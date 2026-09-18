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Vulnerabilidades do Chelsea em bolas paradas são expostas novamente em devastadora derrota por 3 a 0 para o invicto Brentford
Dificuldades em bolas paradas continuam para Alonso
O Chelsea começou a partida de forma intensa, mas não conseguiu transformar em gol o domínio inicial no Gtech Community Stadium. Pedro Neto e Cole Palmer criaram várias chances perigosas no primeiro tempo, testando a resistência dos donos da casa.
No entanto, os visitantes desmoronaram depois do intervalo. O Brentford abriu o placar aos 61 minutos, quando Jaidon Anthony aproveitou uma jogada de escanteio bem trabalhada. Este já foi o quinto gol sofrido pelo Chelsea em bola parada nesta temporada, expondo uma grave falta de organização defensiva. A linha de defesa do Chelsea pareceu completamente estática, permitindo que o adversário assumisse o controle da partida.
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O Brentford domina a batalha física
Após o gol de abertura, os comandados de Keith Andrews intensificaram a pressão e dominaram os duelos físicos no meio-campo. O Chelsea teve dificuldade para criar respostas efetivas, com seus atacantes completamente anulados por um sistema defensivo sólido.
Os donos da casa ameaçaram de forma constante em contra-ataques rápidos e bolas longas, explorando os espaços em uma linha defensiva frágil. A postura ofensiva incansável deles acabou dando resultado aos 82 minutos.
Mikkel Damsgaard iniciou uma jogada rápida que encontrou Kevin Schade e, embora a finalização inicial dele tenha sido defendida, Thiago reagiu mais rápido para aproveitar o rebote e marcar. O gol encerrou um jejum de sete partidas sem balançar as redes do atacante e praticamente matou o jogo.
Gol no fim garante a vitória
O sofrimento dos visitantes foi completo já nos acréscimos, quando sua estrutura defensiva se desintegrou por completo. Aos 49 minutos do segundo tempo, Schade cobrou um arremesso lateral longo para a área, causando pânico entre os defensores cansados. A bola acabou sobrando para Fabio Carvalho, que estava sem marcação no segundo pau.
De volta após uma grave lesão no joelho que o deixou fora por quase um ano, Carvalho finalizou com calma para fazer 3 a 0. O apito final confirmou uma derrota contundente do Chelsea, destacando sua incapacidade de defender a própria área sob pressão constante.
- AFP
O que vem a seguir para os dois clubes?
Alonso e sua comissão técnica precisam repensar com urgência suas estratégias durante a pausa internacional. O Chelsea ocupa atualmente a sétima colocação, com sete pontos, após sofrer sua segunda derrota em cinco partidas, e enfrenta o Bournemouth em seguida, em 10 de outubro. Enquanto isso, o Brentford sobe para o terceiro lugar, com nove pontos, mantendo um impressionante início invicto após somar duas vitórias e três empates.
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