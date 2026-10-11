8 minutos com o Real Madrid e 7 minutos com a seleção de Portugal. Esse é o tempo total em que Bernardo Silva atuou desde 12 de setembro.
Desde aquela data, o clube merengue e a seleção portuguesa disputaram 7 partidas no total, e a participação do meio-campista nelas foi insignificante — e, em algumas ocasiões, inexistente.
O jornal Sport afirmou, em reportagem, que a ausência de Bernardo Silva do cenário dessa forma causa tanta surpresa quanto mistério.
Bernardo Silva começou a temporada como um jogador importante nos planos do treinador José Mourinho, que lhe deu o papel de atleta polivalente dentro de campo, com a missão de dar fluidez e velocidade à circulação da bola.
E esse ponto não é secundário, já que sua presença parecia capaz de resolver parte das grandes deficiências que o Real Madrid enfrentou ao longo de várias temporadas.