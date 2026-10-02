O empate deu à partida um caráter histórico especial para Zinédine Zidane, para quem este foi o primeiro confronto diante da Itália desde a final da Copa do Mundo de 2006, quando as seleções se enfrentaram em Berlim na partida que terminou empatada em 1 a 1, antes de a Itália conquistar o título nos pênaltis.

Aquela partida foi uma das noites mais duras da trajetória de Zidane como jogador, depois de ele ser expulso na prorrogação na sequência do episódio de agressão ao zagueiro italiano Marco Materazzi, deixando o gramado em sua última partida com a camisa da seleção francesa.

Quase 20 anos depois, a Itália voltou a impor sua presença diante de Zidane, mas de forma diferente desta vez, após privar a França de comemorar a vitória e ficar apenas no empate, estragando parte da noite especial que Zidane aguardava diante da seleção que esteve ligada aos momentos mais polêmicos de sua trajetória como jogador.

E assim, o confronto terminou sem vencedor, mas a Itália saiu com um ponto precioso, enquanto a noite de Zidane permaneceu mais uma vez ligada à seleção italiana, num cenário que trouxe de volta à memória as lembranças da final de Berlim, ainda que os detalhes tenham sido diferentes desta vez, entre um estádio e outro e entre o Zidane jogador e o Zidane que vive a experiência de uma posição diferente.