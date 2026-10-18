A suspensão de Vinicius Júnior por quatro partidas, após sua expulsão diante do Villarreal, acabou dando a Yan Diomande uma oportunidade preciosa de atuar em sua posição preferida, na ponta esquerda, depois de ter exercido funções diferentes pelo lado direito em alguns jogos anteriores, sem apresentar de forma contínua o impacto ofensivo esperado.

Mas o duelo contra o Sevilla foi completamente diferente. Diomande mostrou um rosto ofensivo marcante e se transformou em um dos grandes destaques do Real Madrid, graças à sua velocidade, à capacidade de driblar e de se movimentar nos espaços, além de suas contribuições diretas na criação de perigo, confirmando que reúne as qualidades necessárias para disputar uma vaga de titular na escalação.

O ponta marfinense deu uma contribuição importante que resultou no primeiro gol, após passar a bola para Arda Güler, que soltou um chute forte para o fundo das redes, colocando o Real Madrid em vantagem e abrindo o caminho para a equipe dominar o andamento da partida.

A influência de Diomande não parou no primeiro gol: ele participou do segundo ao dar um passe rápido para Jude Bellingham, que tocou de calcanhar para Kylian Mbappé marcar o segundo gol, e também do terceiro, de pênalti, sofrido por Mbappé após um passe em profundidade do marfinense.

Já o lance mais marcante da noite de Diomande veio quando ele fechou o placar de 4 a 0 com um belíssimo chute indefensável, aproveitando o espaço à sua frente para soltar uma bomba que morreu no fundo do gol, recompensando a si mesmo pela grande atuação que fez durante toda a partida.

Além das contribuições ofensivas, Diomande mostrou uma disciplina evidente nas funções defensivas, recuando em várias ocasiões até o campo do Real Madrid e ajudando a interceptar bolas e a fechar espaços para os jogadores do Sevilla. Ele também se tornou uma saída constante para a bola no segundo tempo, com os companheiros fazendo questão de acioná-lo para aproveitar sua velocidade e sua capacidade de avançar em direção ao gol adversário.

E é aí que está a importância do que Diomande apresentou: ele não apenas compensou a ausência de Vinicius no setor ofensivo, mas também deu a Mourinho um jogador capaz de desempenhar funções completas pelo lado esquerdo, somando criação de oportunidades, ameaça direta ao gol e comprometimento defensivo, elementos que podem tornar a disputa por essa posição ainda mais difícil nos próximos tempos.