Na temporada passada, os gols de Alyssa Thompson e os jogos sem sofrer gol de Phallon Tullis-Joyce deram à seleção feminina dos Estados Unidos muito o que comemorar na Inglaterra. Três rodadas dentro da nova campanha da Women's Super League, esses momentos de manchete têm sido mais difíceis de aparecer, mesmo com as americanas continuando a influenciar os jogos.

A atuação mais recente de Thompson resumiu esse contraste. Fazendo sua terceira partida seguida como titular pelo Chelsea, ela foi central no ataque na vitória por 2 a 0 sobre o Birmingham City, mas novamente terminou sem marcar. Enquanto isso, a companheira de seleção dos EUA Naomi Girma seguiu fora de ação, com sua falta de minutos se tornando uma questão por si só.

Em outro jogo, Arsenal e Manchester United empataram por 1 a 1, com Emily Fox ajudando a limitar as chances do United e Tullis-Joyce fazendo defesa atrás de defesa antes de sofrer o gol de empate nos acréscimos.

Sam Coffey, por sua vez, saiu do banco para dar energia ao meio-campo do Manchester City e ajudar sua equipe a buscar a virada para derrotar o Liverpool por 4 a 2.

GOAL analisa como foram as atuações das estrelas da seleção feminina dos Estados Unidos neste fim de semana...