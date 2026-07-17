O Vasco encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em situação delicada. A derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão, na estreia do técnico Pedro Emanuel, deixou o Cruz-Maltino com 20 pontos e na zona de rebaixamento, aumentando a pressão sobre a equipe para a sequência da temporada.
Vasco fecha primeiro turno no Z4 e busca reação para fugir do rebaixamento
Estreia do treinador
Além da luta para escapar da degola, a diretoria segue atenta ao mercado em busca de reforços que possam elevar o nível do elenco durante a janela de transferências. A expectativa é fortalecer o grupo para enfrentar um calendário intenso, que inclui a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.
Após a partida, Pedro Emanuel reconheceu que o Vasco teve dificuldades para criar ofensivamente, mas avaliou que sua equipe apresentou organização defensiva e foi prejudicada justamente quando começava a crescer no jogo.
"Nós sofremos um gol em um momento que estávamos melhorando no contexto ofensivo, estávamos criando oportunidades perto do gol do Vitória. A verdade é que o gol nos abateu. (...) Defensivamente senti bastante rigor, os jogadores fizeram tudo que treinamos nesses últimos três dias. Hoje aconteceu o que é fruto no futebol: no momento menos bom as coisas vão nos acontecer. É viver e lidar com isso. Só podemos ultrapassar com trabalho."
Volta por cima
Mesmo diante do cenário preocupante, o treinador português minimizou o impacto da posição na tabela e destacou o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, ressaltando que uma sequência positiva pode mudar rapidamente a situação do clube.
"Não é um momento muito ruim, é um momento menos bom da temporada. O que nos alimenta é olhar pra tabela e ver que o campeonato é muito competitivo e equilibrado. Uma ou duas vitórias já mudam. Agora também sabemos que o Vasco é um time gigante. Isso pra nós, também é uma responsabilidade. E precisamos saber lidar com isso. Com o tempo, vamos superar isso com trabalho, rigor, critério e competência."
Questionado sobre possíveis reforços, Pedro Emanuel evitou antecipar qualquer movimentação, mas admitiu que o tema faz parte das conversas internas enquanto a janela permanece aberta.
"O mercado está aberto, então tudo é possível: entradas, saídas. Isso cabe naturalmente a nós debater isso internamente. Mas quando fui contratado, era para trabalhar essa equipe, e com os jogadores que estão à minha disposição."
O Vasco agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira (22), a equipe enfrenta o Independiente Medellín, na Colômbia, pelo jogo de ida da segunda fase da competição continental, antes de retomar a disputa do Brasileirão, onde terá a missão de reagir rapidamente para deixar a zona de rebaixamento no início do segundo turno.
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Perguntas frequentes
A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.
Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.
Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.
Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.