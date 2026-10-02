Vídeo: Itália volta a estragar a noite de Zidane com a França após 20 anos!

O empate conferiu à partida um caráter histórico especial para Zinedine Zidane, para quem este foi o primeiro confronto diante da Itália desde a final da Copa do Mundo de 2006, quando as duas seleções se enfrentaram em Berlim, em um jogo que terminou empatado por 1 a 1 antes de a Azzurra assegurar o título nos pênaltis.

Aquela partida foi uma das noites mais duras da carreira de Zidane como jogador, depois de ele ter sido expulso na prorrogação na sequência do episódio de agressão ao zagueiro italiano Marco Materazzi, deixando o campo em seu último jogo com a camisa da seleção francesa.

E quase 20 anos depois, a Itália voltou a impor sua presença diante de Zidane, mas de uma forma diferente desta vez, após privar a França de comemorar a vitória e se contentar com o empate, estragando parte da noite especial que Zidane aguardava diante da seleção associada a um dos momentos mais polêmicos de sua carreira como jogador.

E assim, o confronto terminou sem vencedor, mas a Itália saiu com um ponto precioso, enquanto a noite de Zidane ficou mais uma vez ligada à seleção da Azzurra, em uma cena que trouxe de volta à mente as lembranças da final de Berlim, ainda que os detalhes tenham sido diferentes desta vez, de um estádio para outro e entre o Zidane jogador e o Zidane que vive a experiência de uma posição diferente.