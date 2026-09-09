VAR errou! Premier League ADMITE enorme erro de arbitragem na vitória do Arsenal sobre o Aston Villa

Após uma análise da ação do fim de semana, o Painel KMI concluiu que a equipe de arbitragem cometeu um erro. O painel determinou que Maatsen cometeu uma infração passível de cartão, que justificava a marcação de um pênalti.

"O painel entendeu que um pênalti deveria ter sido assinalado em campo pela entrada imprudente de Maatsen em Guimaraes", afirmou o painel no site oficial da Premier League. "Houve contato claro na perna de apoio do atacante e Maatsen não tocou na bola. O painel também entendeu que o VAR deveria ter intervindo, já que a não marcação do pênalti foi um erro claro e óbvio. O painel entendeu que a entrada foi imprudente e, portanto, um segundo cartão amarelo deveria ter sido aplicado."

A Premier League posteriormente divulgou um comunicado abordando a falha na intervenção. "Um dos Princípios do Futebol da Premier League é manter um alto limiar para a intervenção do VAR", explicou a entidade. "O VAR não existe para rearbitrar lances, e são necessárias evidências claras para atingir esse alto limiar em intervenções subjetivas, levando em conta o que o futebol espera. Aplicar um alto limiar para intervenção também ajuda a aumentar a consistência das decisões do VAR.

"No entanto, neste caso, entendeu-se que um pênalti deveria ter sido marcado em campo após uma entrada imprudente, e que o limiar para a intervenção do VAR havia sido atingido. Como resultado, o VAR deveria ter intervindo para recomendar uma revisão em campo por um erro claro e óbvio.

"Além disso, o painel entendeu que Maatsen deveria ter recebido um segundo cartão amarelo pela entrada em Guimaraes, considerando-a imprudente. Nessa situação, caso o VAR tivesse recomendado uma revisão em campo, o árbitro teria mantido todas as opções, incluindo a possibilidade de aplicar um segundo cartão amarelo a Maatsen."



