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'Valeu a pena' - Davide Frattesi fala sobre retorno à Lazio após concluir empréstimo da Inter
Um retorno sentimental para o meio-campista
Frattesi foi oficialmente apresentado como jogador da Lazio, marcando um importante retorno para casa do meio-campista de 24 anos, que cresceu na região da Giustiniana, em Roma. A transferência põe fim a um breve período de incerteza após pequenos atrasos burocráticos que inicialmente haviam travado o processo.
Ao refletir sobre as etapas finais do processo de negociação, Frattesi falou abertamente sobre as emoções envolvidas na transferência. "Vivi isso bem. Quando dias como este acontecem, você vai e volta, mas foi uma espera vivida com desejo. Foi cansativo, mas bonito: valeu a pena", explicou aos canais oficiais de mídia do clube.
Ele acrescentou: "Quando cheguei, reconheci os caminhos que percorria quando criança, quando treinava na Giustiniana. Estou voltando com um senso de responsabilidade diferente e com mais maturidade. Acho que chegou o momento de assumir responsabilidades importantes, e estou muito feliz por fazer isso."
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Os detalhes financeiros por trás do acordo
A Lazio garantiu Frattesi por empréstimo pago no valor de €5 milhões, o que representa um investimento significativo para uma passagem temporária. Além disso, o contrato inclui uma opção de compra em definitivo fixada em €10 milhões, além de bônus adicionais atrelados a desempenho. A Inter também protegeu seus interesses de longo prazo ao incluir uma cláusula de 50% sobre uma futura mais-valia gerada pela próxima transferência do jogador.
Esta transferência representa um recomeço para Frattesi após uma passagem por San Siro marcada por lampejos de brilho, mas com poucas oportunidades como titular. Apesar da concorrência por vagas em Milão, o meio-campista seguia como uma figura popular entre os torcedores da Inter. No entanto, a perspectiva de ser peça central na nova Lazio de Gennaro Gattuso se mostrou forte demais para ser recusada.
Sentindo-se peça central no projeto da Lazio
Uma das principais forças por trás da decisão de Frattesi foi o desejo de ter tempo de jogo consistente e de se sentir importante dentro do elenco. "Mesmo na Inter eu havia construído uma boa relação com os torcedores, apesar de jogar pouco. Houve altos e baixos, mas sempre nos demos bem. Esse envolvimento da torcida da Lazio me agradou muito. Eu precisava me sentir novamente no centro de um projeto: essa recepção me dá muita energia", admitiu o meio-campista.
O internacional italiano está ciente de que voltar à sua cidade natal traz consigo um nível maior de expectativa tanto da imprensa quanto dos torcedores. Ele parece pronto para abraçar essa pressão, vendo isso como uma progressão natural em seu desenvolvimento profissional.
"Volto com uma responsabilidade diferente e com maior maturidade. Acho que chegou a hora de eu assumir responsabilidades importantes e faço isso com muito prazer", acrescentou.
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Superando decepções do passado para garantir a transferência
A ida para a Lazio não foi um desdobramento repentino, já que Frattesi revelou que os clubes já vinham conversando antes. "Nós estivemos bem perto em janeiro, depois, por uma série de razões, não conseguimos fechar. Desta vez me avisaram há alguns dias: só houve tempo para decidir e acertar a documentação. Não tive muitas dúvidas", afirmou.
Com a temporada da Serie A se aproximando, Frattesi buscará se integrar rapidamente ao elenco e provar seu valor para a torcida da Lazio. Sua chegada dá ao time uma presença dinâmica no meio-campo, capaz de contribuir tanto defensiva quanto ofensivamente.
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