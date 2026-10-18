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Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL
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Vinícius desfalca, Diomande brilha: a diversão voltou ao Real Madrid antes do Clássico

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Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Y. Diomande
Vinicius Junior
J. Mourinho
A. Guler
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
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Brilho passageiro ou evolução real? O clássico é o teste ideal para a fórmula de Mourinho

O Real Madrid cumpriu sua missão com sucesso e conquistou uma vitória ampla sobre o Sevilla por 4 a 1, na noite de domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, mantendo a diferença de seis pontos em relação ao Barcelona antes do aguardado duelo entre os rivais no Clásico, na próxima semana, no Camp Nou, no qual o time merengue pretende interromper a sequência do Blaugrana, que somou pontuação máxima nas primeiras nove rodadas de LaLiga.

Mas, além do resultado, a partida trouxe diversos indícios importantes sobre o futuro do Real Madrid sob o comando de José Mourinho, depois de o time ter feito uma de suas atuações mais convincentes tanto no aspecto ofensivo quanto no defensivo, apesar da ausência de Vinícius Júnior por suspensão. O principal desses indícios foi o brilho do marfinense Yan Diomande, que aproveitou a oportunidade de forma notável e abriu espaço para questionamentos sobre a posição do astro brasileiro nos planos do treinador no próximo período.

O Real Madrid ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de LaLiga, com 21 pontos, a apenas um ponto do vice-líder Atlético de Madrid, enquanto o Barcelona lidera com pontuação máxima (27 pontos), o que aumenta ainda mais a expectativa pelo Clásico, diante da necessidade do time merengue de diminuir a diferença e seguir pressionando o Barça, ao passo que o rival quer ampliar a vantagem para nove pontos e disparar na liderança de forma antecipada.







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    O brilho de Diomande encobre a suspensão de Vinicius

    A suspensão de Vinicius Júnior por quatro partidas, após sua expulsão diante do Villarreal, acabou dando a Yan Diomande uma oportunidade preciosa de atuar em sua posição preferida, na ponta esquerda, depois de ter exercido funções diferentes pelo lado direito em alguns jogos anteriores, sem apresentar de forma contínua o impacto ofensivo esperado.

    Mas o duelo contra o Sevilla foi completamente diferente. Diomande mostrou um rosto ofensivo marcante e se transformou em um dos grandes destaques do Real Madrid, graças à sua velocidade, à capacidade de driblar e de se movimentar nos espaços, além de suas contribuições diretas na criação de perigo, confirmando que reúne as qualidades necessárias para disputar uma vaga de titular na escalação.

    O ponta marfinense deu uma contribuição importante que resultou no primeiro gol, após passar a bola para Arda Güler, que soltou um chute forte para o fundo das redes, colocando o Real Madrid em vantagem e abrindo o caminho para a equipe dominar o andamento da partida.

    A influência de Diomande não parou no primeiro gol: ele participou do segundo ao dar um passe rápido para Jude Bellingham, que tocou de calcanhar para Kylian Mbappé marcar o segundo gol, e também do terceiro, de pênalti, sofrido por Mbappé após um passe em profundidade do marfinense.

    Já o lance mais marcante da noite de Diomande veio quando ele fechou o placar de 4 a 0 com um belíssimo chute indefensável, aproveitando o espaço à sua frente para soltar uma bomba que morreu no fundo do gol, recompensando a si mesmo pela grande atuação que fez durante toda a partida.

    Além das contribuições ofensivas, Diomande mostrou uma disciplina evidente nas funções defensivas, recuando em várias ocasiões até o campo do Real Madrid e ajudando a interceptar bolas e a fechar espaços para os jogadores do Sevilla. Ele também se tornou uma saída constante para a bola no segundo tempo, com os companheiros fazendo questão de acioná-lo para aproveitar sua velocidade e sua capacidade de avançar em direção ao gol adversário.

    E é aí que está a importância do que Diomande apresentou: ele não apenas compensou a ausência de Vinicius no setor ofensivo, mas também deu a Mourinho um jogador capaz de desempenhar funções completas pelo lado esquerdo, somando criação de oportunidades, ameaça direta ao gol e comprometimento defensivo, elementos que podem tornar a disputa por essa posição ainda mais difícil nos próximos tempos.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Vinícius sob pressão: ele pode perder sua vaga de titular?

    As críticas sofridas por Vinicius Junior ao longo da atual temporada não nasceram de uma única partida, já que o astro brasileiro passou a enfrentar questionamentos cada vez maiores sobre a queda em sua influência ofensiva, depois de ficar, em diversos jogos, distante do nível que a torcida do Real Madrid se acostumou a ver nele.

    O problema apareceu no desperdício de oportunidades fáceis e em decisões equivocadas no último terço do campo, além do não aproveitamento de algumas situações individuais que representavam um de seus principais pontos fortes nas temporadas passadas, o que tornou sua influência menos evidente em uma série de partidas, em comparação com o potencial técnico, a velocidade e a capacidade de drible que ele apresenta.

