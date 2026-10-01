O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, optou por uma formação com dois atacantes na vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia, em amistoso internacional disputado na quarta-feira, escalando Julian Alvarez ao lado de Lautaro Martinez. A partida no Estádio Mario Alberto Kempes marcou a 11ª vez em que a dupla começou junta na era pós-Messi, com todas as aparições acontecendo em jogos sem Lionel Messi.

Martinez se posicionou mais perto da área, enquanto Alvarez recuou para participar da construção das jogadas e oferecer opções de passe.

O movimento tático coordenado deu resultado aos 18 minutos, quando Martinez finalizou de pé direito para vencer Guillermo Viscarra e abrir o placar.