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Enzo Fernandez - RodriAI - Grok

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Uma nova solução em funções diferentes: Enzo Fernández é mais do que um simples "substituto de Rodri" no Manchester City

Especiais e Opinião
E. Fernandez
Rodri
Manchester City x Coventry
Manchester City
Coventry
Premier League
E. Maresca
Argentina
Espanha
England
Itália

Marisca conseguirá aproveitar as qualidades de sua contratação recorde?

O Manchester City entrou no mercado de transferências de verão com o objetivo de reconstruir seu meio-campo, diante da saída de várias figuras de destaque, sobretudo Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders e Nico González, em troca das contratações de Elliot Anderson e Ayoub Bouaddi.

Mas o clube inglês deu um passo ainda maior nos últimos instantes da janela, após acertar a contratação do argentino Enzo Fernández, vindo do Chelsea por 125 milhões de libras esterlinas, em um negócio que iguala o recorde britânico de transferências.

A negociação ganha uma importância especial para o Manchester City, já que Enzo Fernández volta a trabalhar sob o comando de seu ex-treinador no Chelsea, Enzo Maresca, que conhece bem o potencial e as qualidades do jogador argentino.

  • A busca por um substituto para Rodri

    Era quase impossível para o Manchester City encontrar um jogador capaz de substituir Rodri de forma idêntica, mas a saída do espanhol obrigou Maresca a buscar novas soluções em uma das áreas mais importantes do campo.

    O treinador italiano precisa de um jogador capaz de comandar o ritmo de jogo desde a base em seu esquema preferido, o 4-2-3-1, mas Enzo pode oferecer à equipe um modelo diferente do papel que Rodri desempenhava.

    O argentino se destaca pela capacidade de avançar com a bola e passar para frente, tendo ocupado a sétima posição entre os meio-campistas centrais da Premier League na temporada passada em número de passes para frente, com 561 passes, segundo estatísticas do "Squawka".

    Por outro lado, seu novo companheiro Elliot Anderson lidera esse índice com 810 passes, o que pode dar ao City uma configuração diferente na construção de jogo a partir do meio-campo.

    • Publicidade
  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Possível parceria com Anderson

    Espera-se que Anderson assuma a maior parte das funções defensivas e da recuperação de bola, enquanto Enzo terá maior liberdade para criar as jogadas e levar a equipe à frente.

    O jogador inglês encerrou a temporada 2025-2026 na liderança entre os atletas da liga em recuperação de bola, tendo recuperado a posse em 306 ocasiões, das quais 154 vezes no terço central do campo.

    Esses números podem dar a Maresca a oportunidade de formar uma parceria equilibrada, especialmente porque Enzo ocupou a quarta posição entre os meio-campistas em passes precisos por entre linhas, após executar com sucesso 11 passes.

    Mas a principal diferença entre ele e Rodri está na natureza do risco. Enquanto o espanhol se apoiava mais na manutenção da posse e no controle do ritmo da partida, Enzo tende a jogar de forma mais direta e a buscar passes mais rápidos em direção às zonas ofensivas.

    Rodri liderou a lista de jogadores da Premier League em número de passes por 90 minutos na última temporada, com uma média de 96,1 passes, contra apenas 58,8 passes de Enzo, que ficou na 29ª posição.

  • Enzo consegue preencher o vazio deixado por Rodri?

    A pergunta mais importante continua sendo sobre a capacidade de Enzo Fernández de desempenhar o papel de maestro no meio-campo do Manchester City, especialmente porque o estilo de Maresca depende frequentemente da paciência, do controle e da posse de bola.

    Talvez o treinador italiano encontre o que procura na versão que o jogador apresentou com a seleção da Argentina, e não naquela que exibiu em alguns momentos com o Chelsea.

    Enzo desempenhou um papel central na chegada da seleção de seu país à final da Copa do Mundo de 2026, embora sua trajetória tenha terminado com um cartão vermelho durante a partida final, que a Argentina perdeu para a Espanha por 1 a 0.

    O jogador de 25 anos alcançou um índice de precisão nos passes de 93,5% durante o torneio, além de uma média de 69,3 passes a cada 90 minutos, segundo a Squawka, números que confirmam sua capacidade de controlar o ritmo do jogo quando necessário.

    Ele também contribuiu para que a precisão de passes da seleção da Argentina chegasse a 89,3%, o quinto melhor índice do torneio, enquanto um terço dos ataques argentinos veio pelo meio, um indicativo da importância do meio-campo na criação do jogo.

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    Flexibilidade adicional para Maresca

    O valor de Enzo Fernández não se limita à sua capacidade de atuar em uma posição específica, já que sua chegada dá a Maresca maior flexibilidade em suas opções.

    O argentino pode jogar na dupla de volantes no esquema 4-2-3-1, além de poder avançar para a posição de armador caso o treinador decida apostar em opções mais defensivas atrás dele.

    Nesse caso, Buonanotte e Anderson podem formar uma dupla no meio-campo, com Enzo assumindo um papel mais avançado, próximo aos atacantes.

  • Nova fase no Manchester City

    O que parece claro é que o Manchester City está prestes a mudar a maneira como opera o seu meio-campo, já que Rodri não pode ser substituído de forma direta, o que obriga Maresca a encontrar soluções diferentes após o fim de uma longa etapa vivida pelo clube sob o comando de Pep Guardiola.

    E a mudança pode ser necessária para abrir um novo capítulo no Etihad Stadium, e parece que Enzo Fernández será um dos principais elementos dessa transformação, diante das suas capacidades de criação de jogadas, de avanço com a bola e da sua versatilidade para ocupar mais de uma posição.

    O sucesso da negociação permanece ligado à capacidade do jogador argentino de se adaptar às exigências do Manchester City, mas Maresca sabe muito bem o que o seu ex-jogador pode oferecer, o que explica a movimentação tardia e decisiva para concretizar uma das maiores negociações do verão.

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