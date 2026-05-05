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Falko Blöding

Traduzido por

"Uma opção fantástica": Robert Lewandowski, artilheiro do Barcelona, é cogitado pelo Liverpool FC

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R. Lewandowski

O ex-jogador da seleção inglesa Peter Crouch aconselhou seu ex-clube, o Liverpool, a contratar Robert Lewandowski, do Barcelona, neste verão.

"Seria uma contratação sensata", disse Crouch à Paddy Power, referindo-se ao experiente jogador polonês: "Ele é um jogador de nível mundial. Ele pode não estar ficando mais jovem, mas seria uma opção fantástica."

  • O futuro de Lewandowski, de 37 anos, é incerto. Seu contrato com o Barcelona está chegando ao fim. Enquanto isso, o ataque do Liverpool deve passar por mudanças: o astro Mohamed Salah está deixando os Reds. Hugo Ekitike ficará fora dos gramados por vários meses devido a uma grave lesão no tendão de Aquiles, e Alexander Isak vem de uma primeira temporada difícil em Anfield Road após sua transferência recorde do Newcastle United.

    Crouch explicou: “Isak está voltando agora e acho que vai fazer uma boa próxima temporada. Mas quem diria não à contratação de Lewandowski? Ele ainda sabe exatamente como marcar gols. Não há dúvida disso.” O Liverpool esteve “a milhas de distância” da disputa pelo título da Premier League nesta temporada e, por isso, precisa reforçar o elenco.

    No entanto, não seria possível investir somas astronômicas como as que o Liverpool gastou há pouco menos de um ano. Além disso: “O que eles gastaram no ano passado não valeu realmente a pena”, disse Crouch.

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  • Robert Lewandowski Barcelona 2025-26Getty

    Robert Lewandowski soma 22 pontos nesta temporada

    Atualmente, circulam vários rumores em torno de Lewandowski, duas vezes eleito o melhor jogador do mundo. Embora as especulações sobre uma possível transferência para o Chicago Fire, da MLS, tenham esfriado recentemente, o ex-atacante do Bayern de Munique é associado principalmente aos grandes clubes da Série A, Juventus e AC Milan.

    Ele próprio se mostrou tranquilo em relação ao seu futuro em entrevista à Sky Sports há poucos dias: “O bom é que não sinto pressão. Aos 30 anos, talvez a sensação fosse diferente. No momento, não tenho nenhum plano. Estou paciente e ainda tenho cerca de três meses para decidir o que quero fazer. Vou tomar essa decisão sozinho.”

    Lewandowski soma nesta temporada 42 partidas oficiais pelo Barça. Ele marcou 18 gols e deu quatro assistências.

    O Liverpool, que gastou quase 500 milhões de euros em novos jogadores antes desta temporada, ocupa atualmente a quarta posição na Premier League. Apesar da derrota por 2 a 3 para o arquirrival Manchester United no domingo, a classificação para a Liga dos Campeões está ao alcance das mãos a três rodadas do fim. A diferença para o líder, o Arsenal, é de 18 pontos.

  • As passagens de Robert Lewandowski

    PeríodoClubeJogosGolsTítulos
    2006 - 2008Znicz Pruszków32210
    2008 - 2010Lech Poznań82413
    2010 - 2014Borussia Dortmund1871033
    2014 - 2022FC Bayern37534419
    2022 - presenteFC Barcelona1891196
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