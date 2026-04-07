A UEFA escolheu o árbitro romeno István Kovács para apitar o próximo confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, válida pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A torcida do Atlético de Madrid guarda uma má lembrança do árbitro romeno desde o verão passado, quando ele apitou a partida do time espanhol contra o Paris Saint-Germain, vencida pela equipe do técnico Enrique por 4 a 0 na Copa do Mundo de Clubes de 2025.

Naquela ocasião, Kovács foi alvo de críticas da torcida, do técnico dos Rojiblancos, Diego Simeone, e do capitão da equipe, Koke.

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Os jogadores protestaram contra o que consideraram uma omissão do árbitro ao não expulsar Nuno Mendes no primeiro tempo, após ele derrubar Giuliano Simeone quando este estava sozinho diante do goleiro, e posteriormente ao não expulsar Lenglet no segundo tempo, segundo o jornal El Desmarque, que afirmou que o árbitro romeno agravou a polêmica ao anular um gol de Giuliano Álvarez (57º minuto), após uma revisão do VAR que alertou o árbitro sobre uma falta anterior na jogada do gol contra Koke.

Além disso, o histórico do Atlético de Madrid com István Kovács não inspira otimismo aos madridistas; o árbitro romeno apitou cinco partidas deles, nas quais não venceram nenhuma: quatro derrotas e um empate.