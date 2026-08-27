O Barcelona se prepara para disputar sua segunda partida no Campeonato Espanhol, na noite desta quinta-feira, contra o Athletic Bilbao, no estádio Camp Nou, no jogo adiado da primeira rodada de LaLiga.

O Barcelona havia começado sua trajetória em LaLiga fora de casa com uma goleada sobre o Elche (5 a 0), no último domingo.





Por sua vez, a rede "Opta" reuniu diversos números e estatísticas antes do confronto entre Barcelona e Bilbao, da seguinte forma:

- O Barcelona não sofreu nenhuma derrota nas últimas 13 partidas que disputou contra o Athletic Bilbao no Campeonato Espanhol (venceu 11 e empatou 2), e manteve o gol sem ser vazado em 8 dessas nove últimas partidas; e a equipe não conquistou uma sequência mais longa de partidas sem derrota diante do time basco na competição desde 2013 (14 partidas: 10 vitórias e 4 empates).

- O Barcelona não perdeu nas últimas 24 partidas em que recebeu o Athletic Bilbao no Campeonato Espanhol (venceu 21 e empatou 3), conquistando a vitória nas sete últimas partidas; e esta é a maior sequência histórica sem derrota em casa diante do time basco na primeira divisão, sendo que sua última derrota em casa diante dele no campeonato ocorreu em novembro de 2001 (pelo placar de 1 a 2).

- O Barcelona venceu as últimas 7 partidas que disputou no Campeonato Espanhol às quintas-feiras, sendo esta sua maior sequência de vitórias nesse dia dentro da competição, enquanto o Athletic Bilbao não perdeu nas últimas 4 partidas na primeira divisão nesse dia (3 vitórias e um empate), e manteve o gol sem ser vazado nessas três vitórias.

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- O Barcelona conquistou a vitória em cada uma de suas últimas 19 partidas em casa no Campeonato Espanhol — desde a derrota por 3 a 2 diante do Villarreal em maio de 2025 — sendo esta a maior sequência de vitórias consecutivas em casa sob o comando de um mesmo treinador na competição desde a sequência de 21 partidas conquistada pela equipe entre 1973 e 1974 sob o comando de Rinus Michels.

- O Athletic Bilbao não conquistou a vitória em nenhuma de suas últimas cinco partidas no Campeonato Espanhol (um empate e 4 derrotas), e só somou pontos em uma partida das últimas 6 que disputou fora de casa na competição (uma vitória e 5 derrotas), tendo seu gol sido vazado com pelo menos dois gols em cada uma dessas seis partidas como visitante.

- O Barcelona é o time que mais manteve o gol sem ser vazado no Campeonato Espanhol durante o ano de 2026 entre os times participantes da competição nas duas últimas temporadas (10 partidas), enquanto o Athletic Bilbao é o que menos manteve o gol sem ser vazado (uma partida, empatado com o Villarreal). O Barcelona teve 54,4% de posse de bola em sua última partida no Campeonato Espanhol (LaLiga) contra o Elche, sendo esta a segunda menor porcentagem da equipe em uma partida dentro da competição nas três últimas temporadas, atrás dos 49% registrados também diante do Elche em novembro de 2025.

- O Barcelona é o time que Nico Williams (jogador do Athletic) mais enfrentou no Campeonato Espanhol sem contribuir com nenhum gol (8 partidas, empatado com o Real Betis), sendo também o único adversário contra o qual ele não conquistou nenhuma vitória na competição (um empate e 7 derrotas), ao lado do Granada (4 partidas: 3 empates e uma derrota).

- O Barcelona é o único time entre os clubes das cinco grandes ligas da Europa que conta com mais de um jogador que marcou 15 gols ou mais em todas as competições durante o ano de 2026 (Raphinha com 16 gols e Lamine Yamal com 15 gols).

- Após a derrota por 3 a 1 diante do Sevilla em sua primeira partida nesta temporada, Edin Terzić, treinador do Athletic, pode se tornar o primeiro treinador a perder suas duas primeiras partidas no Campeonato Espanhol (primeira divisão) desde Ernesto Valverde na temporada 2003-2004.