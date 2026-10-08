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'Uma grande perda!' - Marco Rose confirma duro golpe com a lesão de Alex Scott, enquanto Thomas Tuchel pede desculpas por revés em compromisso com a Inglaterra
Estrela do meio-campo deve ficar um mês fora dos gramados
Ao falar sobre o prognóstico, Rose expressou sua frustração por perder um de seus jogadores mais influentes depois de Scott sofrer a lesão durante a recente pausa internacional, na qual a Inglaterra disputou quatro partidas da Liga das Nações da Uefa. "Não sou médico", disse Rose. "Lesão em um músculo. Vamos fazer um exame de imagem em alguns dias, mas vamos perdê-lo por quatro a cinco semanas. Estou muito decepcionado e é uma grande perda." O treinador alemão manteve a diplomacia em relação às circunstâncias da lesão, acrescentando: "É decepcionante. Não quero culpar ninguém. Estamos muito felizes por ele estar na seleção da Inglaterra. Ele foi bem."
A ausência de Scott será sentida com força no Vitality Stadium, onde ele se firmou como presença constante no time titular. Ele participou de seis dos sete jogos do Bournemouth em todas as competições até agora nesta temporada, com um gol e duas assistências.
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Tuchel pede desculpas ao técnico do Bournemouth
A lesão também provocou uma resposta do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que revelou que o problema médico pegou de surpresa todos os envolvidos. Apesar do problema subjacente, Scott conseguiu jogar 70 minutos durante a dominante vitória da Inglaterra por 7 a 0 sobre a Croácia. Tuchel insistiu que a comissão da seleção não tinha conhecimento de qualquer queixa física do jogador antes nem durante a partida, mantendo que a segurança dos jogadores é sempre a prioridade da FA.
"Não havia preocupação antes da partida, nem da parte do jogador, nem do departamento médico", disse Tuchel. "Para nós, a saúde dos jogadores vem sempre em primeiro lugar, isso nunca vai mudar. Não assumimos absolutamente nenhum risco. Estamos muito tristes e decepcionados por isso ter acontecido. Posso entender a decepção do clube, mas eu pessoalmente não estive em contato com o clube. Estou em contato com o jogador e, claro, sinto muito por Marco, pelo meu colega que está sem um artilheiro."
Bournemouth busca reação no cenário nacional
A perda de Scott chega em um momento delicado para o Bournemouth, que segue como um dos apenas três times da Premier League que ainda não venceram nesta temporada. A equipe de Rose empatou três e perdeu dois de seus cinco primeiros jogos da liga, com sua partida mais recente terminando em derrota em casa por 1 a 0 para o Liverpool. Ainda mais preocupante para o Bournemouth é que o time esteve em vantagem em algum momento em cada um de seus outros quatro jogos, apenas para desperdiçar a liderança e acabar com um empate ou uma derrota.
Apesar das dificuldades no cenário doméstico, houve lampejos de qualidade, mais notadamente em sua campanha europeia. O time de Rose conseguiu uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre a Real Sociedad na Liga Europa, importante para elevar a moral, provando que pode competir em alto nível.
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Próximos jogos testam a profundidade do elenco do Bournemouth
Rose agora precisa encontrar uma forma de atravessar uma sequência difícil de jogos sem o motor do seu meio-campo, a começar no sábado, quando sua equipe voltar à ação na Premier League contra o Chelsea, no Vitality Stadium.
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