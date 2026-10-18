O brasileiro Vinícius Júnior vive um período difícil no Real Madrid, depois que sua atuação na partida realizada no Estádio Olímpico de Roma, somada à punição de quatro partidas de suspensão que recebeu, provocou a insatisfação da torcida do clube merengue.

Apesar das críticas que perseguem o jogador, o português José Mourinho continua a defendê-lo nas coletivas de imprensa, algo que fez novamente no sábado, na cidade esportiva do clube merengue, em Valdebebas, antes do confronto contra o Sevilla no estádio Santiago Bernabéu, hoje.

Mourinho disse: "Ele é um garoto incrível. Valorizo muito a capacidade dele de viver e resistir mantendo o sorriso no rosto. Valorizo isso enormemente. Se eu estivesse no lugar dele, talvez não estivesse aqui agora, e talvez tivesse obrigado o clube, no verão passado, a me permitir ir para um campeonato ou um país e adversários que me respeitassem".