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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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18 vitórias escondem uma mensagem de ameaça: o que espera o Real Madrid no Camp Nou?

Especiais e Opinião
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

Barcelona ergue uma fortaleza e coloca o Real Madrid sob pressão

O Barcelona entra no clássico diante do rival Real Madrid munido de um retrospecto excepcional em seu estádio, o Spotify Camp Nou, que desde a reabertura se transformou em uma fortaleza difícil de ser invadida no Campeonato Espanhol, depois que a equipe catalã venceu todas as suas 18 partidas na competição jogando em casa.

O Barcelona recebe seu rival tradicional na noite de domingo, em um confronto de grande importância na disputa pelo título, já que a equipe catalã lidera a tabela de classificação com seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid, enquanto seus resultados recentes em casa lhe dão um forte impulso antes do aguardado duelo de cúpula.

18 vitórias e um retrospecto ofensivo assustador

Desde seu retorno ao estádio em 22 de novembro de 2025, com a vitória sobre o Athletic Bilbao por 4 a 0, o Barcelona impôs seu domínio sobre os adversários nos jogos do Campeonato, conquistando 18 vitórias consecutivas, a última delas sobre o Getafe por 3 a 0, segundo estatísticas do jornal "Mundo Deportivo".

Ao longo dessa sequência, os jogadores do técnico Hansi Flick marcaram 58 gols, enquanto sofreram apenas 11, além de terem saído com a meta invicta em 10 partidas, a uma média superior a três gols por jogo, em números que refletem a força ofensiva da equipe e sua capacidade de impor o próprio ritmo diante de sua torcida.

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E as vitórias não se limitaram às equipes menos competitivas, mas incluíram também o Atlético de Madrid, o Real Betis e o Sevilla, além do Espanyol e do Villarreal, bem como a vitória sobre o próprio Real Madrid por 2 a 0 em maio passado.

Lista das 18 vitórias do Barcelona no Camp Nou

Temporada 2025-2026

Barcelona 4-0 Athletic Bilbao — 22 de novembro de 2025.

Barcelona 3-1 Deportivo Alavés — 28 de novembro de 2025.

Barcelona 3-1 Atlético de Madrid — 2 de dezembro de 2025.

Barcelona 2-0 Osasuna — 13 de dezembro de 2025.

Barcelona 3-0 Real Oviedo — 25 de janeiro de 2026.

Barcelona 3-0 Real Mallorca — 7 de fevereiro de 2026.

Barcelona 3-0 Levante — 22 de fevereiro de 2026.

Barcelona 4-1 Villarreal — 28 de fevereiro de 2026.

Barcelona 5-2 Sevilla — 15 de março de 2026.

Barcelona 1-0 Rayo Vallecano — 22 de março de 2026.

Barcelona 4-1 Espanyol — 11 de abril de 2026.

Barcelona 1-0 Celta de Vigo — 22 de abril de 2026.

Barcelona 2-0 Real Madrid — 10 de maio de 2026.

Barcelona 3-1 Real Betis — 17 de maio de 2026.

Temporada 2026-2027

Barcelona 2-0 Athletic Bilbao — 27 de agosto de 2026.

Barcelona 5-2 Rayo Vallecano — 31 de agosto de 2026.

Barcelona 7-2 Racing Santander — 16 de setembro de 2026.

Barcelona 3-0 Getafe — 10 de outubro de 2026.

Superioridade que ultrapassa os limites do Campeonato

E o forte retrospecto do Barcelona em seu estádio não se restringe às competições do Campeonato Espanhol, já que a equipe venceu 23 das 24 partidas oficiais que disputou em casa desde seu retorno a ele.

A única derrota foi diante do Atlético de Madrid por 0 a 2, na ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada. Apesar daquele resultado, o Barcelona conquistou quatro vitórias em cinco partidas europeias que disputou em casa, além de ter superado o Atlético de Madrid por 3 a 0 na Copa do Rei.

Real Madrid diante de um teste difícil

E esses números colocam o Real Madrid diante de um teste extremamente difícil no clássico, já que o Barcelona busca estender sua sequência de vitórias em casa e manter sua vantagem na liderança do Campeonato, enquanto a equipe merengue pretende quebrar o domínio do rival em seu estádio e reduzir a diferença de pontos.

E a recente vitória sobre o Real Madrid no Camp Nou, por 2 a 0, representa um estímulo adicional para os donos da casa antes do confronto de domingo, mas o aguardado duelo de cúpula continuará sendo um novo teste para a capacidade do Barcelona de manter seu retrospecto perfeito no Campeonato, diante de um adversário que sabe que qualquer tropeço pode tornar sua missão ainda mais complicada na disputa pelo título.

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