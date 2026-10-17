Getty Images Sport
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Vincent Kompany faz alerta duro ao RB Leipzig: “Eles precisam pensar em vir a Munique!”
Kompany faz alerta claro ao Leipzig, que joga como visitante
O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, mandou um recado confiante ao RB Leipzig antes do confronto de grande importância entre as equipes pela Bundesliga, na Allianz Arena. O treinador belga ressaltou que os times visitantes precisam encarar a difícil realidade de jogar em Munique à medida que o calendário de jogos do outono se intensifica.
Kompany afirmou que seus jogadores seguem muito atentos, motivados e ansiosos para se testar contra adversários de alto nível.
Ele destacou que a base do Bayern está na intensidade das corridas, na energia em campo e no prazer de enfrentar o desafio da competição.
- Getty Images Sport
Técnico promete postura ofensiva contra adversários confiantes
Ao falar sobre a estratégia tática, Kompany deixou claro que o Bayern vai partir para cima do Leipzig desde o apito inicial. "Queremos atacar. Jogamos em casa. Estamos com fome de vencer", declarou Kompany. "Conhecemos os pontos fortes do Leipzig. Dá para ver que eles fizeram algumas mudanças."
"Eles vêm para cá confiantes. Finalizamos 50 vezes nos últimos dois jogos. Temos feito muitas coisas bem coletivamente."
"Se melhorarmos em alguns aspectos, não estaremos longe da nossa melhor versão. Sabemos que podemos fazer isso."
Kompany cobra mentalidade de fortaleza na Allianz Arena
Ao comentar as recentes discussões sobre a defesa e os confrontos anteriores pela copa contra o Leipzig, Kompany pediu ao elenco que deixasse os jogos passados para trás e impusesse domínio total. “É importante virar a página rapidamente”, afirmou Kompany. “Conversamos sobre isso e o assunto está encerrado.”
“Essas equipes precisam levar em conta que estão vindo a Munique. Esses jogos muitas vezes são decididos pela qualidade em campo.”
“Eles têm jogadores rápidos pelos lados e atacantes fortes. Nós também temos. São jogos com muita criatividade. Se a partida começar a pender para um lado, pode pender bastante.”
- AFP
Respeito a Demichelis antes de confronto decisivo
Kompany também elogiou o técnico do Leipzig, Martin Demichelis, destacando seu histórico como treinador na América do Sul e na Europa antes do duelo entre os dois à beira do campo. “Ele conquistou o título na Argentina, o que não é fácil”, observou Kompany.
“O Leipzig é um time estável, um clube estável. Se você for consistente no seu trabalho, mais cedo ou mais tarde também conseguirá se destacar na Europa. E amanhã seremos adversários.”
O Bayern tentará transformar seu alto volume de finalizações em três pontos ao receber o Leipzig em Munique.
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