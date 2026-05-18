VÍDEO: Filho de Ronald Koeman, goleiro, marca pênalti e salva o Telstar do rebaixamento da Eredivisie

Em uma cena que lembrou os famosos gols de seu pai pelo Barcelona e pela seleção holandesa, Koeman Jr. tornou-se o grande herói do Telstar na última partida da temporada.

Enfrentando um confronto decisivo contra o Volendam, que também lutava contra o rebaixamento, o goleiro sabia que apenas uma vitória garantiria a permanência de sua equipe, afastando-a dos temidos playoffs de rebaixamento.

A tarde começou como um pesadelo para o goleiro, já que Koeman Jr. sofreu um gol logo no primeiro minuto de jogo, marcado por Anthony Descotte. No entanto, o Telstar demonstrou uma resiliência notável, com Danny Bakker marcando o gol de empate, deixando o placar em 1 a 1 antes do apito do intervalo.