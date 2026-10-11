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Virada de jogo chocante: estrela do Real Madrid é um "enigma" no Bernabéu

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J. Mourinho
B. Silva
Espanha

A situação vira de cabeça para baixo: estrela do Real Madrid fora dos planos

8 minutos com o Real Madrid e 7 minutos com a seleção de Portugal. Esse é o tempo total em que Bernardo Silva atuou desde 12 de setembro.

Desde aquela data, o clube merengue e a seleção portuguesa disputaram 7 partidas no total, e a participação do meio-campista nelas foi insignificante — e, em algumas ocasiões, inexistente.

O jornal Sport afirmou, em reportagem, que a ausência de Bernardo Silva do cenário dessa forma causa tanta surpresa quanto mistério.

Bernardo Silva começou a temporada como um jogador importante nos planos do treinador José Mourinho, que lhe deu o papel de atleta polivalente dentro de campo, com a missão de dar fluidez e velocidade à circulação da bola.

E esse ponto não é secundário, já que sua presença parecia capaz de resolver parte das grandes deficiências que o Real Madrid enfrentou ao longo de várias temporadas.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho criticou a condição física de Bernardo Silva de forma irônica

    Todos os indícios apontavam que o papel do jogador português seria central no elenco do Real Madrid ao longo de toda a temporada, e que ele seria uma das contratações mais importantes feitas pelo clube durante a janela de transferências de verão. Mas, após apenas dois meses de competições, parece que Bernardo Silva desapareceu dos planos de Mourinho.

    O treinador decidiu apostar em uma dupla de volantes com força física e capacidade de movimentação constante, formada por Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni, enquanto o bom nível apresentado por Arda Güler, somado ao grande número de jogadores capazes de ocupar as posições ofensivas atrás do atacante, limitam enormemente as chances de Bernardo Silva atuar em uma função mais avançada.

    Durante o verão, Mourinho criticou a condição física de seu jogador português em tom irônico, ao dizer: "Ele é um jogador muito importante para nós, mas o pobre é mais um daqueles que gostam de não fazer nada durante as férias. Não fazer nada no tempo livre lhe fez bem, e por isso voltou com a condição física em baixa, e precisa melhorar".

    O treinador fez essas declarações no início de agosto, e dois meses se passaram desde então, mas o mistério em torno de Bernardo Silva não parou de aumentar de forma notável.

    Além disso, a escassez de suas participações com a seleção de Portugal leva a acreditar que sua condição física é a principal razão para seu afastamento dos gramados, mas o caso continua a causar estranheza quando se trata de um jogador do calibre do ex-astro do Manchester City.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bernardo Silva atua por 282 minutos com o Real Madrid

    Desde sua estreia como profissional no Monaco, em 2014, Bernardo Silva disputou entre 44 e 58 partidas em cada uma de suas temporadas, além de ter sido titular em praticamente todos os jogos.

    Trata-se de um jogador acostumado a superar os 3.000 minutos em campo por temporada, chegando em algumas delas aos 4.000 minutos. Já no Real Madrid, até agora, atuou por apenas 282 minutos, a maioria deles no início da atual temporada.

    E tudo isso acontece em um momento em que o Real Madrid carece justamente de um jogador com melhor visão no trato com a bola, que se movimente constantemente e peça a bola aos companheiros.

    Assim, segue o mistério em torno de Bernardo Silva, e os próximos meses vão determinar até que ponto o Real Madrid acertou na avaliação da contratação que fez para trazê-lo.

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