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Uma comparação revela a verdade... Por que os erros de Arbeloa parecem mais graves do que as derrotas de Alonso?

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Os números são preocupantes

O jornal "ElDesmarque" revelou reviravoltas dramáticas na disputa pelo título da La Liga, depois que o Real Madrid sofreu um duro golpe que lhe tirou grande parte das esperanças de disputar o título, após a vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, apenas algumas horas depois da derrota do time real para o Real Mallorca pelo mesmo placar.

O jornal destacou que essa derrota é a quinta do técnico Álvaro Arbeloa desde que assumiu o comando da equipe principal, igualando assim o número de derrotas sofridas por Xabi Alonso durante a temporada anterior à sua saída, mas em dez partidas a menos, o que reflete o aumento da pressão sobre o jovem técnico.

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    Números próximos... e caminhos diferentes

    De acordo com o jornal "ElDesmarque", Arbeloa comandou a equipe em 18 partidas desde que foi promovido da equipe reserva, conseguindo 13 vitórias contra 5 derrotas, sem registrar nenhum empate até o momento.

    Por outro lado, Xabi Alonso disputou 28 partidas, nas quais conquistou 20 vitórias e 3 empates contra 5 derrotas, com exceção de sua participação na Copa do Mundo de Clubes, onde venceu 4 partidas e empatou uma, antes de sofrer uma dura derrota para o Paris Saint-Germain por 4 a 0 na semifinal.

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  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    As divergências entre os adversários revelam a verdade

    O jornal "ElDesmarque" destacou que uma das principais diferenças entre as experiências de Alonso e Arbeloa reside na natureza dos adversários contra os quais sofreram as derrotas.

    Alonso sofreu derrotas em confrontos importantes, com destaque para a derrota no clássico da capital contra o Atlético de Madrid por 5 a 2, e a derrota no "Santiago Bernabéu" contra o Celta de Vigo por 2 a 0, além da derrota na Europa contra o Liverpool em "Anfield" por 1 a 0, e contra o Manchester City por 2 a 1, além da derrota para o Barcelona por 3 a 2 na final da Supercopa da Espanha, derrota que acelerou sua saída.

    Por outro lado, as derrotas de Arbeloa ocorreram contra times menos cotados, como a derrota por 4 a 2 para o Benfica na Liga dos Campeões, a derrota por 2 a 1 para o Osasuna na La Liga, bem como a derrota por 1 a 0 para o Getafe (sua única derrota em casa), além da derrota por 2 a 1 para o Real Mallorca e, finalmente, a derrota por 3 a 2 para o Albacete na Copa do Rei da Espanha, em sua primeira partida com o time.

    Em termos de números, a média de pontos de Xabi Alonso é de 2,24 pontos por partida, contra apenas 2,17 pontos de Arbeloa, uma diferença mínima em termos numéricos, mas que tem grande significado em termos de desempenho e estabilidade.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Liga dos Campeões... A última chance

    Nesse contexto, Arbeloa se agarra a uma última esperança: a Liga dos Campeões, onde se prepara para um confronto de peso contra o Bayern de Munique nas quartas de final.

    Arbeloa encontra-se sete pontos atrás do Barcelona na corrida pela La Liga, o que faz com que a competição continental represente a única tábua de salvação para resgatar sua temporada e, talvez, também seu futuro na equipe. Será que essa oportunidade se transformará em um momento histórico de resgate ou será o começo do fim?

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