Todos os indícios apontavam que o papel do jogador português seria central no elenco do Real Madrid ao longo de toda a temporada, e que ele seria uma das contratações mais importantes feitas pelo clube durante a janela de transferências de verão. Mas, após apenas dois meses de competições, parece que Bernardo Silva desapareceu dos planos de Mourinho.

O treinador decidiu apostar em uma dupla de volantes com força física e capacidade de movimentação constante, formada por Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni, enquanto o bom nível apresentado por Arda Güler, somado ao grande número de jogadores capazes de ocupar as posições ofensivas atrás do atacante, limitam enormemente as chances de Bernardo Silva atuar em uma função mais avançada.

Durante o verão, Mourinho criticou a condição física de seu jogador português em tom irônico, ao dizer: "Ele é um jogador muito importante para nós, mas o pobre é mais um daqueles que gostam de não fazer nada durante as férias. Não fazer nada no tempo livre lhe fez bem, e por isso voltou com a condição física em baixa, e precisa melhorar".

O treinador fez essas declarações no início de agosto, e dois meses se passaram desde então, mas o mistério em torno de Bernardo Silva não parou de aumentar de forma notável.

Além disso, a escassez de suas participações com a seleção de Portugal leva a acreditar que sua condição física é a principal razão para seu afastamento dos gramados, mas o caso continua a causar estranheza quando se trata de um jogador do calibre do ex-astro do Manchester City.