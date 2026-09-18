Vulnerabilidades do Chelsea em bolas paradas são expostas novamente em devastadora derrota por 3 a 0 para o invicto Brentford

Após o gol de abertura, os comandados de Keith Andrews intensificaram a pressão e dominaram os duelos físicos no meio-campo. O Chelsea teve dificuldade para criar respostas efetivas, com seus atacantes completamente anulados por um sistema defensivo sólido.

Os donos da casa ameaçaram de forma constante em contra-ataques rápidos e bolas longas, explorando os espaços em uma linha defensiva frágil. A postura ofensiva incansável deles acabou dando resultado aos 82 minutos.

Mikkel Damsgaard iniciou uma jogada rápida que encontrou Kevin Schade e, embora a finalização inicial dele tenha sido defendida, Thiago reagiu mais rápido para aproveitar o rebote e marcar. O gol encerrou um jejum de sete partidas sem balançar as redes do atacante e praticamente matou o jogo.