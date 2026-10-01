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Vida na era pós-Messi! Alvarez e Lautaro se combinam enquanto Scaloni desbloqueia ameaça dupla no ataque
Scaloni escala rara parceria entre Alvarez e Lautaro na era pós-Messi
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, optou por uma formação com dois atacantes na vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia, em amistoso internacional disputado na quarta-feira, escalando Julian Alvarez ao lado de Lautaro Martinez. A partida no Estádio Mario Alberto Kempes marcou a 11ª vez em que a dupla começou junta na era pós-Messi, com todas as aparições acontecendo em jogos sem Lionel Messi.
Martinez se posicionou mais perto da área, enquanto Alvarez recuou para participar da construção das jogadas e oferecer opções de passe.
O movimento tático coordenado deu resultado aos 18 minutos, quando Martinez finalizou de pé direito para vencer Guillermo Viscarra e abrir o placar.
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Impacto estatístico destaca papéis complementares no ataque
Martinez comemorou seu gol de abertura com Alvarez, marcando seu 18º gol pela seleção argentina. A finalização colocou o atacante da Inter de Milão em terceiro lugar na lista de maiores artilheiros da história do país, atrás apenas de Messi e Gabriel Batistuta.
Alvarez influenciou fortemente a construção das jogadas, completando 33 de seus 39 passes no terço ofensivo, com índice de acerto de 85 por cento.
Martinez completou 24 de 30 passes tentados, mantendo um índice de acerto de 80 por cento enquanto pressionava constantemente a linha defensiva da Bolívia.
Scaloni aborda equilíbrio tático e responsabilidades na seleção
Falando após a partida, Scaloni explicou por que Alvarez e Martinez não atuam regularmente como dupla titular. O técnico enfatizou que manter o equilíbrio estrutural continua sendo primordial, especialmente ao controlar a posse de bola contra adversários de alto calibre.
Scaloni assumiu a responsabilidade pessoal por esquemas táticos anteriores em que um atacante ficou no banco.
"Há um equilíbrio que não pode ser quebrado", explicou Scaloni. "Quando você tem a bola, quando domina, pensamos que esse equilíbrio é quebrado quando eles estão em campo, mas isso não significa que seja sempre o caso. Infelizmente, às vezes um deles não jogou, e isso é minha responsabilidade."
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Argentina avalia opções para o pós-Messi antes de duelo com Burkina Faso
Martinez deixou a partida aos 73 minutos para a entrada de Jose Lopez, enquanto Alvarez completou os 90 minutos, abrindo pela ponta nos minutos finais. Scaloni vê ter dois centroavantes de nível mundial como um trunfo, e não como um dilema de escalação, enquanto a Argentina se prepara para o futuro.
A comissão técnica prepara o elenco para o segundo amistoso de quinta-feira contra Burkina Faso.
A Argentina busca refinar sua fluidez ofensiva no período pós-Messi nesta atual janela em casa.
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