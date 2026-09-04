O ex-treinador do Real Madrid Carlo Ancelotti fez um retorno especial à Cidade Real Madrid antes de uma sessão de treino da equipe principal em Valdebebas. O atual técnico da seleção brasileira visitou seu antigo local de trabalho para cumprimentar o treinador Jose Mourinho, sua comissão técnica e vários de seus ex-jogadores.

A visita surpresa proporcionou um momento memorável no centro de treinamento, com Ancelotti reservando um tempo para falar diretamente à Real Madrid Television sobre sua relação contínua com o clube e seu atual treinador.

Ancelotti demonstrou enorme satisfação ao ver Mourinho de volta no comando do gigante espanhol, apoiando o técnico português para ter uma campanha de sucesso.







