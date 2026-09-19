José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a lista de convocados de sua equipe para o duelo do dérbi contra o vizinho Atlético, neste domingo, pela sétima rodada de LaLiga, no estádio Metropolitano.
O Real Madrid soma 15 pontos e ocupa a vice-liderança de LaLiga, com dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, quarto colocado.
O site do Real Madrid divulgou a lista dos merengues para a partida de amanhã, que ficou da seguinte forma:
Goleiros: Thibaut Courtois, Lunin, Sergio Mestre
Defesa: Raúl Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries
Meio-campo: Jude Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch
Ataque: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomandé
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