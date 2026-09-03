A pergunta mais importante continua sendo sobre a capacidade de Enzo Fernández de desempenhar o papel de maestro no meio-campo do Manchester City, especialmente porque o estilo de Maresca depende frequentemente da paciência, do controle e da posse de bola.

Talvez o treinador italiano encontre o que procura na versão que o jogador apresentou com a seleção da Argentina, e não naquela que exibiu em alguns momentos com o Chelsea.

Enzo desempenhou um papel central na chegada da seleção de seu país à final da Copa do Mundo de 2026, embora sua trajetória tenha terminado com um cartão vermelho durante a partida final, que a Argentina perdeu para a Espanha por 1 a 0.

O jogador de 25 anos alcançou um índice de precisão nos passes de 93,5% durante o torneio, além de uma média de 69,3 passes a cada 90 minutos, segundo a Squawka, números que confirmam sua capacidade de controlar o ritmo do jogo quando necessário.

Ele também contribuiu para que a precisão de passes da seleção da Argentina chegasse a 89,3%, o quinto melhor índice do torneio, enquanto um terço dos ataques argentinos veio pelo meio, um indicativo da importância do meio-campo na criação do jogo.

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