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“Vamos superar isso”: Michael Carrick tem plena confiança de que o elenco do Manchester United vai superar o momento difícil
Carrick mantém a confiança apesar dos resultados difíceis
O técnico do Manchester United, Carrick, descreveu a situação atual do clube como um período “desafiador e mais complicado”, mas segue convicto de que o elenco encontrará uma saída para a má fase. O Manchester United teve um início de temporada frustrante, com apenas duas vitórias nos oito primeiros jogos em todas as competições. Após derrotas recentes para os rivais locais Manchester City e Brighton, a equipe não conseguiu ganhar embalo e empatou consecutivamente com Fulham e Tottenham Hotspur.
Antes do confronto decisivo de terça-feira pela Champions League contra o Atlético de Madrid no Metropolitano, Carrick reconheceu a situação da equipe, mas defendeu sua visão de longo prazo. “É claro que esperávamos muito mais [nesta temporada], tínhamos expectativas muito maiores, mas estamos na situação em que estamos”, explicou em entrevista coletiva na segunda-feira.
“Eu sabia que chegaria um período em que as coisas ficariam um pouco mais desafiadoras, um pouco mais complicadas. Isso faz parte. No futebol, construir algo leva tempo. É preciso superar obstáculos”, afirmou, segundo a ESPN. O foco do técnico agora se volta para o cenário europeu, onde a goleada por 4 a 0 sobre o Sabah na primeira rodada foi um dos poucos destaques de uma campanha que, no restante, tem ficado abaixo das expectativas para o gigante de Manchester.
- Getty Images Sport
Contrariando a narrativa de desastre em Old Trafford
A pressão sobre Carrick aumenta: o Manchester United ocupa atualmente a 13ª posição na tabela da Premier League, com apenas uma vitória em seus seis primeiros jogos em competições nacionais. Apesar das críticas externas e da percepção de que o clube vive uma crise, o técnico está determinado a manter o ambiente positivo no vestiário.
“Entendo que, quando as coisas não vão muito bem, há uma grande cobrança e uma sensação de que ‘é um desastre, está tudo errado e tudo precisa mudar’. Até entendo isso, mas não é assim que pensamos, certamente não é assim que eu penso. Às vezes, gosto dessa fase: quando as coisas vão contra você, dá para ver quem está realmente presente no grupo, no elenco, no clube, quem quer estar aqui a longo prazo. A torcida está desesperada por isso, e precisamos dar algo a ela. É preciso encarar os desafios para chegar aonde você quer. Acredito plenamente que vamos superar isso”, acrescentou o técnico do United.
Lidando com o peso da expectativa
A efetivação de Carrick veio após um período muito bem-sucedido como interino na segunda metade da temporada 2025-26, quando substituiu Ruben Amorim e deu novo fôlego a uma equipe que enfrentava dificuldades. Ele acabou levando o time ao terceiro lugar na Premier League e garantindo o retorno à Champions League.
“Depende de como você define pressão”, afirmou o técnico do Manchester United. “Sabemos o que queremos e o que somos capazes de fazer como equipe. Queremos fazer parte de algo vitorioso, e não há nada de negativo nisso. Haverá momentos em que as coisas serão um pouco difíceis, mas, para chegar a algum lugar, para fazer algo bom, algo grandioso, você precisa ser capaz de fazer algo difícil e superar isso.”
- AFP
Identificando as margens de erro
O recente empate em 1 a 1 com o Tottenham, que atravessa uma fase difícil, em Old Trafford, foi um lembrete doloroso das vulnerabilidades atuais da equipe. Apesar de o Tottenham ter ficado com dez jogadores nos minutos finais, o United não conseguiu segurar a vantagem e sofreu um gol de empate desmoralizante aos 47 minutos do segundo tempo.
“São detalhes mínimos”, concluiu Carrick. “Os últimos três gols que sofremos no campeonato poderiam ter sido evitados. São diferenças muito pequenas. Mas tenho total confiança nos jogadores de que podemos vencer partidas, e vencer muitas partidas.”
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