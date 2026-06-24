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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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120 milhões... O Barcelona responde à oferta saudita por Rafinha

Escócia x Brasil
Escócia
Brasil
Copa do Mundo
Raphinha
Al-Nassr
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Neom SC
Scotland
Brasil
EUA
Arábia Saudita

Lesão abala os sonhos do astro da samba

O Barcelona rejeitou categoricamente a ideia de vender o brasileiro Raphinha durante a próxima janela de transferências de verão, ignorando o interesse dos clubes da Liga Saudita.

Apesar da crescente preocupação com suas lesões recorrentes, o site Fichajes, citando o jornal “Marca”, informou que o Barcelona considera Rafinha (29 anos) parte integrante de seus planos futuros e que a diretoria não está disposta a ouvir nenhuma proposta por ele, seja do Al-Hilal, do Al-Nassr ou de qualquer outro clube saudita.

E revelou que o clube Neom, recém-promovido à Liga Roshen, apresentou uma oferta gigantesca para contratar Rafeinha: 100 milhões de euros fixos, além de 20 milhões de euros em variáveis.

Apesar do impacto econômico da transação, a resposta do Barcelona foi imediata: Raphinha é intocável, e a prioridade máxima é a estabilidade do projeto esportivo e da equipe.

Apesar do desempenho instável e de uma temporada marcada por lesões recorrentes — a mais recente nos tendões isquiotibiais, sofrida com a seleção brasileira durante a Copa do Mundo —, o Barcelona acredita que o jogador é capaz de recuperar seu nível, especialmente porque ele não demonstrou qualquer desejo de sair.

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