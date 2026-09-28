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Vídeo: Itália cumpre sua missão diante da Turquia em apenas um tempo

Turquia x Itália
Turquia
Itália
Liga das Nações A
Turquia
Itália

As mudanças de Mancini corrigem o rumo da Azzurra

A Itália recuperou o equilíbrio na Liga das Nações da Europa com uma goleada sobre a Turquia por 4 a 1, nesta segunda-feira, na segunda rodada das disputas do Grupo 1, depois de decidir o primeiro tempo com três gols, antes de Pio Esposito acrescentar o quarto gol no início do segundo tempo, enquanto Barış Alper Yılmaz marcou o único gol da Turquia.

Com essa vitória, a Itália elevou sua pontuação para 3 pontos, enquanto a Turquia permaneceu sem pontos. A Itália enfrentará a França na próxima rodada, enquanto a Turquia visitará a Bélgica.

  • Goleada em um único tempo

    A seleção italiana entrou em campo com grandes mudanças na escalação após a derrota em casa por 2 a 0 na última sexta-feira diante da Bélgica, quando o treinador Roberto Mancini escalou 8 jogadores que não haviam atuado na primeira rodada.

    A Itália abriu o placar aos nove minutos, em um escanteio rasteiro cobrado pelo lado esquerdo em direção ao primeiro poste, mas o turco Zeki Çelik falhou ao tentar afastar a bola, que sobrou para Alessandro Bastoni em frente ao gol. Ele finalizou de 10 metros enquanto caía, e a bola foi às redes apesar da tentativa de defesa do goleiro Altay Bayındır.



    Aos 22 minutos, após uma série de passes rápidos no meio-campo, a bola chegou a Michael Kayode dentro da área, que soltou uma finalização direta em direção ao poste mais distante, mas Bayındır defendeu com dificuldade, antes de Davide Frattesi aproveitar o rebote no segundo poste e mandar para as redes de perto.



    A Itália manteve suas jogadas rápidas dentro da grande área, quando Pio Esposito recebeu a bola e atraiu mais de um defensor antes de passá-la para Michael Kayode pelo lado direito. O jogador italiano aproveitou e finalizou rasteiro de dentro da área, com a bola parando no canto próximo do gol da Turquia.



    A Turquia reagiu no início do segundo tempo, quando Barış Alper Yılmaz marcou o gol que diminuiu a diferença aos 47 minutos.



    Mas a Itália recuperou rapidamente a vantagem de três gols quando Pio Esposito marcou o quarto gol aos 50 minutos, retomando o controle da partida.



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  • A Turquia pressiona e a Itália resiste

    A Turquia tentou voltar à partida após o gol de Yılmaz e ameaçou a meta de Gianluigi Donnarumma em mais de uma ocasião. Aos 59 minutos, a confusão na defesa italiana concedeu aos donos da casa um espaço adicional, antes de Oğuz Aydın enviar um cruzamento perigoso aos 61 minutos que não encontrou quem o completasse.

    A pressão turca continuou, e Kerem Aktürkoğlu finalizou aos 77 minutos, mas sua tentativa esbarrou na defesa. Em seguida, o mesmo jogador desperdiçou uma grande chance aos 80 minutos, após uma jogada de Arda Güler, na qual Aydın devolveu a bola em frente à meta, mas ele chutou por cima do travessão.

    Aos 84 minutos, a finalização de Aydın esbarrou em Alessandro Bastoni, dando à Turquia um escanteio, antes de Donnarumma defender uma tentativa de Güler, encerrando a partida com a vitória da Itália por 4 a 1.

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