120 milhões... O Barcelona responde à oferta saudita por Rafinha

O Barcelona rejeitou categoricamente a ideia de vender o brasileiro Raphinha durante a próxima janela de transferências de verão, ignorando o interesse dos clubes da Liga Saudita.

Apesar da crescente preocupação com suas lesões recorrentes, o site Fichajes, citando o jornal “Marca”, informou que o Barcelona considera Rafinha (29 anos) parte integrante de seus planos futuros e que a diretoria não está disposta a ouvir nenhuma proposta por ele, seja do Al-Hilal, do Al-Nassr ou de qualquer outro clube saudita.

E revelou que o clube Neom, recém-promovido à Liga Roshen, apresentou uma oferta gigantesca para contratar Rafeinha: 100 milhões de euros fixos, além de 20 milhões de euros em variáveis.

Apesar do impacto econômico da transação, a resposta do Barcelona foi imediata: Raphinha é intocável, e a prioridade máxima é a estabilidade do projeto esportivo e da equipe.

Apesar do desempenho instável e de uma temporada marcada por lesões recorrentes — a mais recente nos tendões isquiotibiais, sofrida com a seleção brasileira durante a Copa do Mundo —, o Barcelona acredita que o jogador é capaz de recuperar seu nível, especialmente porque ele não demonstrou qualquer desejo de sair.

Leia também:

Vídeo: Kane causa espanto geral... Será que o “Mago de Gana” cumpriu sua promessa?

Como ele respondeu à pergunta difícil?… O técnico de Portugal reage à comparação entre Messi e Ronaldo

