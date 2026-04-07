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FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

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Vídeo: As bofetadas do Paris Saint-Germain e o incidente com Xavi... O apito do jogo entre "Barcelona e Atlético" acende a faísca da tensão

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Barcelona x Espanyol
Espanyol
La Liga
I. Kovacs
PSG x Liverpool
PSG
Liverpool
Xavi Hernández
Espanha
Romênia
França
England

O pessimismo paira sobre o tão aguardado confronto

O Atlético de Madrid e o Barcelona se enfrentam novamente na noite desta quarta-feira, apenas quatro dias após o confronto entre os dois times pela La Liga, disputado no sábado no Estádio Metropolitano de Madrid, onde o veterano Robert Lewandowski garantiu a vitória dos catalães por 2 a 1 aos 87 minutos.

A equipe do técnico Hansi Flick conseguiu conquistar os três pontos, mas a partida foi marcada por polêmicas arbitrais.

O confronto entre as duas equipes volta em um clima tenso após o que aconteceu no jogo de sábado, além da nomeação pela UEFA de um árbitro que não é bem visto pelas torcidas de ambas as equipes.

  • Sem vitórias... Resultados pouco animadores com a presença de Kovač

    A UEFA escolheu o árbitro romeno István Kovács para apitar o próximo confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid, válida pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

    A torcida do Atlético de Madrid guarda uma má lembrança do árbitro romeno desde o verão passado, quando ele apitou a partida do time espanhol contra o Paris Saint-Germain, vencida pela equipe do técnico Enrique por 4 a 0 na Copa do Mundo de Clubes de 2025.

    Naquela ocasião, Kovács foi alvo de críticas da torcida, do técnico dos Rojiblancos, Diego Simeone, e do capitão da equipe, Koke.

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    Os jogadores protestaram contra o que consideraram uma omissão do árbitro ao não expulsar Nuno Mendes no primeiro tempo, após ele derrubar Giuliano Simeone quando este estava sozinho diante do goleiro, e posteriormente ao não expulsar Lenglet no segundo tempo, segundo o jornal El Desmarque, que afirmou que o árbitro romeno agravou a polêmica ao anular um gol de Giuliano Álvarez (57º minuto), após uma revisão do VAR que alertou o árbitro sobre uma falta anterior na jogada do gol contra Koke.

    Além disso, o histórico do Atlético de Madrid com István Kovács não inspira otimismo aos madridistas; o árbitro romeno apitou cinco partidas deles, nas quais não venceram nenhuma: quatro derrotas e um empate.

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  • Sem dúvida... "Foi um desastre"!

    A situação do Barcelona não difere muito em relação ao árbitro romeno; embora ele só tenha apitado duas partidas do time, o Barça também não venceu na presença dele: um empate e uma derrota.

    E foi justamente a última derrota do Barcelona sob o comando de Kovac que provocou uma onda de protestos; curiosamente, também foi contra o Paris Saint-Germain no Camp Nou, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

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    Naquela partida (abril de 2024), o Barcelona reclamou da expulsão de Ronald Araújo e do pênalti marcado por uma falta de Cancelo contra Dembélé. O caso terminou com a expulsão de Xavi Hernández após ele protestar contra as decisões do árbitro.

    Xavi declarou na ocasião: “Eu disse ao árbitro que ele estava muito mal, que foi um desastre. É triste que nossa trajetória na Liga dos Campeões termine por causa de um erro de arbitragem”.