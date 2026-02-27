Goal.com
VÍDEO: Neymar imita comemoração de Vinicius Jr. após marcar gol pelo Santos

Neymar demonstrou seu apoio ao compatriota Vinicius Júnior ao marcar um gol pelo Santos na partida contra o Vasco da Gama. O astro do Real Madrid, Vini, se viu no centro de mais uma polêmica envolvendo racismo na Europa, e Neymar demonstrou seu apoio ao colega da seleção brasileira ao imitar a comemoração de gol do jogador de 25 anos.

    Na primeira partida da fase eliminatória da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Benfica, que aconteceu no Estádio da Luz, Vinicius teria sido vítima de abuso racista por parte do ala argentino Gianluca Prestianni, que posteriormente foi suspensoprovisoriamente pela UEFA.

    Não é a primeira vez que o atacante do Real Madrid Vinicius é alvo de jogadores e torcedores rivais. No entanto, ele deu uma contribuição decisiva para a disputada partida contra o Benfica, marcando gols nas duas partidas da vitória por 3 a 1 do Real Madrid.

    Sua comemoração provocou cenas desagradáveis em Lisboa, quando ele dançou perto da bandeira de escanteio, mas a mesma rotina se repetiu ao confirmar a classificação do Real para as oitavas de final da competição europeia de elite em casa, no Santiago Bernabeu.

    Neymar está entre aqueles que têm acompanhado os eventos à distância, com o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil de volta à sua terra natal, no Santos. O ex-meia do Barcelona entrou em campo na quinta-feira, quando enfrentou o Vasco da Gama.

    Ele levou seu atual clube à vitória por 2 a 1. Depois de marcar um gol, Neymar fez questão de se dirigir à bandeira de escanteio e copiar a comemoração de Vinicius. Ele disse aos repórteres depois: “A dança foi para Vinícius Jr. Quando ele marcou seu primeiro gol lá em Portugal e enfrentou insultos, racismo e tudo mais, eu disse a ele: ‘Quando você marcar um gol, comemore da mesma forma, porque se eu marcar um gol, farei a mesma coisa’”.

    Neymar será incluído na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026?

    Neymar marcou os dois gols do Santos na última partida. Essa dobradinha representa apenas a segunda vez nos últimos seis meses que o jogador de 34 anos marcou mais de um gol em uma única partida.

    Ele tem enfrentado críticas sobre sua forma e condicionamento físico recentemente, mas disse à SporTV que deu a resposta perfeita a todos os que duvidavam dele: “Na semana passada, disseram que eu era o pior jogador do mundo. O futebol é assim... um dia você está aposentado, outro dia você tem que ir para a Copa do Mundo. Estou vivendo um dia de cada vez. Estou trabalhando, ficando na melhor forma possível.”

    Neymar espera garantir uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Com 79 gols pela seleção, ele não representa seu país desde que sofreu uma lesão no ligamento do joelho no outono de 2023.

