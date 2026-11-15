3 bilhões no gramado: a guerra dos gigantes se acende entre Espanha e Inglaterra

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A seleção da Inglaterra visita a Espanha neste domingo à noite, no estádio Metropolitano, no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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O jornal AS, em uma reportagem, afirmou que o que o estádio Metropolitano vai presenciar será parecido com um desfile de moda da Cibeles no mundo do futebol, com a presença de um grande número dos mais destacados jogadores que lideram o cenário e possuem os maiores valores de mercado do mundo.

O valor do confronto é estimado em cerca de 3 bilhões de euros, de acordo com a plataforma Transfermarkt, ao somar os valores de mercado dos jogadores das seleções do técnico Thomas Tuchel (1,482,50 bilhão de euros) e do técnico Luis de la Fuente (1,432 bilhão de euros).

No topo do grupo de estrelas está Lamine Yamal, que se juntou à concentração da seleção espanhola na última sexta-feira.

Graças ao seu início impressionante de temporada, após marcar 13 gols e dar 12 assistências, Yamal segue liderando a lista dos jogadores mais valiosos do mundo, com um valor de 220 milhões de euros.

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Há outros 3 jogadores do Barcelona cujo valor de mercado ultrapassa os 100 milhões de euros, sendo eles Pedri (150 milhões de euros), Fermín (110 milhões) e Pau Cubarsí (100 milhões).

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Já Jude Bellingham, que vem apresentando níveis excelentes nos últimos meses, lidera a lista dos jogadores da seleção da Inglaterra em termos de valor de mercado, já que seu valor é de 160 milhões de euros.

O valor de Elliot Anderson (120 milhões de euros), Declan Rice (120 milhões) e Rogers (120 milhões) também ultrapassa a barreira dos 100 milhões de euros.

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A posição de goleiro chama a atenção de forma especial. Os três goleiros da seleção espanhola, incluídos na lista de candidatos ao prêmio Yashin de melhor goleiro do ano, têm um valor de mercado somado de 107 milhões de euros, sendo eles Joan García (45 milhões), David Raya (30 milhões) e Unai Simón (22 milhões).

Em contrapartida, o valor de mercado dos goleiros da Inglaterra, que são Trafford (35 milhões de euros), Pickford (13 milhões) e Steele, não chega a 50 milhões de euros.

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Ao lado de Pau Cubarsí, a lista de defensores de grande potencial inclui Dean Huijsen, cujo valor é de 60 milhões de euros, e Quansah (50 milhões).

Também é notável a grande diferença no valor de mercado entre o vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane (60 milhões de euros), e Lamine Yamal (220 milhões), embora o motivo seja claro neste caso, representado pela diferença de idade de 14 anos entre eles.

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No dia 13 de julho passado, Lamine Yamal comemorou seu décimo nono aniversário e, apenas 15 dias depois, Kane apagou 33 velinhas em comemoração ao seu aniversário.

Não há dúvida de que a lista de grandes jogadores não acaba. Há laterais como Pedro Porro (45 milhões de euros) e Cucurella (60 milhões), meias ofensivos como Eze (60 milhões), Barrios (70 milhões) e Baena (45 milhões), e pontas como Nico (40 milhões) e Gordon (80 milhões).

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E todos esses nomes se reúnem em uma mistura futebolística especial, durante este confronto excepcional que carrega um caráter particular no estádio Metropolitano.