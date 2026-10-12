O técnico do Manchester United, Carrick, descreveu a situação atual do clube como um período “desafiador e mais complicado”, mas segue convicto de que o elenco encontrará uma saída para a má fase. O Manchester United teve um início de temporada frustrante, com apenas duas vitórias nos oito primeiros jogos em todas as competições. Após derrotas recentes para os rivais locais Manchester City e Brighton, a equipe não conseguiu ganhar embalo e empatou consecutivamente com Fulham e Tottenham Hotspur.

Antes do confronto decisivo de terça-feira pela Champions League contra o Atlético de Madrid no Metropolitano, Carrick reconheceu a situação da equipe, mas defendeu sua visão de longo prazo. “É claro que esperávamos muito mais [nesta temporada], tínhamos expectativas muito maiores, mas estamos na situação em que estamos”, explicou em entrevista coletiva na segunda-feira.

“Eu sabia que chegaria um período em que as coisas ficariam um pouco mais desafiadoras, um pouco mais complicadas. Isso faz parte. No futebol, construir algo leva tempo. É preciso superar obstáculos”, afirmou, segundo a ESPN. O foco do técnico agora se volta para o cenário europeu, onde a goleada por 4 a 0 sobre o Sabah na primeira rodada foi um dos poucos destaques de uma campanha que, no restante, tem ficado abaixo das expectativas para o gigante de Manchester.