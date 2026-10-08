'Uma grande perda!' - Marco Rose confirma duro golpe com a lesão de Alex Scott, enquanto Thomas Tuchel pede desculpas por revés em compromisso com a Inglaterra

Ao falar sobre o prognóstico, Rose expressou sua frustração por perder um de seus jogadores mais influentes depois de Scott sofrer a lesão durante a recente pausa internacional, na qual a Inglaterra disputou quatro partidas da Liga das Nações da Uefa. "Não sou médico", disse Rose. "Lesão em um músculo. Vamos fazer um exame de imagem em alguns dias, mas vamos perdê-lo por quatro a cinco semanas. Estou muito decepcionado e é uma grande perda." O treinador alemão manteve a diplomacia em relação às circunstâncias da lesão, acrescentando: "É decepcionante. Não quero culpar ninguém. Estamos muito felizes por ele estar na seleção da Inglaterra. Ele foi bem."

A ausência de Scott será sentida com força no Vitality Stadium, onde ele se firmou como presença constante no time titular. Ele participou de seis dos sete jogos do Bournemouth em todas as competições até agora nesta temporada, com um gol e duas assistências.