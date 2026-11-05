Uma reportagem publicada nesta quinta-feira elogiou os últimos resultados do Real Madrid, afirmando que a equipe merengue "viveu os seus vinte e seis dias dourados" recentemente.

O jornal "Marca" afirmou: "Vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória. Este é o retrospecto perfeito do Real Madrid desde o seu retorno à competição após a última pausa para os jogos de seleções".

E prosseguiu: "26 dias dourados em que a equipe de Mourinho brilhou de forma imbatível, o que lhe deu um impulso enorme. Tornou-se uma máquina de vencer. Quatro vitórias no Campeonato Espanhol e três na Liga dos Campeões da Europa é o seu retrospecto notável no momento".

O jornal continuou: "O seu retrospecto perfeito no campeonato, incluindo a vitória no Camp Nou, permitiu que voltassem a brigar pelo título nacional. Já as suas três vitórias na Europa praticamente lhes garantiram uma vaga nas fases eliminatórias e os deixaram a um passo de alcançar o seu objetivo de chegar às oito primeiras posições pela primeira vez; este é o resultado direto de terem conquistado sete vitórias consecutivas".

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Transformação radical do Real Madrid

Em apenas um mês, o Real Madrid passou por uma transformação radical em relação à equipe que entrou na última pausa para os jogos de seleções.

Na ocasião, a derrota no clássico, a segunda deles nesta temporada, os deixou em estado de esgotamento. Semanas depois, qualquer vestígio daquela queda de rendimento desapareceu, e o Real Madrid voltou ao seu nível habitual em ambas as competições.

Agora, resta-lhes apenas a partida no Mestalla contra o Valencia para completar a sua campanha vitoriosa entre as duas pausas para os jogos de seleções. O ambicioso objetivo do Real Madrid era conquistar o aproveitamento máximo (8 vitórias em 8) para afastar quaisquer dúvidas, e a equipe de Mourinho está a apenas uma partida de alcançar esse retrospecto perfeito almejado.

Fazia muito tempo que o Real Madrid não emplacava uma longa sequência de vitórias, e agora eles finalmente voltam a isso.

Valverde comentou: "Você trabalha com menos pressão e aproveita isso porque as coisas estão indo bem, e amanhã voltamos aos treinos".

E prosseguiu: "Parabenizo a nossa equipe por ter reagido com força duas vezes; isso significa que estamos cheios de vitalidade e energia. Sabíamos que eles defenderam muito bem na sua área, deixando-nos espaços fora da grande área para finalizar... e hoje a bola entrou nas redes, o que nem sempre acontece".

Bellingham, que foi eleito o melhor jogador da partida, falou sobre o nível atual da equipe e a sua grande confiança.

E disse: "Fizemos um grande esforço para conquistar esta vitória, dominamos a bola, criamos chances e jogamos como vínhamos jogando na Liga dos Campeões da Europa recentemente".