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Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

VAR errou! Premier League ADMITE enorme erro de arbitragem na vitória do Arsenal sobre o Aston Villa

Arsenal
Aston Villa
Aston Villa x Arsenal
Premier League
M. Arteta
I. Maatsen
B. Guimaraes

A Premier League admitiu oficialmente um erro significativo de arbitragem durante a recente vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o Aston Villa, no Villa Park. O painel de Incidentes-Chave da Partida (KMI) agora concluiu que a equipe de Mikel Arteta teve um pênalti nos acréscimos negado de forma incorreta após uma entrada imprudente de Ian Maatsen, que deveria ter sido expulso.

  • Saka marca, mas o VAR perde drama no fim

    O Arsenal garantiu uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Aston Villa no Villa Park no mês passado, com Bukayo Saka marcando o gol decisivo no segundo tempo. No entanto, a partida terminou com polêmica nos minutos finais, quando Maatsen deu um carrinho em Bruno Guimaraes durante os acréscimos, sem tocar na bola.

    O árbitro Jarred Gillett mandou seguir diante das reclamações e optou por não marcar o pênalti. James Bell, o VAR de plantão, revisou o lance, mas decidiu manter a decisão inicial de campo, deixando os visitantes frustrados apesar de terem conquistado os três pontos.


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    Painel da KMI detalha "erro claro e óbvio"

    Após uma análise da ação do fim de semana, o Painel KMI concluiu que a equipe de arbitragem cometeu um erro. O painel determinou que Maatsen cometeu uma infração passível de cartão, que justificava a marcação de um pênalti.

    "O painel entendeu que um pênalti deveria ter sido assinalado em campo pela entrada imprudente de Maatsen em Guimaraes", afirmou o painel no site oficial da Premier League. "Houve contato claro na perna de apoio do atacante e Maatsen não tocou na bola. O painel também entendeu que o VAR deveria ter intervindo, já que a não marcação do pênalti foi um erro claro e óbvio. O painel entendeu que a entrada foi imprudente e, portanto, um segundo cartão amarelo deveria ter sido aplicado."

    A Premier League posteriormente divulgou um comunicado abordando a falha na intervenção. "Um dos Princípios do Futebol da Premier League é manter um alto limiar para a intervenção do VAR", explicou a entidade. "O VAR não existe para rearbitrar lances, e são necessárias evidências claras para atingir esse alto limiar em intervenções subjetivas, levando em conta o que o futebol espera. Aplicar um alto limiar para intervenção também ajuda a aumentar a consistência das decisões do VAR.

    "No entanto, neste caso, entendeu-se que um pênalti deveria ter sido marcado em campo após uma entrada imprudente, e que o limiar para a intervenção do VAR havia sido atingido. Como resultado, o VAR deveria ter intervindo para recomendar uma revisão em campo por um erro claro e óbvio.

    "Além disso, o painel entendeu que Maatsen deveria ter recebido um segundo cartão amarelo pela entrada em Guimaraes, considerando-a imprudente. Nessa situação, caso o VAR tivesse recomendado uma revisão em campo, o árbitro teria mantido todas as opções, incluindo a possibilidade de aplicar um segundo cartão amarelo a Maatsen."


  • Limite alto para intervenção falha

    O incidente destaca o debate em andamento sobre a implementação da tecnologia de vídeo pela Premier League. Ao abordar o erro, a entidade divulgou um comunicado detalhando seus procedimentos padrão.

    "Um dos Princípios do Futebol da Premier League é manter um alto limite para a intervenção do VAR", dizia o comunicado. "O VAR não está em vigor para re-arbitrar incidentes, e são necessárias evidências claras para atingir o alto limite para intervenções subjetivas, levando em conta o que o futebol espera. Aplicar um alto limite para intervenção também ajuda a aumentar a consistência na tomada de decisões do VAR."

    Apesar de destacar a consistência, a liga admitiu que essa abordagem acabou prejudicando o time de Arteta. O comunicado prosseguiu: "No entanto, neste caso, entendeu-se que um pênalti deveria ter sido marcado em campo após uma entrada imprudente, e que o limite para a intervenção do VAR havia sido atingido. Como resultado, o VAR deveria ter intervindo para recomendar uma revisão em campo por erro claro e óbvio.

    "Além disso, o painel entendeu que Maatsen deveria ter recebido um segundo cartão amarelo pela entrada em Guimaraes, considerando-a imprudente.

    "Nessa situação, se o VAR tivesse recomendado uma revisão em campo, o árbitro teria mantido todas as opções, incluindo a possibilidade de mostrar a Maatsen o segundo cartão amarelo."


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  • imago-sport-1082260612.jpgPaul Marriott

    O Arsenal segue em frente

    Apesar do erro da arbitragem, o Arsenal conseguiu sair de Villa Park com uma vitória vital, mantendo intacto o embalo neste início de temporada. A equipe londrina deu sequência ao resultado e, depois, derrotou o Chelsea por 2 a 1 em seu terceiro jogo na liga nesta campanha.

    Enquanto isso, o Aston Villa pode se considerar afortunado por Maatsen ter evitado um cartão vermelho, o que o manteve disponível para ser escalado. No entanto, os holofotes seguem voltados para os árbitros da partida e para o VAR nas próximas semanas, à medida que cresce a pressão para que sejam tomadas decisões consistentes.

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