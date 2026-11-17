Compartilhar Siga GOAL no Google

A ausência de Ferland Mendy no Real Madrid deixou de ser uma crise passageira ou um problema físico à espera de recuperação. Virou um longo pesadelo que persegue o lateral francês e ameaça sua trajetória no clube merengue. São mil dias fora dos planos, 22 lesões diferentes e temporadas seguidas perdidas entre o departamento médico e as tentativas de retorno, num cenário que resume uma das histórias físicas mais complicadas já vistas no Santiago Bernabéu.

Publicidade

Mendy atingiu, nesta terça-feira, a marca de mil dias afastado por lesões desde que chegou ao Real Madrid. O número impressionante reflete o tamanho do sofrimento vivido pelo jogador ao longo de sete temporadas, nas quais os problemas físicos recorrentes se tornaram o maior obstáculo para sua permanência em campo, segundo informações do jornal espanhol "Marca".

Apesar de ter voltado aos treinos com o grupo há algum tempo, após a lesão sofrida em 3 de maio, o lateral francês ainda não teve a chance de voltar a vestir a camisa do Real Madrid e não foi relacionado para nenhuma partida. Assim, seus dias de ausência continuaram se acumulando até ultrapassar a marca de mil.

De acordo com os números divulgados pelo "Marca", os dias de ausência de Mendy se distribuem ao longo de suas temporadas no clube merengue de forma que revela o agravamento gradual da crise: ele ficou fora por 65 dias na primeira temporada, 123 na segunda, 89 na terceira, 90 na quarta e 97 na quinta.

A situação, porém, ficou ainda mais grave nas duas últimas temporadas. O francês ficou longe dos gramados por 250 dias na temporada 2024-2025 e por 286 dias entre a temporada 2025-2026 e a atual, enquanto ainda não conseguiu registrar nenhuma participação em sua oitava temporada.

Publicidade Publicidade

Os números mostram o tamanho da queda na carreira do jogador, sobretudo porque sua melhor temporada em número de jogos foi a de 2020-2021, quando disputou 38 partidas pelo Real Madrid. É uma marca modesta para um clube que joga mais de 50 partidas por temporada, podendo superar a barreira das 60.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

22 lesões: um pesadelo que começou em 2019

O início do calvário remonta a 23 de setembro de 2019, quando Mendy sofreu sua primeira lesão após chegar ao Real Madrid: um problema muscular na coxa esquerda que o afastou dos gramados por 27 dias.

Ninguém imaginava, na época, que aquela lesão seria o começo de uma longa sequência de problemas. Desde então, o lateral francês sofreu 22 lesões diferentes, e sua capacidade de manter a forma física passou a ser alvo de dúvida constante.

Publicidade

A lesão mais recente, sofrida no fim da temporada passada, foi a mais dura de sua trajetória no clube merengue, já que exigiu cirurgia e o afastou por um longo período. Esse problema veio depois de uma lesão grave sofrida na final da Copa do Rei contra o Barcelona, à qual se seguiram outros problemas físicos que impediram seu retorno de forma estável.

Somente na temporada passada, Mendy sofreu mais quatro contratempos físicos após seu retorno tardio. O sofrimento continuou a ponto de o Real Madrid ser obrigado a tratar a lateral esquerda como uma das posições que mais precisam de alternativas.

Publicidade

Um defensor insubstituível, mas derrotado pelas lesões

Apesar das muitas ausências, o valor técnico de Mendy no Real Madrid nunca foi questionado, especialmente quando se trata das funções defensivas. O clube se acostumou a recorrer a substitutos na lateral esquerda, mas nem sempre encontrou um jogador capaz de oferecer o mesmo equilíbrio e a mesma solidez que o defensor francês proporciona quando está em condições.

Carlo Ancelotti foi um dos treinadores que mais reconheceram a importância de Mendy. Chegou a apelidá-lo de "Professor", em reconhecimento às suas excepcionais qualidades defensivas, e fazia questão de mantê-lo em seu projeto.

Publicidade

A admiração do técnico italiano não se limitou aos elogios ao seu nível de jogo. Ancelotti também insistiu na renovação de seu contrato, mesmo com as movimentações do Real Madrid para contratar Alfonso Davies, lateral do Bayern de Munique, já que não queria que a chegada de um novo jogador afetasse o futuro de Mendy. O clube conseguiu estender o vínculo do francês até 2028.

O jogador também conquistou o respeito dos companheiros no vestiário, graças à sua personalidade e ao seu peso dentro do grupo. As lesões, no entanto, continuaram sendo o único obstáculo que o impediu de se firmar de vez como dono da lateral esquerda.

Publicidade

No mesmo sentido, Álvaro Arbeloa já havia exaltado o valor de Mendy: "Mendy provou que, sempre que está em campo, fica mais fácil para o Real Madrid vencer. E isso diz alguma coisa".

Três alternativas para suprir a ausência do francês

As lesões recorrentes obrigaram o Real Madrid a buscar soluções constantemente para não depender de um jogador cuja condição física não pode ser garantida. Na temporada passada, as opções disponíveis para a lateral esquerda eram Mendy, Fran García e Álvaro Carreras, enquanto na atual Marc Cucurella e Carreras aparecem entre os nomes ligados ao reforço da posição, segundo o jornal espanhol.

Publicidade

Já na era do técnico José Mourinho, Mendy ainda não entrou em campo em nenhuma partida oficial, apesar de treinar regularmente com o grupo há algum tempo. Ele também não foi relacionado para os jogos do Campeonato Espanhol e não está inscrito na Liga dos Campeões.

Assim, Mendy se vê diante de um novo desafio, que vai além da simples recuperação de uma lesão: ele precisa recuperar a confiança no próprio físico e provar que consegue disputar uma sequência de jogos sem novos problemas.

Publicidade

O problema já não está na capacidade do defensor francês de parar os pontas mais perigosos do mundo, tarefa que dominou durante anos, mas sim na capacidade de vencer o próprio corpo, que insistiu em traí-lo justamente nos momentos em que o Real Madrid mais precisou dele.