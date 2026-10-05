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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
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Vídeo: a reação italiana continua, com a Azzurra aprofundando as feridas da Turquia

Match report
Itália x Turquia
Itália
Turquia
Liga das Nações A
Itália
Turquia

Companheiros de Guler tropeçam pela quarta vez consecutiva

A seleção da Itália arrancou uma vitória emocionante sobre a Turquia pelo placar de 3 a 1, em partida que reuniu as duas equipes na noite desta segunda-feira, pela primeira rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa, no estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha.

A Itália saiu na frente com um gol logo cedo de Gianluca Scamacca, aos 26 minutos, antes de os turcos responderem com Arda Şimşek, aos 61 minutos. Mas Riccardo Calafiori recolocou a Azzurra em vantagem apenas três minutos depois.

Francesco Pio Esposito fechou a goleada italiana aos 87 minutos, elevando a equipe do técnico Roberto Mancini a 7 pontos, na segunda colocação, atrás da França (10 pontos), enquanto a Turquia permaneceu na lanterna da classificação, sem pontos, após quatro derrotas consecutivas.

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  • Aproveitamento italiano com o mínimo de chances

    A seleção turca dominou as ações do primeiro tempo, com 60% de posse de bola e três finalizações no gol, mas a falta de precisão no último terço impediu que essa superioridade se traduzisse em gols.

    A Turquia quase empatou antes do fim do tempo, quando Gianluigi Donnarumma defendeu um forte chute de fora da área de Ozcan aos 17 minutos.

    Por outro lado, a Itália esperou por sua única oportunidade no gol e a aproveitou com maestria aos 26 minutos, quando Antonio Vergara enviou a bola pela ponta direita para Giovanni Di Lorenzo, que levantou um cruzamento que encontrou Gianluca Scamacca no lugar certo, colocando a bola nas redes com um chute forte após uma tentativa de cabeça.



  • 3 gols em 26 minutos: virada completa

    O segundo tempo testemunhou uma mudança completa no rumo da partida, com três gols marcados em apenas 26 minutos, em uma cena dramática rara.

    A Itália começou o tempo com pressão contínua e fez três substituições aos 55 minutos, com a entrada de Michael Kayode no lugar de Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Calafiori no lugar de Matteo Ruggeri e Francesco Pio Esposito no lugar de Gianluca Scamacca.

    Aos 61 minutos, a Turquia conseguiu o empate através de Aral Simsir, que estava desmarcado e finalizou com a perna esquerda com facilidade para o gol vazio.



    Mas a alegria turca durou apenas três minutos, pois aos 64 minutos a Itália voltou a ficar à frente através de Riccardo Calafiori, que marcou de cabeça após um cruzamento de Nicolò Barella.



    A emoção continuou, e aos 78 minutos Gianluigi Donnarumma defendeu uma finalização perigosa de Ozcan, antes de a Turquia retornar aos 83 minutos através de Kerem Akturkoglu, que tentou aproveitar a saída de Donnarumma, mas sua execução não foi precisa.

    Aos 87 minutos, a Itália definiu a partida através de Francesco Pio Esposito, encerrando o duelo com a vitória italiana por 3 a 1, a segunda vitória da Azzurra em sua nova era após o retorno do técnico Roberto Mancini, tendo perdido para a Bélgica e empatado com a França em território francês, contra duas vitórias sobre a Turquia.

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