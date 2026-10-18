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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vinícius embaraça Mourinho: números de Alonso revelam a diferença

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Vinicius Junior
J. Mourinho
X. Alonso
Espanha
Brasil
Portugal

O enigma do nível do astro brasileiro busca uma solução!

O brasileiro Vinícius Júnior vive um período difícil no Real Madrid, depois que sua atuação na partida realizada no Estádio Olímpico de Roma, somada à punição de quatro partidas de suspensão que recebeu, provocou a insatisfação da torcida do clube merengue.

Apesar das críticas que perseguem o jogador, o português José Mourinho continua a defendê-lo nas coletivas de imprensa, algo que fez novamente no sábado, na cidade esportiva do clube merengue, em Valdebebas, antes do confronto contra o Sevilla no estádio Santiago Bernabéu, hoje.

Mourinho disse: "Ele é um garoto incrível. Valorizo muito a capacidade dele de viver e resistir mantendo o sorriso no rosto. Valorizo isso enormemente. Se eu estivesse no lugar dele, talvez não estivesse aqui agora, e talvez tivesse obrigado o clube, no verão passado, a me permitir ir para um campeonato ou um país e adversários que me respeitassem".

  • Os números de Vinícius favorecem Xabi Alonso

    Mas a defesa de Mourinho a Vinícius, assim como a confiança depositada nele dentro de campo, não se refletem no desempenho do jogador brasileiro, de acordo com os números apresentados pelo jornalista Sergio Valentín nas últimas horas.

    Valentín explicou que Vinícius apresentou níveis melhores com Xabi Alonso em comparação com seu início sob o comando de Mourinho, ao comparar as 10 primeiras partidas disputadas com cada treinador na temporada.

    Segundo o site Defensa Central, Valentín afirmou: "Nesta altura da temporada, depois de 8 partidas no Campeonato Espanhol e duas na Liga dos Campeões, Vinícius Júnior jogou menos minutos e teve um desempenho pior com José Mourinho em comparação com Xabi Alonso".

    E acrescentou: "Com Xabi Alonso, foi titular em 8 partidas e ficou no banco de reservas em duas, somando 1108 minutos, nos quais marcou 5 gols e deu 4 assistências. Já com Mourinho, começou 9 partidas como titular e ficou no banco uma vez, disputando 731 minutos, nos quais marcou um gol e deu 3 assistências".



    Os números mostram que Vinícius jogou 377 minutos menos com Mourinho e marcou 4 gols menos, enquanto a diferença nas assistências foi de apenas uma, em favor do período com Xabi Alonso.

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  • Suspensão útil?

    Valentin concluiu dizendo que, por esse motivo, o período de suspensão será muito útil para Vinicius Júnior, principalmente para trabalhar sua condição física, mas também sua condição mental, na tentativa de recuperar seu melhor nível, aquele que o tornou merecedor do prêmio "The Best" em 2024.

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