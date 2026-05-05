"Uma opção fantástica": Robert Lewandowski, artilheiro do Barcelona, é cogitado pelo Liverpool FC

O futuro de Lewandowski, de 37 anos, é incerto. Seu contrato com o Barcelona está chegando ao fim. Enquanto isso, o ataque do Liverpool deve passar por mudanças: o astro Mohamed Salah está deixando os Reds. Hugo Ekitike ficará fora dos gramados por vários meses devido a uma grave lesão no tendão de Aquiles, e Alexander Isak vem de uma primeira temporada difícil em Anfield Road após sua transferência recorde do Newcastle United.

Crouch explicou: “Isak está voltando agora e acho que vai fazer uma boa próxima temporada. Mas quem diria não à contratação de Lewandowski? Ele ainda sabe exatamente como marcar gols. Não há dúvida disso.” O Liverpool esteve “a milhas de distância” da disputa pelo título da Premier League nesta temporada e, por isso, precisa reforçar o elenco.

No entanto, não seria possível investir somas astronômicas como as que o Liverpool gastou há pouco menos de um ano. Além disso: “O que eles gastaram no ano passado não valeu realmente a pena”, disse Crouch.