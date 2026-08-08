24 movimentações e um ponto de interrogação: a lacuna do Real Madrid preocupa apesar da agitação no mercado

O Real Madrid vive um dos períodos de transferências de verão mais movimentados dos últimos anos, depois que os escritórios do clube testemunharam uma sequência ininterrupta de movimentações, seja em nível de contratações, renovações de contrato ou saídas de vários jogadores, além da obtenção de receitas financeiras enormes com a venda de alguns talentos.

Desde a aparição de Florentino Pérez na coletiva de imprensa realizada no dia 12 de maio passado, o Real Madrid entrou em uma corrida contra o tempo para remodelar o time, e o número de suas movimentações chegou, até agora, a 24 negócios, segundo relatório do "Marca", sendo os últimos a contratação de Yan Diomande, a renovação de contrato de Vinícius Júnior e a saída de Franco Mastantuono para a Fiorentina por empréstimo.

No entanto, a novela de mudanças ainda não terminou, já que se espera que o número de movimentações ultrapasse a barreira das 25 antes do fechamento do mercado de transferências, enquanto a pergunta mais importante permanece ligada ao aspecto técnico: o Real Madrid realmente conseguiu resolver a crise que enfrenta no meio-campo desde a aposentadoria de Toni Kroos?

Rodri parecia ser a opção ideal para acabar com esse dilema, mas o negócio ruiu nos últimos instantes, depois que o jogador do Manchester City optou por se transferir para o Barcelona, deixando o Real Madrid diante de um problema antigo e renovado, no momento em que o clube optou por direcionar um investimento enorme para o projeto Diomande, de 19 anos.

24 movimentações: um mercato que não para

As movimentações do Real Madrid começaram cedo, e Dani Carvajal foi o primeiro a sair, depois que o clube decidiu não renovar seu contrato, antes de o jogador anunciar sua saída oficialmente em 18 de maio e se despedir da torcida do time em 23 do mesmo mês, após a partida contra o Athletic Bilbao no estádio Santiago Bernabéu.

Em 22 de maio, o Real Madrid anunciou o fim da trajetória de David Alaba com o time, após 5 temporadas vestindo a camisa do clube.

Em 9 de junho, o clube anunciou a saída de Álvaro Arbeloa, encerrando a passagem do treinador pelo time principal após cerca de apenas 5 meses.

Dois dias depois, o Real Madrid anunciou a contratação de José Mourinho como técnico do time, 4 dias após a reeleição de Florentino Pérez como presidente do clube.

No campo das contratações, o Real Madrid contratou Marc Cucurella do Chelsea por 55 milhões de euros em 15 de junho, antes de anunciar no dia seguinte a renovação de contrato do zagueiro alemão Antonio Rüdiger por mais uma temporada.

Em 17 de junho, o clube anunciou a contratação do português Bernardo Silva por duas temporadas, antes de acrescentar o zagueiro francês Ibrahima Konaté ao seu elenco no dia seguinte em uma transferência gratuita, após o fim de seu contrato com o Liverpool.

Em 26 de junho, o Real Madrid chegou a um acordo com Dani Ceballos para a rescisão do contrato restante entre as partes, com o meio-campista deixando o clube sem custos.

Chegou então a vez do holandês Denzel Dumfries, que se juntou ao Real Madrid vindo da Inter de Milão por 20 milhões de euros em 5 de julho.

Em 31 de julho, o clube anunciou a contratação do atacante do Levante Carlos Espí, que assinou um contrato válido até 2031, por 25 milhões de euros.

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Real Madrid obtém lucros enormes com os talentos

As movimentações do Real Madrid não se limitaram a contratações e saídas, já que o clube conseguiu obter receitas financeiras importantes com a venda de vários de seus jovens jogadores.

Mario Martín foi um dos primeiros nomes a sair, depois que o Getafe pagou 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador.

A transferência de Nico Paz para o Como foi o negócio mais destacado em nível de vendas, depois que o Real Madrid recebeu 60 milhões de euros, mantendo o direito de recompra do jogador na temporada 2027-2028.

Víctor Muñoz se transferiu para o Liverpool, que pagou 40 milhões de euros ao Osasuna, enquanto o Real Madrid recebeu 20 milhões do negócio.

Álvaro Rodríguez também se transferiu do Elche para o Bournemouth por 25 milhões de euros, dos quais a metade, ou seja, 12,5 milhões, entrou nos cofres do Real Madrid.

Fran García saiu para o Real Betis por 3 milhões de euros, com mais 1 milhão em variáveis, enquanto Mario Gila se transferiu para o Milan por 30 milhões de euros, dos quais o Real Madrid recebeu 15 milhões.

O clube também vendeu 50% dos direitos de Valdepeñas à Fiorentina por 8 milhões de euros, mantendo a opção de recompra.

Em outro negócio, Gonzalo se transferiu para o Fulham por 40 milhões de euros, com o Real Madrid mantendo 30% dos direitos do jogador, enquanto César Palacios se juntou ao clube inglês por 10 milhões de euros, mantendo-se a mesma porcentagem.

Já o goleiro Fran González saiu para o Sevilla por cerca de 3 milhões de euros, além de variáveis, por 50% de seus direitos.

Diomande, o mais caro; Vinícius define seu futuro

Por outro lado, Diomande se tornou o negócio mais caro da história do Real Madrid, depois que o valor de sua transferência chegou a 125 milhões de euros, além de 15 milhões em variáveis, e ainda assinou um contrato válido por sete temporadas, até 2033.

Em um movimento que encerrou boa parte da polêmica, Vinícius Júnior renovou seu contrato com o Real Madrid até 2032, fechando assim o clube o assunto do futuro do craque brasileiro.

Já Franco Mastantuono deixou o time rumo à Fiorentina por empréstimo até junho de 2027.

25 dias decisivos

Com 25 dias restantes para o fechamento do mercado de transferências, o Real Madrid passa agora a uma nova fase, que consiste em se desfazer de alguns nomes que não entram nos cálculos técnicos de José Mourinho.

Mastantuono foi o primeiro a sair nesta fase, após o anúncio oficial de seu empréstimo à Fiorentina na noite de ontem, sexta-feira.

Mas há outros nomes cotados para deixar o clube no próximo período, com destaque para Thiago Pitarch, que pode encontrar caminho até o Fulham para trabalhar novamente sob o comando de Arbeloa, além de Raúl Asencio, cujas chances parecem limitadas diante de sua posição como quinto na hierarquia dos zagueiros do time.

O futuro de Eduardo Camavinga permanece um dos assuntos em aberto, embora o jogador não deseje sair, num momento em que não parece estar entre as primeiras opções de Mourinho, atrás de Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler e Bernardo Silva nos cálculos do meio-campo.

O mistério também envolve o futuro de Endrick, cuja saída do time pode se tornar uma opção em pauta, especialmente após a chegada de Carlos Espí, o que pode reduzir as chances do atacante brasileiro de obter minutos em campo atrás de Kylian Mbappé.

O dilema que não foi resolvido

E enquanto o Real Madrid se movimentou em quase todas as direções, do reforço dos setores às renovações, vendas e empréstimos, permanece fortemente presente a pergunta que acompanha o time desde a saída de Toni Kroos: quem comanda o meio-campo do Real Madrid?

Rodri era o nome que parecia capaz de oferecer a resposta ideal, mas sua transferência para o Barcelona reabriu o assunto novamente. E com a proximidade do início da temporada, Mourinho terá de contar com os elementos atualmente disponíveis, ou esperar por uma nova movimentação antes do fechamento do mercado.