance total.

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A entidade declarou que reforçou "o monitoramento do sistema para detectar quaisquer novas tentativas de ataque e garantir o máximo nível de segurança dos seus serviços digitais".

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O ataque foi comunicado à Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD), e uma denúncia foi apresentada à unidade central de combate aos crimes cibernéticos da Polícia Nacional, responsável pela investigação do caso. Os clubes afetados também foram alertados.

O fenômeno dos ataques cibernéticos nos estádios do mundo: uma ameaça digital bate à porta do futebol

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Ataques cibernéticos: uma ameaça digital bate à porta do futebol

Os ataques cibernéticos deixaram de ser meros incidentes técnicos passageiros, restritos a bancos ou órgãos governamentais. Nos últimos anos, transformaram-se em um fenômeno global preocupante, que tem como alvo as maiores organizações e instituições esportivas do mundo.

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Com a enorme transformação digital vivida pela indústria do futebol, e com ligas, clubes e confederações continentais dependendo de infraestrutura em nuvem e plataformas digitais para gerir as transmissões de TV, a venda de ingressos, a análise de dados técnicos dos jogadores e a garantia de contratos de patrocínio na casa dos bilhões de dólares, o esporte mais popular do planeta passou a ser um alvo atraente para hackers e quadrilhas de crimes cibernéticos.

Os objetivos desses ataques digitais que atingem o meio esportivo vão da extorsão financeira, por meio de ransomwares que paralisam sistemas e congelam bancos de dados, ao roubo de informações sensíveis sobre transferências de jogadores, prontuários médicos e dados de torcedores e assinantes, além de ataques sistemáticos para derrubar os servidores de transmissão ao vivo nos horários de pico. Tudo isso provoca prejuízos materiais pesados e abala a confiança tanto dos torcedores quanto dos parceiros comerciais.

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Recentemente, o futebol registrou uma série de invasões de destaque que acenderam o sinal de alerta: ataques cibernéticos atingiram grandes clubes europeus, além de plataformas de venda de ingressos de grandes torneios e de tentativas de invasão aos sistemas digitais da Premier League e da UEFA.

Essa escalada acelerada levou as instituições esportivas a rever completamente sua estratégia de segurança e a investir pesado em sistemas de cibersegurança e criptografia de dados, já que, na era do futebol moderno, proteger os estádios virtuais e as plataformas digitais não é menos importante do que garantir a segurança das arquibancadas e do gramado.