    Mas o aspecto mais polêmico dizia respeito às suas funções defensivas, pois Vinicius foi criticado por não voltar constantemente para ajudar os companheiros, algo que deixava espaços atrás dele e colocava o lateral-esquerdo sob pressão dos adversários, especialmente quando o rival conseguia transportar a bola com rapidez.

    Em contrapartida, Diomande apresentou um modelo diferente diante do Sevilla, ao combinar as arrancadas ofensivas com o retorno à defesa para contribuir no fechamento dos espaços, dando à equipe um maior equilíbrio pelo lado esquerdo e confirmando que a atuação de um ponta não se limita ao drible e à criação de gols, mas se estende ao cumprimento das funções táticas exigidas dele.

    E, certamente, uma única partida não é suficiente para julgar o futuro de Vinicius ou para diminuir seu valor, considerando a experiência e o potencial que ele possui, mas o brilho de Diomande em sua ausência pode abrir o debate dentro do Real Madrid sobre o direito do jogador marfinense de ter um papel maior, mesmo após o fim do período de suspensão.

    E essa disputa ganha ainda mais importância com a aproximação do Clássico, já que Diomande terá a chance de provar sua capacidade de aparecer nos grandes jogos. Se conseguir apresentar um nível forte diante do Barcelona, Mourinho poderá se ver diante de uma decisão difícil sobre a distribuição das funções ofensivas, especialmente se Vinicius continuar longe de seu melhor nível.

    Portanto, a suspensão que inicialmente pareceu um golpe para o time merengue transformou-se em uma oportunidade de testar uma nova alternativa e, talvez, de descobrir uma solução tática que dê ao treinador opções adicionais em um dos períodos mais importantes da temporada.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho restabelece o equilíbrio: a diversão começa na defesa

    O brilho de Diomande não foi o único motivo para o Real Madrid apresentar uma atuação mais convincente diante do Sevilla. As escolhas táticas de Mourinho também tiveram papel importante na recuperação do equilíbrio entre os setores, depois que ele apostou em Diomande e Endrick pelas pontas, atribuindo a ambos tarefas defensivas claras ao lado das movimentações ofensivas.

    O Real Madrid utilizou o 4-2-3-1 na fase ofensiva, mas a equipe se transformava em 4-4-2 ao perder a bola, com Jude Bellingham e Kylian Mbappé avançando para pressionar os defensores adversários, enquanto Diomande e Endrick retornavam às laterais para fechar os espaços e impedir que os jogadores do Sevilla avançassem com facilidade.

    No meio-campo, Aurélien Tchouaméni desempenhou um papel importante na proteção da área à frente da linha defensiva, enquanto Güler contribuiu na construção do jogo e na transição da bola para o último terço, o que deu à equipe um melhor equilíbrio entre posse, pressão e recuperação da bola.

    Essa organização ajudou a reduzir os espaços que os adversários costumavam explorar contra o Real Madrid em algumas partidas anteriores, já que a equipe não dependia apenas de suas qualidades individuais no ataque, mas se mostrou mais compacta ao perder a bola, com movimentações coletivas que ajudaram a encurtar os espaços para o rival.

    Além disso, contar com dois pontas dispostos a voltar na marcação deu aos laterais um apoio maior e diminuiu as chances de a linha defensiva se ver em situações nas quais precisaria enfrentar jogadores do adversário sem suporte suficiente, o que se refletiu na capacidade da equipe de controlar partes importantes do jogo.

    Apesar de o Sevilla ter conseguido marcar seu gol, o Real Madrid pareceu mais equilibrado no aspecto coletivo e conseguiu impor sua superioridade no desenrolar do confronto, antes de definir o resultado com quatro gols que confirmaram sua capacidade de explorar os espaços e chegar à meta adversária de mais de uma maneira.

    E aqui aparece um dos pontos mais importantes que Mourinho pode aproveitar no futuro: a estabilidade do sistema defensivo não é menos importante do que ter jogadores capazes de decidir partidas no ataque, e dar aos pontas responsabilidades claras no momento da perda da bola pode ajudar a reduzir a pressão sobre a linha defensiva, sem sacrificar a velocidade e a capacidade de transição para o ataque.

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  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Uma aposta bem-sucedida antes do Clássico

    Entre as decisões que merecem atenção está a insistência de Mourinho em escalar Federico Valverde na posição de lateral-direito, apesar de o jogador já ter manifestado reservas quanto a atuar nesse setor, afirmando que não prefere jogar na linha defensiva. Além disso, o Real Madrid conta com outras opções no banco de reservas, sobretudo Trent Alexander-Arnold e Denzel Dumfries.

    Parece que Mourinho apostou na capacidade de Valverde de oferecer o equilíbrio necessário entre as facetas ofensiva e defensiva, graças à sua força física, velocidade e habilidade para cobrir espaços, características que lhe permitem lidar com as exigências da posição de forma diferente de um lateral tradicional.

    Dentro de campo, o jogador uruguaio deu uma contribuição ofensiva evidente, avançando pelo lado direito e participando da construção das jogadas. Também mostrou uma disciplina defensiva importante e conseguiu salvar seu gol de um tento praticamente feito, ao bloquear uma finalização de curta distância dentro da pequena área.

