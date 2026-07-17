Vasco fecha primeiro turno no Z4 e busca reação para fugir do rebaixamento

Mesmo diante do cenário preocupante, o treinador português minimizou o impacto da posição na tabela e destacou o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, ressaltando que uma sequência positiva pode mudar rapidamente a situação do clube.

"Não é um momento muito ruim, é um momento menos bom da temporada. O que nos alimenta é olhar pra tabela e ver que o campeonato é muito competitivo e equilibrado. Uma ou duas vitórias já mudam. Agora também sabemos que o Vasco é um time gigante. Isso pra nós, também é uma responsabilidade. E precisamos saber lidar com isso. Com o tempo, vamos superar isso com trabalho, rigor, critério e competência."

Questionado sobre possíveis reforços, Pedro Emanuel evitou antecipar qualquer movimentação, mas admitiu que o tema faz parte das conversas internas enquanto a janela permanece aberta.

"O mercado está aberto, então tudo é possível: entradas, saídas. Isso cabe naturalmente a nós debater isso internamente. Mas quando fui contratado, era para trabalhar essa equipe, e com os jogadores que estão à minha disposição."

O Vasco agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira (22), a equipe enfrenta o Independiente Medellín, na Colômbia, pelo jogo de ida da segunda fase da competição continental, antes de retomar a disputa do Brasileirão, onde terá a missão de reagir rapidamente para deixar a zona de rebaixamento no início do segundo turno.