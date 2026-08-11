Lamine Yamal comemora seu aniversário na noite de hoje, dia 11 de agosto, apesar de ter nascido no dia 13 de julho, já que essa data coincidiu com sua presença nos Estados Unidos para disputar o Mundial.

Lamine Yamal teve um verão perfeito, pois poucos dias depois de completar 19 anos, no dia 13 de julho, ergueu a taça da Copa do Mundo com a seleção espanhola, e isso apenas dois anos após conquistar a Eurocopa.

Depois de passar alguns dias de férias na Colômbia, ele comemora seu aniversário nesta terça-feira.

Segundo o jornal "El Español", a festa de Lamine será realizada em "Mas de Sant Lleí", uma grande casa de campo geralmente usada para a realização de casamentos, localizada em Vilanova del Vallès, nos arredores de Barcelona. O jornal informa que é esperada a presença de mais de 100 convidados, entre eles alguns de seus companheiros de equipe.

Um ano atrás, Lamine comemorou seu aniversário de 18 anos de forma marcante, pois, naquela ocasião, compareceram mais de 200 convidados, entre eles sua ex-namorada Nicki Nicole, além dos jogadores do Barcelona Lewandowski e Gavi. E o tema da festa foi inspirado no clima das gangues.

Lamine deve se juntar aos seus companheiros de equipe amanhã, e ele está entre os jogadores que chegaram à final da Copa do Mundo. Além de Lamine, também é esperado o retorno de Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo e Ferran Torres.