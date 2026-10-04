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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
GOAL
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3 de 3: a aposta de Jesus deixa Cristiano Ronaldo em saia justa

C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal x Noruega
Portugal
Noruega
Liga das Nações A
G. Ramos
Portugal
Noruega

Aparição marcante

Gonçalo Ramos, atacante da seleção portuguesa, roubou a cena durante a atual data Fifa, após o nível impressionante que apresentou sob o comando de Jorge Jesus.

Ramos era o primeiro substituto da lenda Cristiano Ronaldo, mas, após a saída deste último da concentração do "Brasil Europa", o atacante do Milan ganhou a oportunidade na equipe titular.

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Ramos ficou no banco na primeira partida contra o País de Gales, que a seleção portuguesa decidiu com um gol a zero, e entrou no lugar de Cristiano Ronaldo por 23 minutos.

Mas, após a saída de Ronaldo, Ramos atuou em 3 partidas consecutivas como titular, sendo dois jogos contra a Noruega e um diante da Dinamarca, e conseguiu marcar 3 gols e dar uma assistência.

Ramos mostrou um nível excelente dentro da área, conseguiu aproveitar as meias-chances que surgiram para ele e trabalhou com intensidade na marcação de pressão sobre os adversários, recompensando Jorge Jesus pela confiança.

Vale lembrar que a seleção portuguesa conquistou o aproveitamento máximo em 4 partidas consecutivas, com a vitória sobre a Noruega por 2 a 1 em duas ocasiões, além de ter derrotado a Dinamarca por 4 a 2 e o País de Gales por 1 a 0.

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