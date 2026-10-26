A vitória do Real Madrid sobre o rival Barcelona não foi apenas três pontos na corrida do Campeonato Espanhol, mas trouxe consigo um feito histórico que ficará gravado nos registros do Clássico, depois que um dos astros do time merengue aproveitou a noite de superioridade madridista para escrever seu nome com letras de ouro na história do confronto mais tradicional do futebol espanhol.

De acordo com o que foi publicado pelo site Tribuna, o ucraniano Andriy Lunin, goleiro do Real Madrid, entrou para a história pela porta da frente, ao se tornar o primeiro goleiro em 124 anos de história do Clássico a conquistar pelo menos 4 vitórias nas primeiras cinco partidas que disputou diante do Barcelona.

Esse feito veio após a vitória do Real Madrid sobre o rival catalão por 2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, com o goleiro ucraniano seguindo a reforçar seu histórico especial nos confrontos entre as duas equipes.

As cinco partidas em que Lunin defendeu o gol do Real Madrid diante do Barcelona registraram quatro vitórias do time merengue, começando pelo triunfo por 3 a 1 em outubro de 2022, seguido da vitória por 4 a 1 em janeiro de 2024, e por 3 a 2 em abril do mesmo ano, antes de nova superioridade pelo placar de 2 a 1 em outubro de 2026.

Já a única derrota sofrida pelo Real Madrid com a presença do goleiro ucraniano veio em outubro de 2024, quando o time merengue caiu por 4 a 0 diante do Barcelona.

Assim, Lunin consolidou sua posição no histórico dos confrontos entre os dois rivais, aproveitando a última vitória que concedeu ao Real Madrid nova superioridade às custas de seu adversário tradicional.

Esse feito dá a Lunin um impulso moral adicional, num momento em que o goleiro reserva do Real Madrid segue provando sua capacidade de brilhar nos grandes confrontos, fazendo com que seu nome fique associado a um novo número histórico em uma das competições mais famosas e emocionantes do mundo do futebol.











