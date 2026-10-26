10 vitórias criaram a ilusão? PSG e Real Madrid revelam a verdade sobre o Barcelona!

O Barcelona sofreu um duro golpe após as derrotas para o Paris Saint-Germain e, em seguida, para o Real Madrid no intervalo de uma única semana, fazendo com que a equipe catalã perdesse parte do brilho que a acompanhava desde o início da temporada, depois de conquistar 10 vitórias consecutivas, antes que os dois grandes confrontos revelassem problemas que preocuparam os analistas.

Segundo o programa "After Foot", da rede francesa "RMC Sport", as últimas atuações do Barcelona causaram decepção, especialmente porque a equipe não apresentou o nível ofensivo habitual nos momentos decisivos, apesar de contar com um grupo de jogadores capazes de fazer a diferença.

O jornalista Edgar Groleau afirmou que o desempenho da equipe o fez sentir como se tivesse sido enganado, explicando que o Barcelona apresentou uma imagem excepcional por meio de seu estilo ofensivo e das habilidades de seus jogadores, como Raphinha e Lamine Yamal, mas frustrou as expectativas nos testes importantes.

Por sua vez, Daniel Riolo apontou que as grandes vitórias e os belos gols conquistados pelo Barcelona levam alguns a superestimar seu nível, considerando que o estilo de jogo da equipe pode tornar sua avaliação mais difícil.

A queda de rendimento de Lamine Yamal se destaca como um dos motivos de preocupação, já que marcou diante do Paris Saint-Germain, mas teve dificuldade em influenciar ao longo das duas partidas, depois de ser submetido a uma marcação cerrada de Lucas Hernández na Liga dos Campeões da Europa e, em seguida, de Marc Cucurella no Clássico.

Jean-Louis Tourre afirmou que a incapacidade de Yamal de aparecer em seu nível habitual quando o adversário impõe uma marcação individual sobre ele pode representar um problema, considerando isso parte de seu processo de evolução como jogador.

Apesar desse revés, ainda é cedo para julgar a temporada do Barcelona, já que a equipe lidera o Campeonato Espanhol e almeja dar continuidade à sua trajetória na Liga dos Campeões da Europa.