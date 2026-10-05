A seleção da Itália arrancou uma vitória emocionante sobre a Turquia pelo placar de 3 a 1, em partida que reuniu as duas equipes na noite desta segunda-feira, pela primeira rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa, no estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha.
A Itália saiu na frente com um gol logo cedo de Gianluca Scamacca, aos 26 minutos, antes de os turcos responderem com Arda Şimşek, aos 61 minutos. Mas Riccardo Calafiori recolocou a Azzurra em vantagem apenas três minutos depois.
Francesco Pio Esposito fechou a goleada italiana aos 87 minutos, elevando a equipe do técnico Roberto Mancini a 7 pontos, na segunda colocação, atrás da França (10 pontos), enquanto a Turquia permaneceu na lanterna da classificação, sem pontos, após quatro derrotas consecutivas.