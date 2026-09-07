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'Vamos ganhar' - Vinicius Jr dá garantia ousada sobre a Liga dos Campeões e identifica principal ameaça antes de duelo contra a Inter
Vinicius mira o 16º título europeu
Vinicius deixou um recado importante antes da nova campanha europeia e previu com convicção que o clube conquistará seu 16º título da Champions League nesta temporada. Apesar de ter erguido o troféu pela última vez em 2024, os últimos anos fizeram o gigante espanhol ficar abaixo dos próprios altos padrões, com eliminações consecutivas nas quartas de final para Arsenal e Bayern de Munique, respectivamente.
Em entrevista à mídia oficial do clube, o ponta demonstrou total confiança na capacidade do elenco de voltar ao topo do esporte. "Tomara que venha a 16ª. Estamos prontos para isso. É a nossa competição. Não fomos bem nela nos últimos dois anos. Nosso primeiro objetivo é terminar entre os oito primeiros. Estamos sempre empolgados com a Champions League. Esta temporada será diferente das últimas duas campanhas de Champions League e vamos vencê-la."
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Batalha tática contra a Inter à vista
A caminhada começa com um confronto de peso nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid vai receber a campeã italiana Inter. Vinicius, que venceu todos os seus quatro encontros anteriores na Champions League contra a equipe nerazzurra, com uma assistência, não tem qualquer ilusão sobre a dificuldade da tarefa e citou especificamente a organização tática do rival como um possível obstáculo.
Ao refletir sobre o desafio específico apresentado pelo time de Cristian Chivu, Vinicius explicou que a equipe vem trabalhando duro em um plano para furar esse bloqueio. "Sempre que a Champions League chega, a sensação é diferente. Estamos prontos para esta partida contra uma grande equipe que vai exigir muito de nós. A Inter é um time muito forte fisicamente. Eles defendem com cinco atrás e isso é algo que geralmente nos causa dificuldades, mas o técnico nos preparou para isso. Temos alguns desfalques, o que torna tudo mais difícil, mas todos vamos entrar em campo com força e espero que possamos criar essa conexão maravilhosa com os torcedores nestes jogos."
Superando os recentes tropeços domésticos
O Madrid entra no cenário europeu após um resultado doméstico frustrante, tendo sofrido sua primeira derrota na temporada contra o Real Betis em sua partida mais recente. Apesar desse golpe, o jogador de 26 anos, que marcou um gol e deu duas assistências em quatro partidas até aqui nesta campanha, segue otimista em relação à trajetória geral e ao nível de desempenho da equipe.
O brasileiro está focado em garantir que o time permaneça mentalmente forte à medida que os compromissos começam a se acumular em várias competições. "Estamos começando a temporada de forma brilhante, apesar da derrota no último jogo. Jogamos bem, criamos muitas chances, e isso é o mais importante. Precisamos seguir focados em levar o Real Madrid ao topo, como sempre queremos."
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Construindo um legado no Bernabéu
Além do desafio imediato, Vinicius também tirou um momento para refletir sobre seu legado crescente na capital espanhola. Tendo já marcado em duas finais diferentes da Liga dos Campeões, contra o Liverpool em 2022 e o Borussia Dortmund em 2024, o ponta sabe bem o seu lugar na história do clube.
O atacante segue com fome de ainda mais sucesso, impulsionado por sua trajetória do Brasil ao topo do futebol europeu. "São os dois gols mais importantes da minha vida. São algo que vai ficar na história. Muitos jogadores fazem gols, mas muito poucos fazem em finais. Fazer isso no maior clube do mundo é algo que nem os torcedores nem eu jamais vamos esquecer. Foi um sonho. Nunca imaginei que faria todos esses gols ou que jogaria aqui por todos esses anos. Aos 26 anos, ser um dos líderes do clube mais importante do mundo significa muito para mim e para minha família."
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