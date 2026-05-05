"Seria uma contratação sensata", disse Crouch à Paddy Power, referindo-se ao experiente jogador polonês: "Ele é um jogador de nível mundial. Ele pode não estar ficando mais jovem, mas seria uma opção fantástica."
Traduzido por
"Uma opção fantástica": Robert Lewandowski, artilheiro do Barcelona, é cogitado pelo Liverpool FC
O futuro de Lewandowski, de 37 anos, é incerto. Seu contrato com o Barcelona está chegando ao fim. Enquanto isso, o ataque do Liverpool deve passar por mudanças: o astro Mohamed Salah está deixando os Reds. Hugo Ekitike ficará fora dos gramados por vários meses devido a uma grave lesão no tendão de Aquiles, e Alexander Isak vem de uma primeira temporada difícil em Anfield Road após sua transferência recorde do Newcastle United.
Crouch explicou: “Isak está voltando agora e acho que vai fazer uma boa próxima temporada. Mas quem diria não à contratação de Lewandowski? Ele ainda sabe exatamente como marcar gols. Não há dúvida disso.” O Liverpool esteve “a milhas de distância” da disputa pelo título da Premier League nesta temporada e, por isso, precisa reforçar o elenco.
No entanto, não seria possível investir somas astronômicas como as que o Liverpool gastou há pouco menos de um ano. Além disso: “O que eles gastaram no ano passado não valeu realmente a pena”, disse Crouch.
- Getty
Robert Lewandowski soma 22 pontos nesta temporada
Atualmente, circulam vários rumores em torno de Lewandowski, duas vezes eleito o melhor jogador do mundo. Embora as especulações sobre uma possível transferência para o Chicago Fire, da MLS, tenham esfriado recentemente, o ex-atacante do Bayern de Munique é associado principalmente aos grandes clubes da Série A, Juventus e AC Milan.
Ele próprio se mostrou tranquilo em relação ao seu futuro em entrevista à Sky Sports há poucos dias: “O bom é que não sinto pressão. Aos 30 anos, talvez a sensação fosse diferente. No momento, não tenho nenhum plano. Estou paciente e ainda tenho cerca de três meses para decidir o que quero fazer. Vou tomar essa decisão sozinho.”
Lewandowski soma nesta temporada 42 partidas oficiais pelo Barça. Ele marcou 18 gols e deu quatro assistências.
O Liverpool, que gastou quase 500 milhões de euros em novos jogadores antes desta temporada, ocupa atualmente a quarta posição na Premier League. Apesar da derrota por 2 a 3 para o arquirrival Manchester United no domingo, a classificação para a Liga dos Campeões está ao alcance das mãos a três rodadas do fim. A diferença para o líder, o Arsenal, é de 18 pontos.
As passagens de Robert Lewandowski
Período Clube Jogos Gols Títulos 2006 - 2008 Znicz Pruszków 32 21 0 2008 - 2010 Lech Poznań 82 41 3 2010 - 2014 Borussia Dortmund 187 103 3 2014 - 2022 FC Bayern 375 344 19 2022 - presente FC Barcelona 189 119 6