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VÍDEO: Filho de Ronald Koeman, goleiro, marca pênalti e salva o Telstar do rebaixamento da Eredivisie
Gols espetaculares na Eredivisie
Em uma cena que lembrou os famosos gols de seu pai pelo Barcelona e pela seleção holandesa, Koeman Jr. tornou-se o grande herói do Telstar na última partida da temporada.
Enfrentando um confronto decisivo contra o Volendam, que também lutava contra o rebaixamento, o goleiro sabia que apenas uma vitória garantiria a permanência de sua equipe, afastando-a dos temidos playoffs de rebaixamento.
A tarde começou como um pesadelo para o goleiro, já que Koeman Jr. sofreu um gol logo no primeiro minuto de jogo, marcado por Anthony Descotte. No entanto, o Telstar demonstrou uma resiliência notável, com Danny Bakker marcando o gol de empate, deixando o placar em 1 a 1 antes do apito do intervalo.
Uma jogada de alto risco na marca do pênalti
O verdadeiro drama aconteceu aos 88 minutos. Com o placar empatado em 1 a 1 e a pressão do possível rebaixamento pairando no ar, o Telstar recebeu um pênalti no final da partida.
Em uma jogada surpreendente, o goleiro atravessou todo o campo para assumir a responsabilidade, sabendo que uma falha poderia deixar o gol totalmente exposto a um contra-ataque catastrófico.
A calma claramente corre nas veias da família, já que o goleiro veterano converteu o pênalti com convicção.
A vitória por 2 a 1 foi suficiente para garantir a permanência do Telstar, condenando o Volendam a uma difícil repescagem contra o Willem II, da segunda divisão, para determinar quem disputará a Eredivisie na próxima temporada.
Uma despedida perfeita para Koeman?
O gol pode servir como um presente de despedida para os torcedores, à medida que aumentam as especulações sobre o futuro do goleiro. Após o apito final, o herói do momento deu a entender que poderia estar buscando um novo desafio em outro lugar. “O final mais bonito que se pode imaginar”, afirmou Koeman Jr. após a partida.
“Estou incrivelmente grato ao clube. E acho que eles também estão gratos a mim. Talvez este seja o fim, talvez não.” Tendo disputado 160 partidas pelo clube, seu primeiro gol não poderia ter chegado em um momento mais significativo.
O momento dessa façanha é particularmente comovente, considerando que o pai de Koeman está atualmente se preparando para comandar a seleção holandesa na Copa do Mundo de 2026. O ex-técnico do Everton e do Southampton sem dúvida ficará orgulhoso da compostura do filho diante de uma pressão interna tão imensa.
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O time espanhol está de olho
Seu desempenho não passou despercebido, com relatos indicando que uma transferência para a Espanha poderia estar se aproximando. A revista Voetbal International informa que o Real Valladolid lidera a corrida pela sua contratação, buscando reforçar seu elenco com talentos da Eredivisie.
O clube espanhol já fechou contratos com Robin van Duiven e Kaj de Rooij, sendo Koeman visto como a próxima prioridade.
Uma transferência para a Segunda Divisão representaria um retorno ao país onde seu pai se tornou um ícone. Embora vários clubes da Eredivisie e até mesmo times da Ásia tenham demonstrado interesse, a perspectiva de uma aventura na Espanha é considerada a opção mais atraente para o goleiro, que está avaliando os próximos passos em sua carreira.