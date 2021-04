1xBet é confiável para apostar online?

Confira neste artigo tudo sobre a 1xBet e se ela é confiável na hora de apostar, se divertir e lucrar muito

A primeira pergunta presente na cabeça da grande maioria dos apostadores iniciantes é se a casa escolhida é segura. Afinal, é seu dinheiro que está em jogo (literalmente) e ninguém quer ter seus dados expostos ou sair no prejuízo. Por isso, confira neste artigo se a 1xBet é confiável, quais são suas vantagens, bônus e mais detalhes.

O que você vai ver neste artigo?

Mais artigos abaixo

Quem é a 1xBet

A casa de apostas de origem russa está presente no mercado há mais de duas décadas. Entretanto, só foi há exatos dez anos que a 1xBet entrou para o ambiente virtual e desde então vem se destacando. A empresa, que possui sede em Curaçao, no Caribe, conta com quase 500 mil usuários ao redor do planeta, sendo uma das líderes do ramo.

Parceira do Barcelona e de outros campeonatos

A 1xBet é parceira de um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona, da Espanha. Além de possuir parceria global com o time catalão até 2024, a casa de apostas também é aliada das equipes de e-sports Natus e Cascade. A empresa ainda tem contrato com os campeonatos Espanhol, Italiano e a Copa Africana de Nações, que abrangem milhões de torcedores e apostadores.

As cotações mais atrativas do mercado

O site se destaca muito entre os apostadores devido a alguns fatores. A 1xBet possui as melhores cotações da área, disponibilidade de apps para celulares, ótimo sistema ao vivo para apostas esportivas e vasta oferta de mercados disponíveis. Além disso, a plataforma inova e permite apostar online via aplicativo do Telegram.

O site oferece cassino?

As tradicionais apostas em cassinos não poderiam faltar. Por isso, além da possibilidade de realizar apostas esportivas, a casa oferece um cassino online para diversificar ainda mais seus serviços disponibilizados. São diversas opções de jogos, como pôquer, roleta, slots e muito mais. Ou seja, a 1xBet opera para trazer as melhores opções na hora de apostar, se divertir e lucrar.

Pontos positivos e negativos da 1xBet

Como em qualquer empresa, sempre há os prós e os contras. Desconfie e fuja de casas de apostas que oferecem 100% de benefícios aos seus clientes porque isso não existe. Confira alguns aspectos da plataforma abaixo:

Pontos positivos

Odds mais altas que outras casas de apostas;

Possui muitas promoções para esportes, cassino e e-sports;

Diversas formas para depósito e saque;

Possui transmissões ao vivo;

Excelente número de mercados disponíveis para apostar.

Contras

Não possui número de telefone local;

Interface com excesso de informações no desktop;

Algumas áreas sem acesso ao idioma português.

A 1xBet oferece bônus de boas-vindas?

Essa é uma das melhores opções entre as concorrentes, pois oferecer vantagens é o pontapé inicial para a empresa se consolidar no mercado. Novos usuários podem ganhar um bônus de boas-vindas de 100% no primeiro depósito no valor máximo de até R$ 500.

Essa bonificação é creditada de forma automática na conta do respectivo usuário e válida para qualquer depósito de no mínimo R$ 4. Já para realizar saques dos ganhos, é preciso que o usuário aposte o mesmo valor nove vezes com cotações de pelo menos 2.00.

Como se cadastrar no site?

Basta se registrar adicionando o número de telefone, o e-mail ou até mesmo usando login de redes sociais, como o Facebook, por exemplo. Tal ação dura menos de dois minutos para ser concluída. Porém, vale lembrar que o novo usuário deve se atentar a alguns detalhes. Nossas três dicas são:

Escolha o real brasileiro como moeda;

Confira seus dados com calma e atenção;

Leia atentamente os termos e condições de uso da 1xBet.

Quais são os métodos de pagamentos?

Este é um dos principais pontos fortes da empresa. São vastas as formas para você pagar e receber. O destaque fica por conta do tradicional, popular e acessível boleto bancário. Logo após, as transferências bancárias, através dos renomados bancos Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Cartões com as bandeiras Visa e MasterCard também são aceitos. Há ainda o formato de pagamento via carteiras virtuais, como a VCreditos, Neteller, AstroPay, entre outras.

O 1xBet é confiável e dentro da lei?

Como dito anteriormente, a casa de apostas é extremamente segura e dentro da lei. Como alguns sabem, as apostas são proibidas por lei no Brasil. No entanto, pelo fato de a 1xBet possuir seu domínio de site hospedado fora do território brasileiro, isso lhe dá a legalidade para atuar. Para você obter ainda mais certeza quanto à empresa, faça uma pesquisa rápida na internet. Com ela, procure saber se o site cumpre os requisitos mínimos do mercado de apostas online.

7 motivos de por que a 1xBet é confiável

Possui registro e licença;

Site assinalado como “seguro” e com certificado da HTTPs;

Empresa com mais de 20 anos no mercado;

Operante há mais de uma década no ramo das apostas online;

Possui atendimento humanizado num chat online;

Patrocina grandes clubes e campeonatos do mundo;

Oferece inúmeras formas de pagamento;

APOSTE AGORA

: 1xBet