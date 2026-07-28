O Real Madrid deixou de ser apenas um clube de futebol e se transformou em uma máquina econômica imparável, que se prepara agora para quebrar todos os recordes que o esporte mundial já conheceu.

O jornal espanhol "AS" confirmou que a diretoria do clube merengue realizará uma reunião decisiva e crucial na terça-feira, 28 de julho, cuja pauta não contém números comuns, mas sim um anúncio histórico esperado pelo mundo inteiro.

O jornal destacou que o Real Madrid está a caminho de atingir uma receita recorde e sem precedentes de cerca de 1,5 bilhão de dólares na última temporada, um número que nenhuma instituição esportiva jamais alcançou na história, confirmando seu domínio absoluto não apenas dentro de campo, mas também fora dele.

Essa explosão financeira se deve à confiança dos gigantes no projeto de Florentino Pérez. Após a renovação com a Adidas e a Emirates, e a chegada da empresa HP, a camisa do Real Madrid se tornou a mais cara do mundo do futebol, rendendo sozinha cerca de 346 milhões de dólares anuais em receitas de patrocínio.

O jornal espanhol observou que esse enorme poder financeiro se refletiu diretamente no mercado de transferências, onde o Real Madrid foi o mais agressivo e ativo neste verão.

O "AS" revelou que o anúncio oficial da quinta contratação acontecerá nas próximas horas, e se trata da joia marfinense Yan Diomandé, com quem o clube chegou a um acordo definitivo, vindo do Leipzig, da Alemanha.

Diomandé será a quinta contratação do treinador em sua nova revolução, mas não será a última, pois o clube planeja mais movimentações ligadas à saída de alguns jogadores do time principal.

Para financiar essa revolução, o clube recorreu à sua academia, que se transformou em uma verdadeira mina de ouro, já tendo arrecadado mais de 115 milhões de dólares com a venda de talentos neste verão, um número que pode aumentar antes do fechamento do mercado.

A primeira conclusão do treinador após avaliar o elenco foi clara: o time precisa de mais velocidade, o que explica a rápida movimentação para fechar a contratação de Diomandé, em quem a comissão técnica vê o elemento central de seu novo projeto em Valdebebas.