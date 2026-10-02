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Vídeo: Itália volta a estragar a noite de Zidane com a França 20 anos depois!

França x Itália
França
Itália
Liga das Nações A
Z. Zidane
França
Itália

Grande choque para Zizo

Caiu o pano sobre o confronto entre França e Itália, disputado na noite desta sexta-feira, com o empate de 1 a 1, válido pela terceira rodada da Liga das Nações da UEFA, em uma partida que teve um tom especial por conta do retorno de Zinedine Zidane para enfrentar a seleção italiana novamente, mas, desta vez, de fora do campo.

A seleção francesa elevou sua pontuação para 7 pontos, mantendo a liderança da tabela de classificação do Grupo 1, enquanto a seleção italiana chegou a 4 pontos na terceira colocação, depois que a Azzurra conseguiu voltar à partida e arrancar o empate após estar em desvantagem por um gol.

  • Oulisi abre o placar, e a Itália responde rapidamente

    Depois de um primeiro tempo que terminou sem gols, Michael Olise conseguiu colocar a seleção francesa em vantagem aos 55 minutos, após deixar os donos da casa em melhor situação, em meio a tentativas contínuas da França de aproveitar seu domínio e criar mais chances.

    Mas a vantagem francesa não durou muito, já que Alessandro Bastoni conseguiu recolocar a Itália na partida aos 68 minutos, após recuperar a bola de maneira brilhante antes de avançar e finalizar para dentro das redes, levando o confronto de volta ao ponto de partida.

    O gol de Bastoni reacendeu a partida, com as duas seleções trocando investidas ofensivas, e cada lado passou a buscar um segundo gol que lhe garantisse os três pontos, em meio a um brilho evidente dos goleiros nos momentos decisivos.

  • Donnarumma e Maignan brilham, e as chances se sucedem

    A seleção francesa quase recuperou a vantagem em mais de uma oportunidade, e as tentativas mais perigosas vieram por meio de Ousmane Dembélé, que esteve perto de balançar as redes de Donnarumma, mas o goleiro italiano brilhou e privou os donos da casa de um segundo gol.

    O perigo da França não parou em Dembélé, pois Doué finalizou uma bola forte que quase deu a vantagem à seleção francesa, mas Donnarumma voltou a brilhar e defendeu a tentativa, mantendo as esperanças da Itália de sair com um resultado positivo.

    Do outro lado, Moise Kean quase marcou um segundo gol para a Itália, mas Maignan interveio no momento certo e fez uma defesa espetacular, impedindo a "Azzurra" de virar o placar, antes de a partida terminar empatada.

  • A Itália estraga a noite de Zidane: as memórias de 2006 voltam

    O empate deu à partida um caráter histórico especial para Zinédine Zidane, para quem este foi o primeiro confronto diante da Itália desde a final da Copa do Mundo de 2006, quando as seleções se enfrentaram em Berlim na partida que terminou empatada em 1 a 1, antes de a Itália conquistar o título nos pênaltis.

    Aquela partida foi uma das noites mais duras da trajetória de Zidane como jogador, depois de ele ser expulso na prorrogação na sequência do episódio de agressão ao zagueiro italiano Marco Materazzi, deixando o gramado em sua última partida com a camisa da seleção francesa.

    Quase 20 anos depois, a Itália voltou a impor sua presença diante de Zidane, mas de forma diferente desta vez, após privar a França de comemorar a vitória e ficar apenas no empate, estragando parte da noite especial que Zidane aguardava diante da seleção que esteve ligada aos momentos mais polêmicos de sua trajetória como jogador.

    E assim, o confronto terminou sem vencedor, mas a Itália saiu com um ponto precioso, enquanto a noite de Zidane permaneceu mais uma vez ligada à seleção italiana, num cenário que trouxe de volta à memória as lembranças da final de Berlim, ainda que os detalhes tenham sido diferentes desta vez, entre um estádio e outro e entre o Zidane jogador e o Zidane que vive a experiência de uma posição diferente.

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