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Vídeo: destinado a sua esposa "para proteger o rei", Benin homenageia Messi com um presente africano especial

Argentina x Benin
Argentina
Benin
Amistosos
L. Messi
S. D'Almeida
S. Mounie
Argentina
Benin

Despedida histórica no Monumental

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, recebeu presentes especiais da delegação do Benin antes do amistoso entre as duas equipes, que ocorreu por ocasião da despedida da lenda da Albiceleste.

A Argentina venceu por três gols a zero, com Messi marcando o terceiro gol de pênalti, na partida de sua despedida da seleção, na manhã desta quarta-feira.

O segundo capitão da seleção do Benin, Cebio Dalmeida, fez um esforço para falar em espanhol e entregar ao craque argentino um conjunto de presentes inesperados, que incluiu uma carta assinada por todos os jogadores do Benin, uma rosa e uma pequena estátua, segundo o jornal Clarín argentino.



  • Significado emocional especial: uma estátua histórica

    A estátua, descrita por alguns veículos de imprensa argentinos como "estranha", não foi apenas um presente protocolar, mas carrega um significado emocional especial, pois representa uma réplica em miniatura do famoso "Monumento das Amazonas", em Cotonou, capital econômica e maior cidade do Benin.



    O monumento homenageia as "Amazonas de Daomé", conhecidas em sua língua local como "Agojie", o único exército feminino documentado do mundo, que defendeu o antigo reino africano durante o século XIX e se tornou um símbolo global de força, coragem e resistência feminina.

    Mas o detalhe mais marcante foi o verdadeiro propósito do presente, pois a estátua não foi entregue diretamente a Messi, mas sim à sua esposa, Antonela Roccuzzo, que estava presente no camarote acompanhada de familiares. Entregaram a ela a estátua dessa guardiã histórica para que fosse a guerreira responsável por "proteger o rei", segundo a cultura do país africano.

    A estátua original do Monumento das Amazonas é a obra de arte mais famosa do Benin. Inaugurada em 2022, tem 30 metros de altura, pesa 150 toneladas e é revestida de bronze. Foi projetada pelo escultor chinês Li Xiang-Qun, fica em frente ao Palácio Presidencial do Benin e é a segunda estátua mais alta da África.

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  • Presença especial do capitão do Benim

    Quem entregou a camisa da seleção do Benim a Messi foi Steve Mounié, jogador do Augsburg, da Alemanha, e capitão titular da seleção do Benim, que ficou de fora da partida por causa da lesão e chegou à Argentina apenas para acompanhar a delegação de seu país neste evento mundial.

    Mounié não é um estranho para Messi, já que os dois já haviam se enfrentado durante a passagem do craque argentino pelo Paris Saint-Germain, quando o atacante beninense defendia as cores do Brest.

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