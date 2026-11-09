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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Você precisa da ousadia de Guardiola, Flick: chegou a hora da transformação radical de Yamal?

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L. Yamal
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Uma análise tática sobre o futuro do ponta talentoso

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O passe mágico de Lamine Yamal para Fermín López no gol da vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid (2 a 1) não foi apenas mais um lance de habilidade a se somar ao currículo de um talento excepcional, mas um lampejo que pode abrir um debate tático sobre uma possível mudança na trajetória do jovem talento espanhol.

No confronto com o Atlético de Madrid, Yamal mostrou mais uma vez que seu perigo não se limita ao drible e à arrancada pela ponta, ao enviar um belo passe em profundidade que deixou Fermín cara a cara com Oblak, com o meio-campista transformando-o em um gol decisivo que deu ao Barcelona uma preciosa vitória.

  • Da ponta para o meio?

    Ninguém discorda de que Yamal é o motor ofensivo mais importante do Barcelona, mas a dependência constante dele pela ponta direita talvez imponha algumas limitações às suas capacidades.

    Quando recebe a bola perto da linha lateral, ele se vê muitas vezes diante de um lateral apoiado por um meio-campista ou por um ponta que recua para ajudar na marcação, enquanto nem sempre recebe o apoio ofensivo necessário do lateral do Barcelona.

    O problema aumenta quando Yamal é obrigado a criar a solução sozinho, sobretudo porque os adversários já conhecem bem o perigo que ele representa quando entra em direção ao meio com o pé esquerdo, e por isso passaram a estar mais preparados para fechar o espaço diante dele e dobrar a marcação sobre ele.

    Mas e se Yamal não precisasse mais percorrer essa distância a partir da ponta até chegar à zona mais perigosa? E se ele começasse seus ataques pelo meio, de onde consegue enxergar o campo inteiro, distribuir o jogo, dar passes nas costas da defesa e finalizar sem precisar superar mais de um defensor?

  • Guardiola fez isso com Messi, e Flick começou a experiência

    Talvez o exemplo histórico mais marcante que merece ser lembrado seja a decisão de Pep Guardiola na temporada 2008-2009, quando reposicionou Lionel Messi como falso nove em vez de mantê-lo apenas em seu papel de ponta-direita.

    E a famosa partida contra o Real Madrid, que terminou com a vitória do Barcelona por 6 a 2 no Santiago Bernabéu, no dia 2 de maio de 2009, foi o momento mais marcante da aplicação da ideia, depois que Guardiola aproveitou o recuo de Messi para os espaços entre as linhas de meio-campo e de defesa, com as movimentações de Thierry Henry e Samuel Eto'o para explorar os espaços atrás dos defensores.

    E o objetivo não era apenas aumentar o número de gols de Messi, mas transformá-lo em centro de criação de jogo e motor dos ataques, o que contribuiu para lançar uma versão mais influente do craque argentino.

    O chamativo é que Flick não ignorou a possibilidade de repetir a ideia com Yamal.

    Em dezembro de 2025, o treinador alemão decidiu escalá-lo na posição de armador diante do Real Betis, atrás do atacante Ferran Torres, e o jogador saiu com uma atuação marcante depois de dar duas assistências e marcar de pênalti.

    Flick revelou na ocasião que discutiu a ideia com Yamal e a comissão técnica, e que o jogador demonstrou gostar da possibilidade de atuar na posição de camisa 10.

    O analista espanhol Marcos López também previu a transferência de Yamal para uma posição mais centralizada mais cedo ou mais tarde, considerando que suas qualidades o habilitam a brilhar no papel de armador.

  • O que o Barcelona vai ganhar com Yamal mais centralizado?

    Há mais de um possível ganho, sobretudo libertar o jogador das amarras impostas pela linha lateral e conceder-lhe opções maiores de passe, movimentação e finalização.

    A presença de Yamal atrás do atacante o deixará mais próximo de Pedri, o que permite a troca de passes e a criação de superioridade numérica no meio-campo, além de lhe dar a chance de aproveitar as movimentações de Raphinha e do outro ponta por trás da defesa adversária.

    O Barcelona pode se beneficiar de um atacante de área que ocupe os dois zagueiros centrais e conceda a Yamal o espaço para se movimentar à frente da grande área, em vez de exigir que ele retorne à faixa lateral em cada jogada ofensiva.

    Além disso, jogar pelo meio pode dar a Yamal uma oportunidade maior de participar da construção das jogadas, em vez de esperar a bola chegar até ele em regiões específicas, ideia que Guardiola adotou com Messi quando percebeu que o melhor jogador de sua equipe deveria estar presente no maior número possível de fases do jogo.

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  • Preocupações legítimas: Yamal corre o risco de perder sua arma mais importante?

    Apesar do apelo da ideia, mudar para o meio-campo não garante necessariamente o surgimento de uma versão melhor de Yamal.

    Uma das armas mais importantes do jogador é a sua capacidade de isolar o lateral em um duelo individual, driblá-lo e, em seguida, avançar para o meio, uma característica que pode diminuir quando ele se vê cercado por um número maior de jogadores nos espaços centrais.

    Da mesma forma, receber a bola no meio pode obrigá-lo a jogar de costas para o gol, o que é diferente da situação que ele prefere quando recebe a bola na ponta e está de frente para a defesa.

    Além disso, o custo de perder a bola no meio é muito mais alto no aspecto defensivo, já que, nesse momento, o adversário pode partir para contra-ataques rápidos capazes de prejudicar o Barça.

  • Flick precisa da ousadia de Guardiola?

    O que Guardiola fez com Messi não foi apenas mudar a posição de um jogador, mas reconstruir todo o sistema ofensivo em torno do melhor talento que a equipe possuía.

    E talvez o Barcelona esteja diante de um momento semelhante com Yamal, depois de o jogador ter se tornado o foco de atenção dos adversários e um dos elementos mais submetidos à marcação dupla.

    Isso não significa que Yamal necessariamente se transformará em uma cópia de Messi, ou que o Barcelona abrirá mão de seu perigo pela ponta direita, mas a insistência no mesmo estilo pode tornar os adversários mais capazes de limitar seu impacto.

    O lance de Fermín diante do Atlético de Madrid serviu como lembrete de que Yamal possui a visão de um armador e a habilidade de um ponta ao mesmo tempo.

    E resta a pergunta diante de Flick: ele se contentará em aproveitar essas qualidades na posição de ponta direita, ou terá a ousadia de redescobrir seu melhor jogador, como Guardiola fez com Messi anos atrás?

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