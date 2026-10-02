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Vídeo: Itália volta a estragar a noite de Zidane com a França após 20 anos!

França x Itália
França
Itália
Liga das Nações A
Z. Zidane
França
Itália

Grande choque para Zizo

Caiu o pano sobre o confronto entre França e Itália, disputado na noite desta sexta-feira, com empate positivo por 1 a 1, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa, em uma partida que teve um sabor especial por causa do retorno de Zinédine Zidane para enfrentar a seleção italiana novamente, mas desta vez fora de campo.

A seleção francesa elevou sua pontuação para 7 pontos, mantendo a liderança da classificação do Grupo 1, enquanto a seleção italiana chegou a 4 pontos, na terceira colocação, depois de a "Azzurra" conseguir voltar à partida e arrancar o empate após estar perdendo por um gol.

  • Oliseh abre o placar; e Itália responde rapidamente

    Após um primeiro tempo que terminou sem gols, Michael Olise conseguiu dar a vantagem à seleção francesa aos 55 minutos, depois de colocar os donos da casa em uma situação melhor, em meio a tentativas contínuas da França de aproveitar seu domínio e criar mais oportunidades.

    Mas a vantagem francesa não durou muito, pois Alessandro Bastoni conseguiu trazer a Itália de volta ao jogo aos 68 minutos, depois de recuperar a bola de maneira brilhante antes de avançar e mandá-la para dentro das redes, levando o confronto de volta ao ponto de partida.

    O gol de Bastoni reacendeu a partida, com as duas seleções trocando tentativas ofensivas, e cada lado passou a buscar um segundo gol que lhe garantisse os três pontos, em meio a uma atuação de destaque evidente dos goleiros nos momentos decisivos.


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    Donnarumma e Maignan brilham e as chances se sucedem

    A seleção francesa quase recuperou a vantagem em mais de uma ocasião, e as tentativas mais perigosas vieram através de Ousmane Dembélé, que esteve perto de balançar as redes de Donnarumma, mas o goleiro italiano brilhou e privou os donos da casa de um segundo gol.

    O perigo da França não parou em Dembélé, pois Doué finalizou com uma bola forte que quase deu a vantagem à seleção francesa, mas Donnarumma voltou a brilhar e defendeu a tentativa, mantendo as esperanças da Itália de sair com um resultado positivo.

    Do outro lado, Moise Kean quase marcou um segundo gol para a Itália, mas Maignan interveio no momento certo e fez uma defesa espetacular, impedindo a Azzurra de virar o placar, antes de a partida terminar empatada.

    Leia também: Filho de lenda do Marrocos rejeita a seleção marroquina por causa da França

  • A Itália estraga a noite de Zidane e as lembranças de 2006 voltam

    O empate conferiu à partida um caráter histórico especial para Zinedine Zidane, para quem este foi o primeiro confronto diante da Itália desde a final da Copa do Mundo de 2006, quando as duas seleções se enfrentaram em Berlim, em um jogo que terminou empatado por 1 a 1 antes de a Azzurra assegurar o título nos pênaltis.

    Aquela partida foi uma das noites mais duras da carreira de Zidane como jogador, depois de ele ter sido expulso na prorrogação na sequência do episódio de agressão ao zagueiro italiano Marco Materazzi, deixando o campo em seu último jogo com a camisa da seleção francesa.

    E quase 20 anos depois, a Itália voltou a impor sua presença diante de Zidane, mas de uma forma diferente desta vez, após privar a França de comemorar a vitória e se contentar com o empate, estragando parte da noite especial que Zidane aguardava diante da seleção associada a um dos momentos mais polêmicos de sua carreira como jogador.

    E assim, o confronto terminou sem vencedor, mas a Itália saiu com um ponto precioso, enquanto a noite de Zidane ficou mais uma vez ligada à seleção da Azzurra, em uma cena que trouxe de volta à mente as lembranças da final de Berlim, ainda que os detalhes tenham sido diferentes desta vez, de um estádio para outro e entre o Zidane jogador e o Zidane que vive a experiência de uma posição diferente.

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