VÍDEO: Neymar imita comemoração de Vinicius Jr. após marcar gol pelo Santos

Na primeira partida da fase eliminatória da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Benfica, que aconteceu no Estádio da Luz, Vinicius teria sido vítima de abuso racista por parte do ala argentino Gianluca Prestianni, que posteriormente foi suspensoprovisoriamente pela UEFA.

Não é a primeira vez que o atacante do Real Madrid Vinicius é alvo de jogadores e torcedores rivais. No entanto, ele deu uma contribuição decisiva para a disputada partida contra o Benfica, marcando gols nas duas partidas da vitória por 3 a 1 do Real Madrid.

Sua comemoração provocou cenas desagradáveis em Lisboa, quando ele dançou perto da bandeira de escanteio, mas a mesma rotina se repetiu ao confirmar a classificação do Real para as oitavas de final da competição europeia de elite em casa, no Santiago Bernabeu.