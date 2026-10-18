O Real Madrid cumpriu sua missão com sucesso e conquistou uma vitória ampla sobre o Sevilla por 4 a 1, na noite de domingo, no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, mantendo a diferença de seis pontos em relação ao Barcelona antes do aguardado duelo entre os rivais no Clásico, na próxima semana, no Camp Nou, no qual o time merengue pretende interromper a sequência do Blaugrana, que somou pontuação máxima nas primeiras nove rodadas de LaLiga.
Mas, além do resultado, a partida trouxe diversos indícios importantes sobre o futuro do Real Madrid sob o comando de José Mourinho, depois de o time ter feito uma de suas atuações mais convincentes tanto no aspecto ofensivo quanto no defensivo, apesar da ausência de Vinícius Júnior por suspensão. O principal desses indícios foi o brilho do marfinense Yan Diomande, que aproveitou a oportunidade de forma notável e abriu espaço para questionamentos sobre a posição do astro brasileiro nos planos do treinador no próximo período.
O Real Madrid ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de LaLiga, com 21 pontos, a apenas um ponto do vice-líder Atlético de Madrid, enquanto o Barcelona lidera com pontuação máxima (27 pontos), o que aumenta ainda mais a expectativa pelo Clásico, diante da necessidade do time merengue de diminuir a diferença e seguir pressionando o Barça, ao passo que o rival quer ampliar a vantagem para nove pontos e disparar na liderança de forma antecipada.