Você precisa da ousadia de Guardiola, Flick: chegou a hora da transformação radical de Yamal?

Talvez o exemplo histórico mais marcante que merece ser lembrado seja a decisão de Pep Guardiola na temporada 2008-2009, quando reposicionou Lionel Messi como falso nove em vez de mantê-lo apenas em seu papel de ponta-direita.

E a famosa partida contra o Real Madrid, que terminou com a vitória do Barcelona por 6 a 2 no Santiago Bernabéu, no dia 2 de maio de 2009, foi o momento mais marcante da aplicação da ideia, depois que Guardiola aproveitou o recuo de Messi para os espaços entre as linhas de meio-campo e de defesa, com as movimentações de Thierry Henry e Samuel Eto'o para explorar os espaços atrás dos defensores.

E o objetivo não era apenas aumentar o número de gols de Messi, mas transformá-lo em centro de criação de jogo e motor dos ataques, o que contribuiu para lançar uma versão mais influente do craque argentino.

O chamativo é que Flick não ignorou a possibilidade de repetir a ideia com Yamal.

Em dezembro de 2025, o treinador alemão decidiu escalá-lo na posição de armador diante do Real Betis, atrás do atacante Ferran Torres, e o jogador saiu com uma atuação marcante depois de dar duas assistências e marcar de pênalti.

Flick revelou na ocasião que discutiu a ideia com Yamal e a comissão técnica, e que o jogador demonstrou gostar da possibilidade de atuar na posição de camisa 10.

O analista espanhol Marcos López também previu a transferência de Yamal para uma posição mais centralizada mais cedo ou mais tarde, considerando que suas qualidades o habilitam a brilhar no papel de armador.