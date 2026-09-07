'Vamos ganhar' - Vinicius Jr dá garantia ousada sobre a Liga dos Campeões e identifica principal ameaça antes de duelo contra a Inter

A caminhada começa com um confronto de peso nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid vai receber a campeã italiana Inter. Vinicius, que venceu todos os seus quatro encontros anteriores na Champions League contra a equipe nerazzurra, com uma assistência, não tem qualquer ilusão sobre a dificuldade da tarefa e citou especificamente a organização tática do rival como um possível obstáculo.

Ao refletir sobre o desafio específico apresentado pelo time de Cristian Chivu, Vinicius explicou que a equipe vem trabalhando duro em um plano para furar esse bloqueio. "Sempre que a Champions League chega, a sensação é diferente. Estamos prontos para esta partida contra uma grande equipe que vai exigir muito de nós. A Inter é um time muito forte fisicamente. Eles defendem com cinco atrás e isso é algo que geralmente nos causa dificuldades, mas o técnico nos preparou para isso. Temos alguns desfalques, o que torna tudo mais difícil, mas todos vamos entrar em campo com força e espero que possamos criar essa conexão maravilhosa com os torcedores nestes jogos."