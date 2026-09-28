A seleção italiana entrou em campo com grandes mudanças na escalação após a derrota em casa por 2 a 0 na última sexta-feira diante da Bélgica, quando o treinador Roberto Mancini escalou 8 jogadores que não haviam atuado na primeira rodada.

A Itália abriu o placar aos nove minutos, em um escanteio rasteiro cobrado pelo lado esquerdo em direção ao primeiro poste, mas o turco Zeki Çelik falhou ao tentar afastar a bola, que sobrou para Alessandro Bastoni em frente ao gol. Ele finalizou de 10 metros enquanto caía, e a bola foi às redes apesar da tentativa de defesa do goleiro Altay Bayındır.









Aos 22 minutos, após uma série de passes rápidos no meio-campo, a bola chegou a Michael Kayode dentro da área, que soltou uma finalização direta em direção ao poste mais distante, mas Bayındır defendeu com dificuldade, antes de Davide Frattesi aproveitar o rebote no segundo poste e mandar para as redes de perto.









A Itália manteve suas jogadas rápidas dentro da grande área, quando Pio Esposito recebeu a bola e atraiu mais de um defensor antes de passá-la para Michael Kayode pelo lado direito. O jogador italiano aproveitou e finalizou rasteiro de dentro da área, com a bola parando no canto próximo do gol da Turquia.









A Turquia reagiu no início do segundo tempo, quando Barış Alper Yılmaz marcou o gol que diminuiu a diferença aos 47 minutos.









Mas a Itália recuperou rapidamente a vantagem de três gols quando Pio Esposito marcou o quarto gol aos 50 minutos, retomando o controle da partida.







