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real madridGetty Images
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24 convocados: Mourinho reúne as armas do Real Madrid para a batalha do dérbi

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Espanha

José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a lista de convocados de sua equipe para o duelo do dérbi contra o vizinho Atlético, neste domingo, pela sétima rodada de LaLiga, no estádio Metropolitano.

O Real Madrid soma 15 pontos e ocupa a vice-liderança de LaLiga, com dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, quarto colocado.

O site do Real Madrid divulgou a lista dos merengues para a partida de amanhã, que ficou da seguinte forma:

Goleiros: Thibaut Courtois, Lunin, Sergio Mestre

Defesa: Raúl Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries

La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Meio-campo: Jude Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch

Ataque: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomandé

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