    Esse desempenho dá a Mourinho motivos adicionais para manter sua escolha, especialmente porque Valverde é capaz de alternar rapidamente entre as funções, participar da pressão e da recuperação da bola, além de apoiar o ataque quando os espaços se abrem à sua frente

    Por outro lado, a decisão do treinador pode estar ligada à sua avaliação dos pontos fortes e fracos das alternativas disponíveis, já que talvez ele considere que Valverde proporciona maior equilíbrio nos dois aspectos, em comparação com a opção por Arnold ou Dumfries, de acordo com a natureza do jogo e as tarefas exigidas do lateral-direito.

    Mas o sucesso da aposta diante do Sevilla não significa necessariamente que Valverde seguirá na mesma posição durante o Clássico, pois Mourinho precisará avaliar as necessidades da equipe contra o Barcelona, que tem capacidades ofensivas diferentes e pode impor desafios maiores no flanco direito.

    E permanece a pergunta mais importante: Mourinho vai continuar apostando em Valverde nessa posição no confronto com o Barcelona, ou vai devolver Arnold ou Dumfries à escalação titular, mantendo o astro uruguaio no meio-campo para aproveitar sua capacidade de controlar o ritmo do jogo?

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    A jogada polêmica de Güler: um ponto de virada

    Apesar da boa atuação do Real Madrid, a partida não ficou livre da polêmica arbitral, depois que um dos ataques teve um lance controverso envolvendo Arda Güler, no qual os jogadores do Sevilla pediram uma punição disciplinar contra ele, por conta de uma cotovelada em Peque Fernández.

    O lance aconteceu poucos minutos antes do gol de abertura marcado por Güler, levantando dúvidas sobre se o árbitro deveria ter tomado uma decisão mais rigorosa, em um momento em que o episódio não resultou na expulsão do jogador, e o Real Madrid seguiu a partida completo.

    Esse lance ganha importância especial na leitura dos acontecimentos do jogo, porque o primeiro gol deu ao time merengue uma vantagem importante e o ajudou a entrar na partida com mais confiança, antes de conseguir ampliar com o segundo gol e depois aumentar a diferença no segundo tempo.

    Não é possível afirmar que a expulsão de Güler, caso tivesse acontecido, mudaria necessariamente o resultado, mas é lógico dizer que jogar com um a menos colocaria o Real Madrid diante de um desafio tático diferente, e talvez obrigasse Mourinho a ajustar seu plano e redistribuir as funções, o que teria influenciado o formato da partida e seus espaços.

    Longe da polêmica arbitral, o jogo confirmou a importância de Güler no meio-campo, já que o jogador tem a capacidade de controlar o ritmo da partida, direcionar os passes para os lados do campo e ligar os setores, além de aproveitar os espaços à frente da área e finalizar de fora dela.

    E parece que a presença de Güler mais centralizado lhe dá uma chance maior de influenciar o andamento do jogo, em comparação com a opção de usá-lo na ponta, pois ali ele pode participar da construção dos ataques e mudar a direção do jogo, além de dar suporte a Bellingham e Mbappé com passes que quebram as linhas do adversário

    Assim, aproveitar ao máximo as qualidades de Güler pode representar uma das chaves de Mourinho na próxima etapa, especialmente porque o time precisa de um jogador capaz de ligar o meio-campo ao ataque e oferecer soluções quando enfrenta defesas fechadas, sem esquecer a necessidade de manter o equilíbrio defensivo

  • O Clássico é um teste de verdade para os ganhos do Real Madrid

    No fim, a vitória sobre o Sevilla deu ao Real Madrid mais do que três pontos, pois revelou novas opções ofensivas e mostrou que a ausência de Vinícius não significa necessariamente uma queda no poder de fogo, além de ter evidenciado a importância da disciplina defensiva na melhoria do desempenho coletivo da equipe.

    Diomande segue como o grande beneficiado deste confronto, após aproveitar a oportunidade e apresentar uma atuação completa pelo lado esquerdo, enquanto Valverde reforçou suas chances de seguir na lateral direita, e Güler mostrou a importância de sua presença no centro da construção de jogo e na criação de chances.

    Mas o verdadeiro teste será no Clássico contra o Barcelona, onde Mourinho precisará provar que o que se viu diante do Sevilla não foi apenas um brilho passageiro, e sim o resultado de uma evolução real na forma e no equilíbrio da equipe, especialmente diante de um adversário que fez 100% de aproveitamento nas primeiras 9 rodadas do Campeonato Espanhol.

    E se o Real Madrid conseguir manter esse equilíbrio e aproveitar o brilho de Diomande, as qualidades de Güler e a versatilidade de Valverde, poderá entrar no duelo contra o Barcelona com mais confiança, enquanto Vinícius se verá diante de um desafio adicional para recuperar seu espaço, com o surgimento de alternativas capazes de aproveitar as oportunidades e provar seu valor com a camisa do clube merengue.


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