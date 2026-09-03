O Manchester City entrou no mercado de transferências de verão com o objetivo de reconstruir seu meio-campo, diante da saída de várias figuras de destaque, sobretudo Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders e Nico González, em troca das contratações de Elliot Anderson e Ayoub Bouaddi.
Mas o clube inglês deu um passo ainda maior nos últimos instantes da janela, após acertar a contratação do argentino Enzo Fernández, vindo do Chelsea por 125 milhões de libras esterlinas, em um negócio que iguala o recorde britânico de transferências.
A negociação ganha uma importância especial para o Manchester City, já que Enzo Fernández volta a trabalhar sob o comando de seu ex-treinador no Chelsea, Enzo Maresca, que conhece bem o potencial e as qualidades do jogador argentino.