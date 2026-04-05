Uma comparação revela a verdade... Por que os erros de Arbeloa parecem mais graves do que as derrotas de Alonso?

O jornal "ElDesmarque" revelou reviravoltas dramáticas na disputa pelo título da La Liga, depois que o Real Madrid sofreu um duro golpe que lhe tirou grande parte das esperanças de disputar o título, após a vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, apenas algumas horas depois da derrota do time real para o Real Mallorca pelo mesmo placar.

O jornal destacou que essa derrota é a quinta do técnico Álvaro Arbeloa desde que assumiu o comando da equipe principal, igualando assim o número de derrotas sofridas por Xabi Alonso durante a temporada anterior à sua saída, mas em dez partidas a menos, o que reflete o aumento da pressão sobre o jovem técnico.

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