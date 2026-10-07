A estátua, descrita por alguns veículos de imprensa argentinos como "estranha", não foi apenas um presente protocolar, mas carrega um significado emocional especial, pois representa uma réplica em miniatura do famoso "Monumento das Amazonas", em Cotonou, capital econômica e maior cidade do Benin.









O monumento homenageia as "Amazonas de Daomé", conhecidas em sua língua local como "Agojie", o único exército feminino documentado do mundo, que defendeu o antigo reino africano durante o século XIX e se tornou um símbolo global de força, coragem e resistência feminina.

Mas o detalhe mais marcante foi o verdadeiro propósito do presente, pois a estátua não foi entregue diretamente a Messi, mas sim à sua esposa, Antonela Roccuzzo, que estava presente no camarote acompanhada de familiares. Entregaram a ela a estátua dessa guardiã histórica para que fosse a guerreira responsável por "proteger o rei", segundo a cultura do país africano.

A estátua original do Monumento das Amazonas é a obra de arte mais famosa do Benin. Inaugurada em 2022, tem 30 metros de altura, pesa 150 toneladas e é revestida de bronze. Foi projetada pelo escultor chinês Li Xiang-Qun, fica em frente ao Palácio Presidencial do Benin e é a segunda estátua mais alta da África.

Leia também: Vídeo: a despedida de Messi: Antonela se detém em uma mensagem que não conseguiu superar



