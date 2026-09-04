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Visita de Carlo Ancelotti ao Real Madrid: técnico do Brasil aprova José Mourinho em Valdebebas
Ancelotti retorna à Cidade Real Madrid
O ex-treinador do Real Madrid Carlo Ancelotti fez um retorno especial à Cidade Real Madrid antes de uma sessão de treino da equipe principal em Valdebebas. O atual técnico da seleção brasileira visitou seu antigo local de trabalho para cumprimentar o treinador Jose Mourinho, sua comissão técnica e vários de seus ex-jogadores.
A visita surpresa proporcionou um momento memorável no centro de treinamento, com Ancelotti reservando um tempo para falar diretamente à Real Madrid Television sobre sua relação contínua com o clube e seu atual treinador.
Ancelotti demonstrou enorme satisfação ao ver Mourinho de volta no comando do gigante espanhol, apoiando o técnico português para ter uma campanha de sucesso.
- AFP
Ancelotti apoia Mourinho para ter sucesso
Ancelotti destacou sua amizade de longa data e o respeito profissional por Mourinho, explicando como os dois mantêm contato regularmente e trocam ideias táticas.
"Nossa relação é muito boa e existe há muito tempo", disse Ancelotti à Real Madrid TV. "Frequentemente trocamos ideias e mensagens. Estou feliz por ele estar aqui, porque pode desfrutar de um grande clube como o Real Madrid, que conhece muito bem, e tenho certeza de que vai se sair muito bem."
"José é um grande treinador, e estou convencido de que fará um grande trabalho aqui", acrescentou Ancelotti. "No primeiro jogo eles tiveram um pouco de dificuldade, mas gradualmente o time jogou melhor na segunda partida, e foi excepcional contra a Real Sociedad."
Legado compartilhado de campeões nômades
O encontro ressaltou o vínculo único entre dois dos treinadores mais vitoriosos do futebol moderno. Ancelotti sucedeu oficialmente Mourinho no Santiago Bernabéu em 2013 e, de forma marcante, conquistou o histórico décimo título da Champions League do clube, La Décima, em sua temporada de estreia, construindo sobre a base de um elenco competitivo deixada por Mourinho.
Ambos os técnicos compartilham carreiras notavelmente paralelas como nômades poliglotas do futebol. Ancelotti comandou equipes nas cinco principais ligas da Europa, enquanto Mourinho treinou em três grandes ligas europeias, além de passagens por Portugal e Turquia.
Além disso, os dois treinadores conquistaram títulos de liga na Serie A, em LaLiga com o Real Madrid e na Premier League com o Chelsea.
- Cordon Press/Miguelez Sports
Jogos importantes aguardam o Real Madrid
Ancelotti destacou que o Real Madrid está entrando em uma fase vital da temporada, à medida que o calendário competitivo se intensifica em várias frentes.
"Agora os jogos importantes estão prestes a começar: LaLiga, a partida contra o Real Betis e a Champions League", afirmou Ancelotti. "Acho que o time está bem preparado, com os novos reforços contribuindo muito, e tenho certeza de que esta será uma grande temporada para o Real Madrid."
O elenco de Mourinho agora concluirá sua preparação em Valdebebas para o próximo confronto da liga contra o Real Betis antes de iniciar sua campanha europeia.
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