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Naomi Girma, ChelseaGetty
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USWNT no exterior: o que será preciso para Naomi Girma ter sua chance no Chelsea?

Especiais e Opinião
Estados Unidos
Chelsea FC Women
Manchester United Women
Manchester City Women
Arsenal Women
A. Thompson
N. Girma
P. Tullis-Joyce
S. Coffey
E. Fox

Sam Coffey e o City venceram, enquanto Emily Fox e Phallon Tullis-Joyce empataram por 1 a 1. O Chelsea venceu em meio a questionamentos sobre os minutos de Naomi Girma e o poder de finalização de Alyssa Thompson.

Na temporada passada, os gols de Alyssa Thompson e os jogos sem sofrer gol de Phallon Tullis-Joyce deram à seleção feminina dos Estados Unidos muito o que comemorar na Inglaterra. Três rodadas dentro da nova campanha da Women's Super League, esses momentos de manchete têm sido mais difíceis de aparecer, mesmo com as americanas continuando a influenciar os jogos.

A atuação mais recente de Thompson resumiu esse contraste. Fazendo sua terceira partida seguida como titular pelo Chelsea, ela foi central no ataque na vitória por 2 a 0 sobre o Birmingham City, mas novamente terminou sem marcar. Enquanto isso, a companheira de seleção dos EUA Naomi Girma seguiu fora de ação, com sua falta de minutos se tornando uma questão por si só.

Em outro jogo, Arsenal e Manchester United empataram por 1 a 1, com Emily Fox ajudando a limitar as chances do United e Tullis-Joyce fazendo defesa atrás de defesa antes de sofrer o gol de empate nos acréscimos.

Sam Coffey, por sua vez, saiu do banco para dar energia ao meio-campo do Manchester City e ajudar sua equipe a buscar a virada para derrotar o Liverpool por 4 a 2.

GOAL analisa como foram as atuações das estrelas da seleção feminina dos Estados Unidos neste fim de semana...

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    Girma está em condições de jogo?

    A história maior em torno de Girma neste momento é a falta de minutos. Três fins de semana depois do início da temporada da WSL, a defensora dos EUA ainda espera pela sua primeira partida na liga.

    Girma ficou no banco sem ser utilizada na vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Birmingham City no sábado. Suas oportunidades vieram, em vez disso, na Liga dos Campeões, em que atuou durante todos os 180 minutos dos dois jogos classificatórios do Chelsea contra a Real Sociedad e marcou na vitória por 5 a 2 no jogo de ida.

    Essas atuações mostram que ela pode contribuir, mas sua ausência na liga deixa dúvidas sobre seu lugar nos planos do Chelsea. O Chelsea ainda não viu o melhor de Girma de forma consistente, e seu papel limitado também merece atenção sob a perspectiva da seleção feminina dos Estados Unidos. Ela é peça central da defesa dos EUA e, com a Copa do Mundo se aproximando no próximo verão, minutos regulares seriam um passo bem-vindo para uma das jogadoras mais importantes da equipe.

    • Publicidade
  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Mais uma atuação sem gols de Alyssa Thompson

    Nesta mesma época no ano passado, Thompson estava prestes a se tornar uma das jovens artilheiras mais prolíficas do Chelsea. Neste ano, é um pouco diferente.

    Thompson ainda não marcou, mas tem sido eficiente e, sem dúvida, mais completa como jogadora em suas atuações pelo Chelsea nesta temporada. No fim de semana, Thompson montou uma forte atuação de 87 minutos pelo Chelsea. Embora não tenha balançado as redes, teve muitas chances e participou diretamente da primeira jogada que colocou o Chelsea em vantagem por 1 a 0 aos oito minutos.

    Thompson obrigou a goleira do Birmingham City, Sophie Baggaley, a fazer uma defesa à queima-roupa, e esse rebote virou o gol de abertura da companheira Lexi Potter. Thompson seguiu influente no ataque, depois teve outra finalização bloqueada e criou uma chance para Ellie Carpenter, além de fazer o cruzamento para a cabeçada de Sjoeke Nüsken no travessão ainda no primeiro tempo.

    O Chelsea acabaria vencendo o Birmingham City por 2 a 0 e, embora Thompson não tenha aumentado suas estatísticas, foi uma grande contribuidora para o ataque do Chelsea e para seu domínio na posse de bola (72%).

    Para a USWNT, essa consistência contínua no clube é particularmente importante, mesmo que isso signifique que Thompson esteja contribuindo de uma forma diferente.


  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Phallon Tullis-Joyce se reergue

    Tullis-Joyce foi uma das jogadoras de maior destaque do Manchester United no empate por 1 a 1 com o Arsenal no sábado, fazendo seis defesas enquanto o United enfrentou 17 finalizações. As intervenções mais importantes dela impediram gols de Stina Blackstenius e Caitlin Foord, ajudando sua equipe a se manter em vantagem até o empate do Arsenal nos acréscimos.

    Com sete jogos pela USWNT e cinco partidas sem sofrer gol, ela se firmou entre as opções de goleiras de Emma Hayes. Atuações como essa contra adversários fortes só podem reforçar sua candidatura a uma vaga regular entre as titulares.

    Sua distribuição de jogo segue sendo a principal área a evoluir. O estilo direto do United favorece suas características, mas oferece menos oportunidades para desenvolver a calma e a variedade de passes necessárias para atuar como uma defensora extra na saída de bola.

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  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    Sam Coffey, a super-reserva

    Coffey saiu do banco aos 17 minutos do segundo tempo na vitória de virada do Manchester City por 4 a 2 sobre o Liverpool, substituindo Laura Blindkilde Brown quando o City tentava retomar o controle após ficar em desvantagem por 2 a 1.

    A meio-campista dos Estados Unidos jogou os 28 minutos finais e, embora não tenha marcado nem dado assistência, trouxe energia nova ao meio-campo enquanto o City seguiu pressionando e marcou duas vezes no fim.

    Há algo a ser dito sobre ser a jogadora estável e confiável a quem um técnico pode recorrer quando uma partida precisa ser controlada. Causar impacto nem sempre significa entrar na súmula com gol ou assistência. Às vezes, trata-se de ajudar um time a encontrar seu ritmo e dar às pessoas ao seu redor a plataforma para avançar.

    Coffey está mostrando que pode oferecer isso ao City. O próximo passo é conquistar um papel maior.

    Ela disputou apenas 71 minutos nos três primeiros jogos do City na WSL, saindo do banco em todos eles enquanto busca seu espaço em um meio-campo cheio de opções. Sob a perspectiva da USWNT, a questão é como esse papel vai evoluir e se essas contribuições podem ajudá-la a defender sua candidatura a uma vaga entre as titulares.