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O Barcelona virou o placar contra o Villarreal e venceu por 3 a 2, em jogo eletrizante no Spotify Camp Nou, pela 13ª rodada de La Liga.

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Segundo o jornal Sport, em sua análise da partida, faltaram ao Barcelona controle e precisão na finalização das jogadas até que o gol de Gerard Martín levou a torcida à loucura e deu início à tempestade da reação, entre os minutos 57 e 67.

Gerard Martín é um daqueles jogadores sempre dispostos a oferecer o que o time precisa. Esforçado e incansável, ele lutou por cada oportunidade que recebeu, como se não a merecesse.

Esse senso de responsabilidade e de trabalho duro foi coroado com uma recompensa merecida contra o Villarreal: o defensor do Barcelona deu início à tempestade da reação com um gol de cabeça, depois de já ter chegado perto de marcar um gol parecido no Clássico.

O gol marcado por Gerard Martín aos 57 minutos trouxe o Barcelona de volta para o jogo e incendiou o ânimo da equipe.

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Apenas quatro minutos depois, Fermín López empatou, e aos 67 o gol contra de Pau Navarro colocou os donos da casa na frente.

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A partir daí, o Barcelona apareceu de forma brilhante, sem se deixar abalar pelos erros que quase o derrubaram no início desastroso da partida. Os dois gols marcados por Buchanan e Oluwaseyi em um intervalo de dois minutos haviam se transformado em um fardo pesadíssimo para o time do técnico Hansi Flick.

O pênalti desperdiçado por Lamine Yamal, somado a duas cobranças de falta direta que não foram aproveitadas, colocou a equipe catalã em uma situação difícil, da qual só um time com personalidade de líder seria capaz de sair.

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Quando o talento sozinho não basta, surge o valor da experiência e do profissionalismo, que são a base da capacidade de competir. Nas 11 partidas que Gerard Martín disputou no Campeonato Espanhol até este domingo, ele finalizou apenas duas vezes, e só uma delas foi no alvo.

Foi contra o Real Madrid, no Clássico, quando obrigou o goleiro Lunin a fazer uma defesa excepcional para evitar um gol que deixaria o placar em 2 a 1 e que talvez representasse uma virada decisiva.

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A recompensa merecida pelo trabalho árduo de Gerard Martín chegou contra o Villarreal, que havia se entrincheirado atrás de uma vantagem confortável no placar.

E essa não foi a única contribuição decisiva de Gerard Martín, que sabe atuar tanto como zagueiro quanto como lateral, corrigir erros e salvar a equipe nos momentos difíceis.

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Isso foi fruto do estado mental de um jogador totalmente imerso no clima da partida, na qual marcou seu primeiro gol na temporada e o segundo de sua carreira profissional.

Seu primeiro gol no Camp Nou saiu exatamente um ano depois de Flick tê-lo escalado como zagueiro contra o Athletic Bilbao, no dia da reinauguração do estádio.

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Já o gol anterior foi marcado no Estádio de Montjuïc, em 2 de março de 2025, contra a Real Sociedad.

Há uma coincidência entre os dois gols: naquela partida, Gerard Martín marcou aos 25 minutos, e Casado fez o segundo aos 29. Naquele dia, a torcida também comemorou dois gols em quatro minutos.

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Gerard não se limitou a dar início à tempestade da reação: ele também barrou as tentativas do Villarreal de mudar o rumo da partida com dois desarmes decisivos, garantindo o placar de 3 a 2.

O segundo impulso da reação veio com Fermín López. A perda de bola dele originou o primeiro gol do Villarreal, e depois, no segundo tempo, Golashi defendeu um chute forte seu que ia em direção ao canto oposto.

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O brilho de Fermín não foi obra do acaso. Ele entrou na partida com 7 gols em 23 finalizações no Campeonato Espanhol, 13 delas no alvo.

Com o gol de empate, Fermín chegou a 8 gols, a mesma marca que alcançou em 31 partidas na temporada 2023-2024, a mais goleadora de sua carreira na primeira divisão espanhola. Desta vez, porém, precisou de apenas 12 jogos para atingir o mesmo número.

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Apenas seis minutos depois de sua finalização de pé esquerdo, Pau Navarro marcou contra o próprio patrimônio.

Pela primeira vez em toda a tarde, os ventos sopraram a favor do Barcelona, que soube aproveitá-los para construir uma reação merecida e transformar a desvantagem em uma vitória eletrizante.