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Alvino Hanafi
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'Uma montanha-russa emocional!' - Vincent Kompany se pronuncia após o VAR anular quatro gols do Bayern

Bayern de Munique
V. Kompany
Augsburg x Bayern de Munique
Augsburg
Bundesliga

Vincent Kompany descreveu o empate por 2 a 2 do Bayern de Munique com o Augsburg como uma montanha-russa emocional, depois de seu time ter quatro gols anulados. Apesar de ter finalizado 29 vezes e acertado a trave em duas ocasiões, o campeão teve de se contentar com um ponto.

  • Kompany reflete sobre empate dramático no clássico

    O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, viu sua equipe viver uma tarde extraordinária ao ficar no empate por 2 a 2 fora de casa com o Augsburg. Apesar de dominar a posse de bola e balançar a rede seis vezes, quatro marcações de impedimento impediram a vitória dos campeões.

    O clássico bávaro se mostrou caótico desde o apito inicial, com o Augsburg abrindo o placar antes mesmo de nove segundos terem se passado.

    "Foi uma montanha-russa de emoções", afirmou Kompany após o apito final. "Colocamos a bola na rede seis vezes, mas quatro não valeram. Não estamos felizes, porque não vencemos."

  • imago-sport-1084318263.jpgEibner

    Técnico reconhece falhas defensivas apesar do ataque

    Kompany destacou que, embora o Bayern tenha criado uma abundância de oportunidades, falhas defensivas acabaram custando os três pontos. "Quando você tem tantas chances, fez muita coisa certa", observou Kompany.

    "Mas, quando você comete erros como nós cometemos e que resultam em dois gols, então é justo que não tenhamos vencido."

    "Eu não pensava que criaríamos tantas, 29 finalizações, quatro gols anulados por impedimento. Dói neste momento, mas seguimos em frente."

  • Kimmich e Kane classificam resultado como azarado

    O meio-campista Joshua Kimmich e o atacante Harry Kane ecoaram a frustração de seu treinador depois de ver a pressão no fim não render o gol da vitória. Kane deu duas assistências para Ismael Saibari e Nathaniel Brown, mas acertou o travessão mais cedo na partida.

    "Em outro dia, venceríamos este jogo", comentou Kane. "Nós demos a eles duas chances simples e eles nos puniram."

    Kimmich acrescentou: "Os 20-30 minutos finais, em particular, foram uma grande pressão. Eu diria que foi um empate azarado."

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    Compromissos europeus aguardam na Liga dos Campeões

    O Bayern segue em segundo lugar na tabela da Bundesliga após o empate e volta imediatamente a atenção para a competição europeia. A equipe de Kompany viaja para enfrentar o Viking na Champions League na noite de terça-feira.

    O treinador insiste que seus jogadores precisam processar a decepção rapidamente.

    "Felizmente temos muitos jogos, então precisamos seguir em frente", concluiu Kompany.

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