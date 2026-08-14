'Valeu a pena' - Davide Frattesi fala sobre retorno à Lazio após concluir empréstimo da Inter

Frattesi foi oficialmente apresentado como jogador da Lazio, marcando um importante retorno para casa do meio-campista de 24 anos, que cresceu na região da Giustiniana, em Roma. A transferência põe fim a um breve período de incerteza após pequenos atrasos burocráticos que inicialmente haviam travado o processo.

Ao refletir sobre as etapas finais do processo de negociação, Frattesi falou abertamente sobre as emoções envolvidas na transferência. "Vivi isso bem. Quando dias como este acontecem, você vai e volta, mas foi uma espera vivida com desejo. Foi cansativo, mas bonito: valeu a pena", explicou aos canais oficiais de mídia do clube.

Ele acrescentou: "Quando cheguei, reconheci os caminhos que percorria quando criança, quando treinava na Giustiniana. Estou voltando com um senso de responsabilidade diferente e com mais maturidade. Acho que chegou o momento de assumir responsabilidades importantes, e estou muito feliz por fazer isso."